5 главных вопросов о криптовалютах, о которых говорит даже президент

14:39 14 октября 2017 0

Виртуальные деньги все активнее входят в жизнь. Эксперты уже советуют хранить часть сбережений в биткоинах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Не воспринимать всерьез криптовалюты уже невозможно. На этой неделе президент РФ Владимир Путин впервые прокомментировал это явление. В пятницу, 13 октября, наиболее популярная криптовалюта, биткоин, обновила исторический рекорд. Стоимость биткоина в ходе торгов поднималась до 5856 долларов. Какое будущее есть у виртуальных денег, нужно ли в них вкладывать, правильно ли их популярности опасаются власти всего мира и рухнет ли Сбербанк в случае легализации криптовалют — ответы на эти и другие вопросы читайте в материале «URA.RU».

Что такое криптовалюта?

Биткоин появился в 2009 году после мирового финансового кризиса и краха Уолл-Стрит в 2008 году как ответ на фактическое исчезновение банковской тайны, говорят эксперты. С помощью виртуального кошелька каждый в состоянии мгновенно переводить деньги в любую точку земного шара. При этом перевод идет, минуя банки, непосредственно от человека к человеку. Такие перечисления происходят абсолютно анонимно и конфиденциально. Продавец и покупатель видят только номера счетов друг друга.

Все финансовые переводы фиксируются в специальном архиве блокчейн. Чтобы избежать дублирования переводов, за ними следят пресловутые майнеры — мощнейшие компьютеры, владельцы которых получают вознаграждение в виде все тех же биткоинов.

Что меняет заявление президента?

Биткоины появились в ответ на фактическое исчезновение банковской тайны, говорят эксперты Фото: Анна Майорова © URA.RU

На этой неделе Владимир Путин заявил, что оборот виртуальных денег сопровождается целым рядом опасностей. «Криптовалюты выпускаются неограниченным кругом анонимных субъектов, таким образом, покупатели криптовалют могут быть вовлечены в противоправную деятельность. Ну, и кроме того, по криптовалютам не существует обеспечения. В случае сбоя системы или „надувания пузырей“, как сейчас модно говорить, по ним не будет юридически ответственного субъекта», — пояснил президент.

«Заявление Владимира Путина — это констатация факта. Президент ничего не преувеличил, он действительно перечислил все те риски, которые несут в себе виртуальные деньги. Участники рынка об этом знают, но, на самом деле, это мало кого останавливает», — пояснил «URA.RU» экономический аналитик Антон Шабанов. По его мнению, Путин в очередной раз привлек внимание к вопросу, который на самом деле сегодня волнует весь мир.

Почему власти во всем мире опасаются криптовалют?

По мнению аналитиков, крупные банки вряд ли поддержат внедрение криптовалют Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В вопросе виртуальных денег власти в первую очередь опасаются анонимности платежей, утверждает в разговоре с «URA.RU» главный экономист Центра развития Высшей школы экономики Валерий Миронов. Он напомнил, что криптовалюты появились на фоне заметного ужесточения регулирования банковской деятельности: «Банковской тайны как таковой не стало, во многом поэтому появились биткоины. Эта валюта позволяет обеспечивать конфиденциальность. Однако я бы не стал запрещать использование криптовалют. У них есть минусы, но есть и сильные стороны».

В частности, виртуальные деньги позволяют избегать дополнительной комиссии за осуществление платежей.

«Например, Сбербанк сейчас рубит комиссию в 3 процента с платежей частных лиц, а при использовании криптовалют ничего этого нет. Конечно, бурное развитие виртуальных денег невыгодно банкам, но очень выгодно бизнесу», — говорит Миронов.

По его словам, с помощью криптовалют можно эффективно бороться с коррупцией — в частности, они позволяют максимально честно и прозрачно организовывать тендеры.

Аналитик Антон Шабанов подтверждает, что биткоины — совершенно неподконтрольная валюта: «Уже сегодня в так называемом „черном интернете“ на биткоины можно купить все, что угодно — и наркотики, и оружие. Причем виртуальные деньги обеспечивают полную прозрачность, вычислить отправителей и получателей платежей невозможно».

Кроме того, речь идет об огромных финансовых оборотах, с которых государство абсолютно ничего не получается. «По сути, это уклонение от налогов. Любому государству это не нравится, всем хочется зарабатывать, однако инструменты воздействия на криптовалюты пока не придуманы», — отметил Шабанов.

Могут ли криптовалюты повторить судьбу финансовых пирамид?

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина усомнилась в необходимости легализации криптовалюты и сравнила ее с финансовыми пирамидами. По ее мнению, стоимость электронных валют возрастает из-за вовлечения в эту сферу все новых и новых пользователей. Набиуллина также назвала инвестиции в данную сферу высокорисковыми и спекулятивными.

Вопреки мнению о том, что криптовалюты — это финансовые пирамиды, финансовые эксперты сравнивают его с золотом Фото: Анна Майорова © URA.RU

Финансовый аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин заявил «URA.RU», что большинство существующих криптовалют, а том числе биткоин, не являются «пирамидами».

«Я думаю, рынок криптовалют можно в этом отношении сравнить с рынком золота. Стоимость золота не обеспечена обязательствами, но, тем не менее, остается относительно стабильной из-за „полезности“. Так, золото можно купить и продать почти в любой точке мира, его можно бесконечно делить, золото нельзя „напечатать“ как обычные деньги. У биткоинообразных криптовалют примерно те же свойства. Другой вопрос, пузырь ли это? Мой опыт говорит, что такой значительный рост котировок обычно соответствует последней стадии финансового пузыря. Но, вероятно, в случае с биткоинообразными криптовалютами это не так», — отметил Нигматуллин.

Он подчеркнул, что к концу 2017 года в мире будет насчитываться 2,9-5,8 млн пользователей криптовалют, что составляет несколько тысячных от населения земли. «Капитализация рынка криптовалют сейчас составляет где-то 0,002% от глобальной денежной массы в наличной форме и на банковских счетах и на порядки меньше рынка золота, который оценивается в 8 $ трлн», — резюмировал эксперт.

Стоит ли покупать сегодня криптовалюты? Как их популярность скажется на курсе доллара и евро?

По оценке заместителя генерального директора по инвестиционному анализу ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» Андрея Верникова, популярность электронных денег пока никак не скажется на курсе традиционных валют. «Они пока не оказывают серьезного влияния, поскольку на этом рынке еще много неопределенного. Так, сегодня насчитывается около 500 криптовалют. Причем, топовых из них около 20. Многие сделали ставку на биткоины, однако далеко не факт, что в конечном итоге они окажутся в выигрыше», — пояснил «URA.RU» Верников.

Между тем, эксперт рекомендует приобретать криптовалюты: «Я советую сформировать портфель из пяти-семи валют. В данном случае полезна диверсификация, поскольку непонятно, какая из валют „выстрелит“ в конечном итоге. Профит получит тот, кто будет располагать разными валютами».