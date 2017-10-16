01:43 16 октября 2017 0

Участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов запевают песню про Че Гевару. Еще бы: фестиваль-то левацкий Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В воскресенье, 15 октября, официально стартовал XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов (ВФМС) — главное международное событие, проводимое в России в 2017 году. Более 30 тысяч человек из 186 стран мира: участники, волонтеры, эксперты и журналисты. Уровень мероприятия понятен по имени главного участника церемонии открытия — это был президент России Владимир Путин.

Главный инструмент фестиваля — смартфон. Международная дружба закрепляется в Facebook Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Настроение на ближайшую неделю улавливалось еще в субботу на борту самолета Москва-Адлер.

— Зара, смотри, у меня дружбу запросили 27 человек! , — шумно, с песнями в Сочи летела делегация из Баку. Чуть ближе к кабине пилота расположились венгры, в хвосте — группа их Намибии. Все они прошли тщательный отбор у себя на родине: это выпускники ведущих вузов своих стран, волонтеры, молодые дипломаты, инженеры, доктора и работники НКО.

Несмотря на то, что официальное открытие было запланировано на вечер воскресенья, с утра на площадке уже было не протолкнуться. Заработала учебная программа форума.

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров навестил изобретателей из родного ВУЗа Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Смелее мечтайте и двигайтесь к своей цели», — объявил со сцены глава координационного совета мероприятия, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко. «Верной дорогой двигаемся, господа! Дорогу нам, молодым!», — улыбнулся на эти слова один из участников.

Слова Кириенко поддержали российские губернаторы, главные герои политической осени 2017. Сразу нескольких глав регионов посетили площадку форума. Врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова привлекла площадка робототехники. Он пришел инкогнито, чтобы посмотреть на изобретение студента своей альма-матер Самарского государственного технического университета Артема Барышникова. Тот спроектировал шагающего робота, управлять которым можно кистью руки — нужна лишь специальная перчатка.

«Вот бы такой аппарат для чиновников придумать, чтоб их в кулаке, так сказать, держать» — тихо размышлял вслух новый врио.

Глава Московской области Андрей Воробьев задержался у стенда с роботом, чтобы пожать роботу руку. «Деликатное рукопожатие», — поделился губернатор своими впечатлениями с «URA.RU» и пригласил изобретателей на домашний фестиваль робототехники.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев почаевничал со своей делегацией Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Более консервативный подход продемонстрировал губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он предпочел подольше посидеть на стенде своего региона. Другую стратегию выбрал глава Чувашии Михаил Игантьев. «Буду встречаться с другими губернаторами, министрами. На таких мероприятиях проходит очень много важных встреч», — заявил Игнатьев «URA.RU». Будто подтверждая свои слова, он тут же подхватил проходящего мимо главу Олимпийского комитета России Александра Жукова и вовлек его в хоровод чувашской делегации.

«А кто это?» — тихо поинтересовалась землячка Игнатьева. Услышав должность Жукова тут же расцвела и попросила сфотографировать ее рядом с випом.

Селфи, хештеги, Instagram stories и on-line трансляции в Facebook — все эти незнакомые старшему поколению понятия — основная кулуарная лексика молодежного фестиваля.

«Please, photo photo!» — группа из Еревана окружила делегацию из КНДР. Девушка в традиционном платье и ее спутники в строгих одинаковых костюмах оторопели.

«Ким Чен Ын!» — широко и доверительно улыбнулся армянин и поднял большой палец вверх.

Северо-корейцы закивали. Фото на память удалось.

1/7 Делегация из Кубы разрисовывает матрешки Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Российского олимпийского комитета Александр Жуков (справа) оказался в окружении чувашской делегации Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Через час от фестивальной пестроты и разноязычия голова шла кругом. «Аста сьемпре команданте Че Гевара» хором запевали венесуэльцы справа для кубинского ТВ. «Выйду ночью в поле с конем» — послышалось слева. Красные флаги, серпы и молоты казалось прибыли в Сочи из далекого 1975 или 1985 года.

«Мы приехали сюда, чтобы рассказать молодежи со всего мира о нашей солнечной Кубе», — говорит Хавьер. «Нас более двухсот человек, всех делегатов выбрал народ, у нас проводилось голосование от каждого округа, муниципалитета. Отправили самых лучших и коммуникабельных. Я приехали заводить друзей», — пояснил он, широко улыбнулся и качнув бедрами затянул «Desposito»: испаноязычный хит набрал уже 4 млрд просмотров на YouTube.

Самые громкие овации на церемонии открытия сорвал Владимир Путин.

Во время его речи то одна трибуна, то другая скандировала по слогам «Пу-тин, Пу-тин!».

«Молодое поколение всегда приносит в мир новаторские идеи. Вам свойственны эксперименты, споры, свойственно не соглашаться с привычным укладом вещей. Дерзайте. Создавайте свое будущее. Стремитесь изменить этот мир, сделать его лучше. Всё в ваших силах. Главное, упорно идти только вперед», — произнес президент России и объявил фестиваль официально открытым.

Дружба начитается с селфи Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Заключительные слова Путина захлебнулись уже в общем, более сложном для иностранцев трехсложие: «Спа-си-бо!»

Зрители продолжили наслаждаться концертом, а президент России встретился с небольшой группой делегатов. Пожалуй, больше всех удивил молодой учитель из США. Он заявил, что приехав на фестиваль, познакомился со своими коллегами из Ирана, Сирии и Ирака и изменил свое видение мира: «Я понял, что они мне не соперники, мы можем работать вместе, сообща, над глобальными проблемами». Президенту понравилась эта мысль и он ее развил: «Надо перестать смотреть друг на друга как на соперников. Надо смотреть друг на друга как на партнеров. В место того, чтобы решать совместно проблемы, мы тратим ресурсы на соперничество. А это далеко не всегда ведет к положительным результатам.

Надо усилить этот вектор и выстроить совместную работу, чтобы решать глобальные проблемы вместе».

Совместно работать делегатам фестиваля предстоит всю следующую неделю до 22 октября.