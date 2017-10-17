В Югре для Олимпиады строят крупнейший в «матрешке» магазин

00:09 17 октября 2017 0

Академия шахмат — красивый, но практически бесполезный подарок «Газпрома» городу Фото: Александр Елизаров © URA.RU

«Олимпийская деревня», которая появится в Ханты-Мансийске ко всемирной шахматной олимпиаде-2020, займет площадь в 100 тысяч квадратных метров и обойдется бюджету региона более чем в 4 млрд рублей. На территории комплекса появятся игровые залы, помещения для участников соревнований, тренеров, судей, а также подсобные строения. По данным источников «URA.RU» в строительных кругах региона и в эшелонах власти, после олимпиады руководство города и округа обещает найти для объекта «гражданское» предназначение. Профессиональное сообщество уверено: новый комплекс повторит судьбу своих дорогостоящих, но бесполезных предшественников.

Мощности ныне существующей в Ханты-Мансийске Академии шахмат, построенной на деньги «Газпрома» к аналогичной олимпиаде в 2010 году, недостаточно для соревнований мирового уровня. По обновленным требованиям шахматной федерации ФИДЕ, только игровая зона должна насчитывать не менее 15 тысяч квадратных метров. О том, что Югра обязуется построить для олимпиады соответствующий комплекс, губернатор Наталья Комарова заявила на конгрессе в Баку, в ходе которого ХМАО вновь был выбран в качестве региона-организатора международного мероприятия.

Шахматные площади после олимпиады планируют отдать в аренду под торговые бутики, кинотеатр, и кафе Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Как стало известно «URA.RU», городок появится в восточной части Ханты-Мансийска на пустыре вблизи гостиницы «Олимпийская». Изначально планировалось, что новый комплекс разместится на площади в 40 тысяч квадратных метров. Однако в ходе работы организаторской дирекции (в нее вошли депутат Думы ХМАО Василий Филипенко, мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин, замгубернатора Дмитрий Шаповал) было принято решение увеличить эту цифру до 100 тысяч квадратов. Такую идею, по версии инсайдеров, высказал другой парламентарий из Югры, крупный бизнесмен Андрей Осадчук.

По неофициальным данным, предприниматель рассчитывает выступить в качестве генподрядчика при строительстве объекта. Компании Осадчука могут получить крупные объемы. Для сравнения, только отсыпка территории оценена в 300 млн рублей.

В последующем помещения и здания комплекса дирекция намеревается использовать в качестве многофункционального центра, где разместятся торговые площади, кинотеатр, кафе, иные учреждения досуга.

Источник «URA.RU» в предпринимательском сообществе считает, что подобные траты несоразмерны с реальными потребностями Ханты-Мансийска.

«40 тысяч — это „Лента“ в Ханты-Мансийске. 100 тысяч — это сургутский „Сити-Молл“ (крупнейший торговый центр в Тюменской области — ред.). Зачем такому городку как Ханты-Мансийск подобные площади, пусть даже и под кинотеатр с торговлей, и прочие досуговые центры? Каждый квадратный метр придется отапливать в морозы, подсвечивать ночью. Платить за это в итоге придется бюджету, и далеко не факт, что все эти метры получится выгодно сдать в аренду», — рассуждает собеседник агентства.

За покупками в огромный «Сити Молл» стекаются жители всей «тюменской матрешки» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Отметим, официальная численность населения окружного центра ХМАО — около 100 тыс. человек, тогда как Сургута, для сравнения — свыше 320 тысяч.

Собеседники «URA.RU» в предпринимательской среде считают, что «Олимпийская деревня» рискует повторить судьбу двух других имиджевых объектов Ханты-Мансийска.

Построенная на деньги газовиков Академия шахмат, сегодня выполняет роль площадки для выступления губернатора перед региональной элитой один раз в году. Гостиница «Олимпийская», также созданная под олимпиаду в 2010 году, регулярно испытывает проблемы с заполнением — чиновники не разрешают заселяться в нее простым постояльцам, постоянно держа места в резерве на случай спортивных соревнований. Еще один показательный пример: арена «Югра». Рассчитанный на несколько тысяч болельщиков стадион из-за провальной игры команды вот уже семь лет не заполняется даже наполовину.

Официально о новом объекте пока не готовы говорить ни региональные ни городские власти. Замгубернатора Югры Дмитрий Шаповал в беседе с агентством заявил, что строительство объекта не имеет никакого отношения к региональным властям, а является городским инвестиционным проектом. Инсайдеры агентства выдвигают иную версию, утверждая, что мэрия Ханты-Мансийска в данной истории отвечает лишь за выделение земли, и подвод коммуникаций.

В департаменте общественных и внешних связей «URA.RU» направили с соответствующим вопросом в администрацию Ханты-Мансийска. В мэрии города агентству сообщили, что не располагают проектом новой «олимпийской деревни», и предложили обратиться к главе дирекции Василию Филипенко. Он в свою очередь сослался на высокую занятость, и пообещал прокомментировать ситуацию позднее.

Связаться с Андреем Осадчуком на момент подготовки материала не удалось. Мобильный телефон парламентария отключен, его помощники пообещали предоставить комментарии шефа, но так и не вышли на связь.