23:11 16 октября 2017 0

Андрей Козицын знал обо всех недоработках своего зама по PR и понимал, что реформы требует весь блок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Один из немногих регионообразующих холдингов — Уральская горно-металлургическая компания — начал масштабную реформу имиджевой составляющей. О смене куратора направления сообщалось несколько недель назад: вместо Евгения Брагина теперь за связи с общественностью отвечает Алексей Свалов, яркий советник руководства региональных управлений правоохранительных органов, позитивно зарекомендовавший себя антикризисным pr на Уралмашзаводе. Он уже заработал врагов, и придумал, за что возьмется в первую очередь.

Привезти кирпичи Ревдинского кирпичного завода (УГМК) критиковавшему предприятие депутату Заксобрания Вячеславу Вегнеру (справа) додумался только Свалов Фото: страница на Facebook Вячеслава Вегнера

Новая концепция реформирования всего PR-блока в компании УГМК будет защищена в ближайшее время. Назначенный 19 сентября ответственным за публичный имидж УГМК Алексей Свалов писал ее на основании впечатлений, полученных после объезда всего медиа-хозяйства компании и общения с управленцами на местах.

«На первой же планерке он сказал, что сосредоточится на четырех направлениях: хоккей, баскетбол, музей [военной техники в Верхней Пышме] и аграрный дивизион. Считает, что это недооцененные компанией позитивные темы. На производственные процессы, металлургию, стройку, а также здравоохранение — пока, видимо, обращать внимание не намерены, но может мы просто не все знаем», — рассказывает бывший работник УГМК, еще недавно обдумывавший приглашение вновь присоединиться к команде предприятия.

Присоединяться, в общем-то, собеседнику агентства пока некуда — все, кто работал в управлении общественных связей, недавно получили уведомление об упразднении своего подразделения с 1 декабря 2017 года. Теперь уже бывший пресс-секретарь УГМК Виктор Белимов подтвердил это: «Я действительно получил уведомление о сокращении должности начальника управления по связям с общественностью и подписал эту бумагу. Идет процесс реформирования деятельности пресс-службы, но ее работа не останавливается, и все сотрудники планируют продолжать ее в рамках УГМК».

Две недели назад Алексей Свалов посетил принадлежащий УГМК телеканал АТН и, как утверждают источники в компании, по возвращении в офис «разнес в пух и прах работу медиаресурса».

«После его визита [гендиректору АТН Галина] Левочкина рассказала коллегам, что Свалов не понимает ничего в телеменеджменте. Наверное, потому что он заявил, что на канале надо много менять, потому что толком никто не работает, все там, мол, живут в свое удовольствие. Параллельно нашлась и статистика, что в пиковые моменты общая аудитория АТН в Верхней Пышме и Екатеринбурге — всего восемь тысяч человек. Так что Галине Григорьевне, похоже, ни круглосуточное вещание, ни новый офис в [башне] „Исети“ уже не светят», — объясняет связанный с PR-блоком компании источник.

Галина Левочкина познакомилась со Сваловым, но пока не подозревает о его планах в отношении вверенного ей телеканала АТН Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сама Галина Левочкина призналась журналисту «URA.RU»: «С Алексеем мы познакомились совсем недавно, но о его концепции реформирования медиа мне пока ничего неизвестно».

Для отдельных осведомленных представителей УГМК — Алексей Свалов — вовсе не «таинственный незнакомец без рода и племени», а скорее представитель золотой молодежи. Новый пиарщик — сын экс-директора Нижнетагильского котельно-радиаторного завода Германа Свалова, застреленного на охоте в 2003 году. Тогда Свалов-младший получил долю отца и вошел в совет директоров предприятия, но позже избавился от своей доли, продав акции «Банку24.ру». В профессиональной среде последние семь лет Свалов был известен как антикризисный пиарщик областного главка МВД. Некоторое время он сотрудничал и с аппаратом прокуратуры, а позже в том же амплуа перешел на Уралмашзавод, акционером которого к тому времени стал Газпромбанк.

В своем отношении к Свалову руководящие работники медного холдинга разделились. Одни, не давая назначенцу шанса проявить себя, сразу восприняли его в штыки и сегодня утверждают, что постараются избежать работы с ним. «Он уже провел пару планерок и риторика у него, конечно, весьма экстравагантная. Назвать его компетентным пока я бы не решился — наши реалии он отражает только наполовину. Все-таки он далеко от того, что можно назвать лицом компании и публичным человеком, которому на люди выходить», — делится один из участников холдинговых планерок.

Вместе с коллегами он рассматривает Свалова просто как «большое одолжение Андрея Козицына генералам».

Впрочем, есть и те, кто с выводами не спешит. «Компании нужна была реформа и претензии к [замгендиректора УГМК, до Свалова курировавшему PR-блок Евгению] Брагину копились давно», — признается источник из руководящего состава УГМК. Брагин, по словам собеседника агентства, придерживался концепции, что «такая мощная компания может не реагировать на мелкие угрозы и троллинг, и может продвигаться на одном единственном популярном ресурсе с максимальной посещаемостью». В результате этого подхода УГМК получила серьезнейший имиджевый ущерб при попытках заняться разработкой Елано-Елкинского медно-никелевого месторождения под Воронежем, а также вынуждена была уступить жителям Владикавказа, потребовавшим частичного закрытия производства на заводе «Электроцинк».

Белимов уже получил уведомление об упразднении некогда возглавляемого им управления общественных связей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

«Когда УГМК реализовывало какие-то проекты в партнерстве, то с Брагиным они не продвигались. В итоге оказывалось, что компания будто бы нигде и не участвовала. Что стало последней каплей не очень понятно, поскольку Андрей Анатольевич признавался, что ему необходимо реформировать весь PR-блок», — объясняет знакомый с ситуацией работник компании.

Свалов, уверены в УГМК, «подкупил Андрея Козицына своей решительностью и готовностью взять на себя ответственность за результат». Его решительность и нестандартный подход уже заметили и остальные работники компании: после критики в адрес Ревдинского кирпичного завода депутат Заксобрания Вячеслав Вегнер получил в подарок несколько кирпичей перевязанных красной лентой из рук руководителя завода — в компании считается, что это имело позитивный эффект.

«Брагин никогда не интересовался спортом, а потому и не продвигал его. На матчах его не было видно вообще. Свалов же подкупает тем, что практически каждый матч (и хоккейный и баскетбольный) посещает», — подметил другой высокопоставленный представитель компании.

Сам Свалов до защиты своей новой концепции какие-либо подробности раскрывать отказался. «Мы в стадии реформирования — это все, что я могу сказать на сегодняшний день», — лаконично объясняет Свалов.