Решетников отменил еще одну традицию Басаргина

16:56 12 октября 2017 0

Максим Решетников взял на себя ответственность за бюджет региона Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В четверг, 12 октября, губернатор Максим Решетников собрал членов Общественной палаты Пермского края, чтобы рассказать о планах на следующий год. Интерес к мероприятию связан с тем, что глава региона впервые после выборов начал возвращаться в публичное пространство. Другая деталь: губернатор лично взялся рассказывать о бюджете с приведением конкретных показателей и сломал очередную традицию — к такому пермская общественность совсем не привыкла.

Общественная палата является внешне лояльной власти структурой. Но в ее сегодняшний состав входят и лидеры общественного мнения, и известные политики, и представители промышленников, и влиятельные бизнесмены, и сторонники предыдущего губернатора Виктора Басаргина, которым не нашлось места в Заксобрании или правительстве.

В эпоху Виктора Басаргина губернатор не рисковал лично отвечать за бюджет региона Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Максим Решетников выглядел абсолютно спокойным и по порядку, размеренно стал рассказывать о приоритетах на ближайшие годы. «Программа развития», с которой глава региона шел на выборы, сохраняет актуальность. Первый приоритет — медицина. В ближайшие три года на эту отрасль будет направлено 130,5 млрд рублей (почти 40% от бюджета региона). Запланированы строительство и реконструкция 23 объектов здравоохранения. Решетников отметил, что активно будет вестись борьба с недостатком «узких» специалистов и проблемой попасть на прием даже к участковым терапевтам.

Второе — образование и молодежная политика, на которые запланировано 102,4 млрд (30,5% от бюджета). За три года должны быть построены 17 детских садов и 15 школ. Пройдет индексация стипендий (на 5%). На 15% будут увеличены расходы на питание школьников из многодетных семей. Решетников отметил, что сегодня 16 школ находятся в аварийном состоянии, поэтому возводить новые здания необходимо. Ежегодно на них будет выделяться по 1 млрд рублей.

Другие важные направления, с точки зрения губернатора — дороги (33 млрд, что втрое больше, чем в предыдущие три года) и газификация. Должны быть завершены строительство Восточного обхода Перми, обхода Чусового, значительной части дороги Соликамск-Березники и второй очереди моста через Чусовую. В Перми будут реконструированы ряд значимых дорожных объектов.

Решетников отметил также, что «точкой роста» в Прикамье сегодня является сельское хозяйство. Поэтому необходимо создавать комфортные условия для жизни, в том числе и на селе, чтобы молодежь не уезжала.

Геннадий Кузьмицкий заставил губернатора рассказать, на что будут жить пермяки Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Затем глава региона предложил общественникам задать вопросы и взял в руки карандаш. Тут же «выстрелил» Геннадий Кузьмицкий — в прошлом лидер фракции КПРФ в Заксобрании, ранее контролировавший региональное отделение «красной» партии. Он попросил подробнее рассказать о финансовом положении региона.

В ответ Решетников включил свои экономические знания. Губернатор заявил, что наступает период низкой инфляции (4% и ниже). Экономическая ситуация стабилизировалась. И на этом фоне доходы бюджета будут расти по 5-6% в год, хотя регион привык к 10% и более. В то же время губернатор рассчитывает, что федеральные власти позволят отменить льготу на движимое имущество. И это поможет вывести доходы бюджета на 7,5%.

Что же касается долгов региона: в следующем году доходы казны ожидаются в объеме 115,6 млрд рублей, а расходы — 118,9 млрд рублей. То есть дефицит составит 3,3 млрд рублей. «Будет реально дефицитный бюджет, но часть расходов разовые — связанные с крупными проектами», — заверил Решетников. Губернатор добавил, что в 2019 году бюджет региона станет бездефицитным, а в 2020 году доходы уже будут выше расходов. Решетников отметил, что сегодня власти должны увеличивать расходы и на детский спорт, и на реализацию крупных проектов (строительство здания для галереи, в частности).

«Меня ответ полностью устроил. Все направления развития региона губернатор обозначил», — поделился своими впечатлениями Геннадий Кузьмицкий с «URA.RU».

Далее Решетникова стали спрашивать про здравоохранение в депрессивных территориях и про расселение аварийного жилья (федеральные власти на это денег больше не выделяют). И тут губернатор озвучил свое видение строительной политики (эта тема обсуждается в Прикамье уже полгода). Первое: в Перми надо сносить старое жилье за счет девелоперов, которые тут же возводили бы и новые дома, а в «чистом поле» строить прекратили. Второе: с тех территорий, где новое жилье строить бессмысленно, нужно переселять людей.

«Нам не нужны квадратные метры ради квадратных метров», — заявил Решетников и сообщил, что на следующей неделе у него запланировано большое совещание с застройщиками. А министерству строительства поручено представить на обсуждение варианты расселения аварийного жилья. Вторая часть мероприятия с ответами на вопросы стала закрытой для зрителей.

В предыдущие годы главным знатоком финансов Прикамья был Геннадий Тушнолобов — он и спасал губернаторский проект бюджета от разгрома Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Участники встречи рассказали «URA.RU», что в «закрытой» части обсуждались, скорее, частные вопросы. Губернатору жаловались на проблемы и отсутствие контроля в ЖКХ, простой земель сельхозназначения, трудности в работе некоммерческих организаций и низкое финансирование самой Общественной палаты (в командировку не съездить, оргтехники недостаточно, помещение маленькое). Беседа прошла мирно, без конфликтов.

Наблюдатели отметили, что предыдущие губернаторы не отчитывались за бюджет региона, а Решетников удивил всех знанием не только приоритетных направлений, но и основных финансовых показателей. В эпоху «варяга» Виктора Басаргина, к примеру, глава региона даже не пытался лично защищать свою «денежную» политику — этим занимались премьер правительства Геннадий Тушнолобов и министр финансов Ольга Антипина. Оба — пермяки, которых поддерживала значительная часть местной элиты. Оппозиция никогда не мучила их острыми вопросами и провокациями, но публичные слушания по бюджету все равно неизменно украшал элемент скандальности.

«Видно, что Решетникову „громоотвод“ не нужен. Он действительно владеет информацией по всем основным направлениям и вникает в детали вопросов. У него складывается образ губернатора-экономиста. Но раз глава региона берется лично комментировать финансовую политику, то ему же придется нести ответственность в случае каких-либо проблем. А трудности все равно будут», — рассуждает один из участников встречи, просивший об анонимности, поскольку не хочет быть «ложкой дегтя» на фоне в целом позитивного мероприятия.