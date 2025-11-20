Силуанов обратился к Госдуме, принявшей бюджет на 2026 год

По словам Силуанова, была найдена золотая середина, чтобы принять бюджет на главные цели и задачи Фото: Роман Наумов © URA.RU

Госдума (ГД) утвердила закон о федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Значительное внимание в документе уделено российской армии, в частности мерам поддержки участников СВО. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

В документе закреплены ключевые параметры бюджета Российской Федерации на предстоящие три года. Они рассчитаны с учетом ожидаемых показателей ВВП: в 2026 году — 235,067 триллиона рублей, в 2027 году — 255,498 триллиона рублей, в 2028 году — 276,346 триллиона рублей. Кроме того, учитывается прогнозируемый ежегодный уровень инфляции, который не должен превышать 4%.

«[Выделены] ресурсы для обеспечения потребностей армии на фронте. Нашли ресурсы на вооружение, на поддержку бойцов, их семей. Это необходимо для победы. Мы нашли деньги на поддержку людей: индексации выплат, пособий», — сказал Силуанов в ходе пленарного заседания в Госдуме, трансляция его выступления велась на сайте ГД.

Также министр финансов отметил, что были найдены ресурсы для технологического развития России. По словам Силуанова, основная задача — довести средства до получателей.

«Мы объединились, сформировали консолидированную позицию, нашли золотую середину, чтобы принять бюджет на главные цели и задачи. Наша задача сейчас: довести средства до получателей. Депутаты, хотел бы поблагодарить за поддержку. В следующем году мы не подведем, исполним бюджет», — сообщил министр финансов.

В бюджете на 2026–2028 годы значительное внимание уделено вопросам демографической политики. На реализацию мероприятий, направленных на улучшение демографической ситуации в стране, выделят свыше десяти триллионов рублей. Дополнительно более двух триллионов рублей будет направлено на совершенствование программ обеспечения жильем семей с детьми.