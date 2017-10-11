Тагил борется за звание третьего города страны. После Москвы и Казани

17:29 11 октября 2017 0

Бессменный тренер Николай Карполь поведет "Уралочку" к новым победам в этом сезоне Фото: Анна Майорова © URA.RU

Свердловский женский волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» 11 октября стартует в чемпионате России. Команда, упустившая в прошлом сезоне бронзовые медали, сохранила костяк и усилилась новыми игроками, но без потерь не обошлось.

В минувшем сезоне «Уралочка-НТМК» по итогам регулярного чемпионата страны заняла третью строчку турнирной таблицы, однако сезон завершила на четвертом месте. В серии за бронзовые медали команда Карполя уступила красноярскому «Енисею», ставшему настоящим открытием чемпионата. Из «Енисея» в «Уралочку» перешла 25-летняя белорусская волейболистка Анастасия Гарелик. Вместе со сборной Белоруссии она в этом году заняла седьмое место на чемпионате Европы.

С обновленным составом «Уралочка» вполне способна побороться за бронзовые награды чемпионата России Фото: Анна Майорова © URA.RU

После годичного перерыва в карьере в свердловскую команду вернулась Екатерина Чернова (Романова), ей 31 год. В «Уралочке» она выступала с 2013 года и за это время вместе с командой стала серебряным и бронзовым призером чемпионата России.

Еще два игрока перешли в «Уралочку» из саратовского «Протона» — диагональная Мария Халецкая (23 года) и блокирующая Екатерина Енина (24 года). Последняя в сезоне 2015-2016 вошла в тройку лучших блокирующих чемпионата, вместе с «экс-уралочками» Ириной Заряжко и Шинед Джек. Мария Халецкая, в свою очередь, может похвастаться призом MVP как лучший игрок Молодежного чемпионата страны в 2015 году.

В начале сентября также стало известно, что в новом сезоне за «Уралочку» будет играть 23-летняя связующая Татьяна Романова. Она подписала трехлетний контракт с клубом «Динамо-Казань», но, по условиям соглашения, первые два года проведет в аренде в свердловской команде.

Цвета команды по-прежнему будет защищать Ксения Парубец Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Уралочке» удалось сохранить практически всех своих лидеров. Цвета команды по-прежнему будут защищать волейболистка сборной России, чемпионка Европы-2015 и один из самых результативных игроков Суперлиги Ксения Парубец (Ильченко), волейболистка сборной Белоруссии Анна Климец и игрок сборной России Екатерина Евдокимова. За основную команду также заявлены Елена Ирисова, Маргарита Курило, Екатерина Карполь и другие.

Преданных болельщиков «Уралочки», возможно, огорчит тот факт, что команду покинула воспитанница свердловского волейбола Марина Бабешина. Опытнейший игрок, серебряный призер Олимпиады-2004, в общей сложности она провела в «Уралочке» более 10 лет. В свои 32 Марина Бабешина уже собиралась завершить карьеру, об этом в интервью «Спорт-Экспрессу» говорил тогда главный тренер женской сборной России Владимир Кузюткин. Он приглашал Бабешину в сборную, но она отказалась, сославшись на семейные обстоятельства, а вскоре подписала контракт с действующим чемпионом России московским «Динамо».

Заменить Марину Бабешину, которая по всем опросам и рейтингам стала лучшей связкой прошлого сезона, в «Уралочке» будет непросто, но варианты есть. «Романова — волейболистка уже сложившаяся. Если найдет общий язык с нападающими „Уралочки“, то потерю Бабешиной можно будет компенсировать. Плюс Татьяна отлично действует на блоке», — сообщил журналист портала «Чемпионат» Андрей Шитихин.

11 октября «Уралочка» играет первый матч чемпионата России Фото: Анна Майорова © URA.RU

По словам экспертов, существенно расстановка клубов в российском чемпионате вряд ли изменится, но «Уралочка» могла бы вернуться в тройку лидеров. «Главным соперником [за бронзу] будет красноярский „Енисей“, который в прошлом сезоне обыграл „уралочек“ в бронзовой серии. Бороться с московским и казанским „Динамо“ ни „Енисею“, ни „Уралочке“ будет не по силам», — говорит Шитихин.

В неоспоримом преимуществе казанского и московского «Динамо» уверена и комментатор «МатчТВ», серебряный призер Олимпиады 2000, трехкратная чемпионка Европы Татьяна Грачева. «Так сложилось, что Москва и Казань — это стабильные команды, в том числе, и финансово, они всегда вверху таблицы. Думаю, и в этом году это не изменится. „Уралочка“, как правило, начинает очень непросто, а в конце взлетает, где-то во второй половине чемпионата набирает обороты и поднимается по таблице. Есть „Енисей“, у которого Лига чемпионов в этом сезоне. „Протон“ обновился, „Ленинградка“. Мне бы хотелось, чтобы были сюрпризы. Потому что пора бы составить конкуренцию двум „Динамо“», — пояснила Татьяна Грачева.

«Уралочка» померилась силами с казанским «Динамо» за несколько дней до старта чемпионата страны. 6 и 7 октября на главной арене екатеринбургского ДИВСа команды провели товарищеские матчи. Первая игра завершилась в пользу гостей — 1:3, вторая — со счетом 2:2. О возможности ничейного результата команды договорились заранее.

Первый матч в рамках чемпионата России «Уралочка-НТМК» проводит 11 октября в Нижнем Тагиле на площадке «Металлург-Форум» против «Сахалина». Кроме того, в новом сезоне основная команда «Уралочки» примет участие в Кубке России и Кубке Европейской конфедерации волейбола — второй по значимости евротрофей после Лиги чемпионов.