В Кремле отреагировали на «тайный план России и США» по Украине

В Кремле опровергли информацию о существовании секретного плана России и США по урегулированию ситуации в Украине. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ничего нового к тому, что уже говорилось в Анкоридже (Аляска), добавить нельзя.

«Мы повторили неоднократно вчера — чего-то нового добавить к тому, что говорилось в Анкоридже, мы не можем», — заявил пресс-секретарь. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Он также отметил, что в настоящее время консультаций на уровне, который можно было бы назвать полноценными переговорами, не ведется. Однако контакты между РФ и США сохраняются.

На вопросы о предполагаемом визите американских генералов в Россию и о том, видел ли президент России Владимир Путин план США, Песков не отметил. Пресс-секретарь также не стал комментировать утверждения, что план начали разрабатывать после переговоров с определенными лицами.

Ранее сообщалось, что в США разработали новый мирный план по Украине. Он предполагает уменьшение численности ВСУ вдвое, отказ Украины от Донбасса и признание на Украине русского языка и УПЦ. Какие пункты содержит план, о которых сообщают западные инсайдеры — в материале URA.RU.