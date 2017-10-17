Бюрократы разлучили семью: муж выслан, у жены нет денег доехать в суд

23:58 17 октября 2017 0

Александра Бабасой надеется, что президент поможет ей отменить решение о высылке мужа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тюменская учительница осталась без средств к существованию с двумя детьми на руках после того, как ее мужа-иностранца депортировали на родину. В миграционной службе разводят руками и называют семью «жертвами обстоятельств», а бюджетница пишет письма президенту и недоумевает, почему власти призывают людей создавать семьи и рожать детей, и сами же за незначительный проступок эти семьи разрушают.

Учительница начальных классов Александра Бабасой познакомилась со своим будущим мужем, гражданином Азербайджана, в 2013 году. По словам Александры, ее будущий супруг Нурлан Бабаев приехал в Россию в семь лет и прожил здесь 22 года. Окончил среднюю школу в Мурманске, работал водителем-экспедитором. «Он работал по Трудовому кодексу, никогда не нарушал закон. По разрешению на временное проживание ему было удобно раз в три года уезжать в Азербайджан и возвращаться обратно в Россию, — вспоминает Александра. — Его призвали в армию в Азербайджане, разрешение на временное пребывание в России, по которому он здесь жил, аннулировали. Мы встречались, начали жить вместе, у нас все было хорошо. После того, как я забеременела вторым ребенком (у Александры Бабасой есть старшая дочь семи лет, которую отчим воспитывает, как родную — ред.), мы подали заявление в ЗАГС, но пожениться так и не успели».

Полиция выдворила из страны азербайджанца Нурлана Бабаева за просроченную на несколько дней регистрацию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По словам Александры, ее супруг возил на «Газели» продукты по всей Тюменской области и в соседние регионы. В один из рейсов 2 февраля 2014 года в Свердловской области его остановил наряд полиции. Регистрация у мужчины оказалась просрочена на несколько дней, и его отправили в приемный пункт для мигрантов. «Он просил бумагу, чтобы написать апелляцию, но его обманули — сказали, что апелляцию может написать только юридическое лицо», — вспоминает Александра.

В марте 2014 года будущего мужа Александры выслали в Азербайджан. Беременная гражданская жена хотела отправиться за ним вместе с дочерью от первого брака, но ее мать тяжело заболела — врачи диагностировали рак. Александра осталась ухаживать за матерью. Когда родился сын Александры и Нурлана, женщине стало совсем невмоготу. «Пока я работала, было все более или менее нормально, ушла в декрет и начались проблемы: мужа нет, денег нет, на первого ребенка алиментов добиться не могу почти три года, мама умирает», — вспоминает Александра.

Чтобы вернуться к семье, Бабаев официально сменил фамилию на Бабасой, получил на родине новый паспорт и снова приехал в Россию. «Мы решили нарушить закон (после нарушения миграционного законодательства въезд в страну Бабаеву был закрыт на пять лет — ред.), потому что иначе было никак, уехать к нему я не могла, потому что ухаживала за мамой, в хоспис не отправляли», — вспоминает Александра. Когда Бабаев-Бабасой вернулся в Тюмень, они с Александрой наконец официально поженились и стали растить двоих детей вместе.

Супруги сами совершили ошибку — обратились в миграционную службу, чтобы оформить разрешение на временное пребывание в России — работать по патенту, платя за него более 4,5 тысяч рублей в месяц для семьи с единственным кормильцем стало накладно.

«Когда мы обратились, нас спросили: вы что, совсем обнаглели? — говорит Александра. — Нам сказали, что муж мог спокойно годами работать и никто бы его не тронул. А так они сразу по базе данных все о нем узнали, и где работал раньше, и что законодательство нарушил».

Единственное, что остается матери двоих детей — уехать вслед за мужем в Азербайджан Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Женщина говорит, что руководитель миграционной службы смотрел на них с мужем сочувственно. «Он видел, что мы нормальные люди, муж по-русски разговаривает без акцента, но сказал, что мы жертвы обстоятельств, и он нам ничем помочь не может», — говорит Александра. Девять месяцев назад Нурлана Бабасой выслали из страны во второй раз. Его жене оставалось только уехать за супругом в Азербайджан, бросив все. «У меня здесь квартира, работа, родственники, дочь должна пойти в школу, там я всем чужая», — объясняет Александра, почему не поехала за мужем. Адвокат, к которому обратилась женщина, сказал ей, что обжаловать старое постановление о нарушении миграционного законодательства уже поздно, потому что «вышли все сроки».

Александра отправила письма с описанием своей проблемы губернатору Владимиру Якушеву и президенту Владимиру Путину. «Я даже Малахову написала», — грустно смеется мать двоих детей. В ответ ее жалобы были перенаправлены в УМВД по Тюменской области, где врио начальника управления по вопросам миграции Эдуард Терентьев посоветовал Александре обратиться в суд.

Сейчас Александра Бабасой снова написала президенту. Она говорит, что ей не хватает денег на еду и поездка в суд в Свердловскую область, которая необходима для обжалования решения о высылке ее мужа из страны, для нее невозможна. Женщина надеется, что федеральные чиновники помогут ей отменить решение о высылке мужа.

Александра Бабасой написала письмо президенту Путину в надежде, что он поможет ее иностранному мужу вернуться в Россию фото — Николай Бастриков

«Нас призывают рожать детей, повышать демографию, поощряют материнским капиталом и объявляют супергод семьи, а дальше-то что? — возмущается Александра. — Я не могу зарабатывать, нахожусь в декрете, в детсад не взяли, оставить [двухлетнего сына] не с кем, мама умерла, мужа выдворили за сумасшедшее нарушение — просрочку регистрации на несколько дней, попрошайничать не могу — ребенка отберут. Не могу смотреть, как по телевизору уважаемый президент вручает непонятным людям красные паспорта и дарит им квартиры, тогда как я, гражданин, с детьми-гражданами сижу в полной жопе».

В пресс-службе УМВД по Тюменской области отметили, что действия управления по делам миграции обусловлены требованиями закона. «По заявлению женщины управлением по вопросам миграции УМВД России по Тюменской области дан ответ, где дается информация о вынесенном в отношении гражданина Республики Азербайджан постановлении судьи Тавдинского городского суда Свердловской области в виде административного выдворения, указана его причина, — заявили в пресс-службе. — Также в письме разъяснено, что решение суда может быть обжаловано в вышестоящем суде в соответствии с действующим законодательством. Тюменка могла также обратиться в суд за восстановлением по уважительным причинам сроков обжалования решения нижестоящего суда. Для решения вопроса, связанного с отменой ограничения въезда ее супругу, она могла обратиться к представителям власти Свердловской области, где событие произошло, но она ходатайствует о решении ее вопроса к местным тюменским властям, а это, к сожалению, невозможно. Дело не в черствости чиновников, а в норме закона».