Шипулин и Заводовский спорят из-за благотворительности

14:35 13 октября 2017 0

Бизнесмен и чимпион даже взялись за пистолеты из-за спора Фото: пресс-служба "Общество Малышева 73"

Учредители двух благотворительных фондов, биатлонист Антон Шипулин и бизнесмен Игорь Заводовский, устроили спор. Их организации завершили сезон подарков стройплощадок Екатеринбурга, и в честь этого уральцы заключили пари. Спортсмен должен завоевать на Олимпиаде в Корее медаль, причем не ниже серебряной, а его оппонент — подарить Екатеринбургу универсальное спортивное поле.

Спор был заключен во время открытия очередной спортивной площадки в Екатеринбурге, которая была создана благодаря совместной работе благотворительных фондов «Общество «Малышева 73» и «Фонда Шипулина».

«Суть пари заключалась в том, что мы соревновались в стрельбе по трем дисциплинам — это классическая биатлонная стрельба, пулевая стрельба и из арбалета.

В первой моя команда уступила, но с приличным счетом, во второй дисциплине мы оба были не на высоте, а вот в стрельбе из арбалета победила дружба. Теперь я строю площадку, а Антон должен стране олимпийскую медаль не ниже серебряной. Это условия ничейного результата», — рассказал Игорь Заводовский.

Пари было заключено во время открытия одной из спорт-площадок Фото: пресс-службы «Общество Малышева 73»

Два благотворительных фонда сотрудничают второй год. За это время они построили в Екатеринбурге 14 воркаут-комплексов и футбольных полей. Последние из них были открыты на днях. Новые объекты появились на территории двух образовательных учреждений: у специализированного учебно-научного центра УрФУ на Данилы Зверева, 30 и возле здания городской школы-интерната №10 на Краснофлотцев, 3а.

«Я начал заниматься благотворительной деятельностью сразу после первой своей Олимпиады. Понял, что не нужно быть равнодушным к проблемам детского спорта. Я ведь и сам рос не в хорошо обеспеченной семье, поэтому понимаю, что для исполнения мечты любого ребенка неплохо, если есть меценаты, которые готовы помочь в реализации поставленных целей», — рассказал Антон Шипулин.

Помимо стандартных турников, брусьев и лестниц площадки оборудовали также и инновационной штангой: снаряд установлен таким образом, что перекладину с фиксированным весом невозможно снять и унести с собой. Игорь Заводовский лично опробовал новый тренажер.

«Специально для себя делал. Достаточно удобно — даже для меня, человека, который не каждый день выполняет подобные упражнения. Но необходимо еще доработать снаряд. Хочется, чтоб была возможность менять вес, высоту штанги. Есть над чем подумать», — прокомментировал Игорь Заводовский.

На 2017 год Заводовский с Шипулиным все запланированные площадки уже построили — теперь принимают заявки на следующий год Фото: пресс-службы «Общество Малышева 73»

Кроме строительства новых объектов, оба фонда регулярно проверяют и состояние ранее открытых. При необходимости обновляют их, чтобы площадки дольше сохранялись.

«Мы общались с жильцами окрестных домов, молодежью и интересовались, часто ли площадки заполняются, насколько удобны снаряды, и оценивали чистоту и порядок. Где-то нужно немного подкрасить, выровнять или наклеить информационные плакаты. Но можно сказать точно: здесь всегда чисто, ведь здесь дети сами занимаются и следят за порядком, и площадки востребованы не только у спортивных секций, которые открыты неподалеку, но и у местного населения», — рассказал директор «фонда Антона Шипулина» Виктория Щелкова.

На 2017 год фонды уже закрыли сезон строительства спортивных площадок. Но в настоящее время ведется прием заявок от населения на следующий год. Для этого необходимо обратиться непосредственно в одну из организаций либо в районную администрацию, с которой те работают.