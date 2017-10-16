Главные новости Тюменской области 1. В Тюмени штрафуют за среднюю скорость между камерами

В Тюмени штрафуют за среднюю скорость между камерами 2. Жительница Тюмени начала рожать на трассе. ВИДЕО

Жительница Тюмени начала рожать на трассе. ВИДЕО 3. Жена тюменского дворника-«педофила» вышла на пикет

Жена тюменского дворника-«педофила» вышла на пикет 4. У тюменских «управляшек» отберут дома

У тюменских «управляшек» отберут дома 5. В Тюмени резко подорожали эвакуаторы

В Тюмени резко подорожали эвакуаторы 6. Страшную аварию в Тюмени зафиксировали две камеры

Страшную аварию в Тюмени зафиксировали две камеры 7. Экс-ректор ТИУ вернул долги вузу

Экс-ректор ТИУ вернул долги вузу 8. В Тюмени больше iPhone 8, чем на Рублевке 11:01 16 октября 2017 0 Студенты Бразилии, Пакистана и Китая вздрагивали во время экскурсии Впечатления участников молодежного фестиваля от Тюмени: острога, еды и власти Валерий Дорофеев © Служба новостей «URA.Ru» Встреча студентов с губернатором Якушевым закончилась совместной фотосессией Фото: Николай Бастриков © URA.RU Участники региональной программы Всемирного фестиваля молодежи и студентов (делегаты 35 стран мира) в Тюменской области побывали в Ялуторовском остроге и встретились с губернатором Владимиром Якушевым. Еще только направляясь в Ялуторовск, гости, приехавшие со всего мира, от Аргентины и Бразилиии до Гамбии, Пакистана и Китая, обсуждали, что столица региона выглядит, как очень индустриальный город. По приезде на место, прильнули к окнам туристического автобуса, так поразил вид средневековой деревянной крепости и вышедшие навстречу с «хлебом-солью» (их роль исполняли пирожки с капустой) сотрудники музея. Пакистанский студент Усама Такир успешно исполнил роль казака Фото: Николай Бастриков © URA.RU Поскольку в остроге праздновали День капусты, иностранцев накормили, кроме пирожков с капустой, блинами с капустой (гости ели с удовольствием и сотрудникам острога пришлось бегать за добавкой), пирогами с капустой и показали казачью забаву — рубку капусты шашкой. Гостю из Пакистана довелось самому попробовать себя в роли казака. Кочан капусты он с успехом изрубил, к восторгу своих товарищей. Гости остались в восторге от экспозиции острога. Особенно их поразили исторические инсталляции, в которых участвовали живые люди. Они настолько правдоподобно притворялись манекенами, что, когда оживали и подбрасывали в «костер» полено или били печатью по документу, вся группа вздрагивала. Иностранную молодежь в Ялуторовском остроге накормили обедом, причем стол накрыли так обильно, что после ухода иностранцев один из сотрудников сокрушался, что «они же совсем ничего не съели», хотя ели гости с аппетитом. «Я здесь постоянно ем», — то ли гордился, то ли сокрушался один из гостей. Джессика Вочник из Германии позже рассказала «URA.RU», что восхищена приемом, которой ей и другим гостям оказали в Тюмени и Ялуторовске, но «в Германии и Европе столько не едят». «Я понимаю, что это часть русского гостеприимства. Люди предлагают еду до тех пор, пока ты уже неспособен что-нибудь съесть. Но это очень мило», — добавила немка. Студентке из Германии Джессике Вочник в Сибири показалось немного прохладно, но девушке понравилась тюменское гостеприимство Фото: Николай Бастриков © URA.RU После острога автобус с иностранцами отправился в местный молодежный центр. Ялуторовчане решили показать гостям местную рок-музыку и выпустили на сцену группу «Радио 36,6». Африканцы, американцы, европейцы и азиаты с удовольствием попрыгали под песни «Ляписа Трубецкого» и «Кино» в компании артистов местного театра ростовых кукол и молодежи. Напоследок они все вместе устроили танцы у входа в молодежный центр. Сисе Саванех, молодая журналистка из Гамбии, считает, что Тюмень — город с большими туристическим потенциалом. «В России Тюмень можно сравнивать с Москвой и Санкт-Петербургом. Город очень красив. Я бы сказала, что Тюмень — это привлекательная для туристов территория. Здесь много прекрасных достопримечательностей», — заявила «URA.RU» Сисе Саванех. «О, это очень приятный город. Немного холодно, но в городе прекрасные цвета, мне нравится быть в Сибири. Люди очень дружелюбные и добросердечные. Я не уверена, индустриальный это город или туристический, чтобы это понять, надо бы пробыть здесь еще несколько дней. Я не видела туристических достопримечательной, также мне пока не удалось посетить промышленные площадки. Мне кажется, Тюмень — традиционно российский город. Когда я сюда приехала, я посмотрела и сказала: «Ок, это выглядит, как Россия». «Город очень мил, мы видели скульптуры кошек (на алее кошек -ред.) и клоунов (на цветном бульваре — ред.). Это было очень интересно», — оценила Тюмень Джессика Вочник. Владимир Якушев около часа отвечал на вопросы гостей фестиваля Фото: Николай Бастриков © URA.RU По возвращении в Тюмень участников фестиваля ожидало общение с губернатором Тюменской области Владимиром Якушевым. Глава региона потратил около часа на ответы на вопросы гостей. Их интересовало, как Тюменской области удается быть впереди большинства российских регионов, если возможности у всех равные. «Мы просто любим и умеем работать», — отвечал Якушев. Кроме того, спрашивали о перспективах культурного и образовательного сотрудничества. Якушев высказался за такое сотрудничество, а про предложение о том, что нужно преодолевать языковой барьер, заметил, что процесс уже идет, раз многие из приехавших неплохо говорят по-русски. Нигерийка Диана Бада подарила Владимиру Якушеву футболку Фото: Николай Бастриков © URA.RU Приехавшая из Нигерии участница фестиваля Диана Бада поинтересовалась у Якушева, какую одежду он предпочитает в «неофициальной» части своей жизни. Когда губернатор ответил, что любит джинсы, кроссовки и шорты, нигерийка подарила ему футболку национальных цветов. «Думаю, жена оценит», резюмировал Якушев. Напоследок Владимир Якушев поблагодарил гостей за выбор именно Тюмени (всего в региональной программе участвовали 12 крупных городов России, и из городов УрФО участники фестиваля приехали только в Тюмень и Екатеринбург — ред.). «Мне очень приятно, что сегодня много вопросов, что вы интересуетесь, где вы находитесь, что это за земля. Самое главное, что бы мне хотелось: чтобы вы уехали из Тюменской области с большим желанием вернуться сюда еще раз», — завершил встречу губернатор Якушев. {{item.comments_count}} Версия для печати {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» прочитать статью полностью Расскажите о новости своим друзьям {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» другие новости сюжета {{item.story_prev.date}} {{item.story_next.date}}