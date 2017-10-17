Что выиграл и что потерял Навальный сегодня в Страсбурге

17:59 17 октября 2017 0

Европейский суд по правам человека в ускоренном режиме рассмотрел дело братьев Навальных Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Сегодняшнее решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу братьев Навальных подтвердило отсутствие политики в действиях российских правоохранительных органов. Соответствующее постановление уже опубликовано на официальном сайте суда, разбиравшего процесс братьев Алексея и Олега по делу «Ив Роше». Таким образом, внешняя инстанция фактически подтвердила, что речь идет об обычном уголовном процессе. В то же время ЕСПЧ признал разбирательство несправедливым и присудил каждому заявителю по 10 тысяч евро, а также обязал правительство России оплатить судебные расходы Алексею Навальному.

«Дело «Ив Роше» — одно из нескольких возбужденных Следственным комитетом России уголовных дел, в которых фигурирует Алексей Навальный. По версии следствия, братья Навальные обманом навязали российскому подразделению «Ив Роше», а также фирме «Многопрофильная процессинговая компания» (МПК) посредника в транспортно-логистических услугах — собственную фирму «Главное подписное агентство» (Главподписка) и таким образом украли у «Ив Роше Восток» 26 млн рублей, а у МПК — 3,8 млн рублей. В итоге Алексей Навальный был приговорен к 3,5 годам условного осуждения с испытательным сроком в 5 лет, а его брат Олег — к тому же сроку в колонии общего режима. Также оба брата приговорены к штрафу 500 тысяч рублей и выплате более 4 млн рублей компании МПК.

Алексея Навального ждет новое судебное разбирательство, утверждают юристы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава думского комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в интервью ТАСС обратил внимание на то, что Алексей Навальный был представлен в ЕСПЧ как лидер оппозиции, борец с коррупцией, «а не как человек, нарушивший российский закон». Парламентарий указал и на то, что жалоба Навальных была рассмотрена гораздо быстрее стандартных сроков обсуждения подобных дел в Страсбургском суде.

В среднем ЕСПЧ рассматривает обращение гражданина около трех лет. В данном случае Европейский суд принял обращение братьев Навальных через год и два месяца. Доктор юридических наук, адвокат Людмила Айвар напомнила, что «заложники „Норд-Оста“ ожидали его на протяжении десяти лет». «В случае с Навальным суд посчитал, что его дело следует рассмотреть по ускоренной процедуре», — рассказала Айвар.

По мнению управляющего партнера компании «Леонтьев и партнеры» Вячеслава Леонтьева, ЕСПЧ дал понять, что «речь идет о самом банальном уголовном деле».«О том, что Навальный — борец с кровавым режимом, говорит только он сам, и никто больше. Суд же представил совсем иную оценку», — сказал собеседник агентства.

«Я бы не стал выделять это дело как какое-то особое, знаковое, ЕСПЧ рассматривает множество дел, целый массив. Нарушения, если таковые действительно были, могли носить исключительно технический характер, не являясь при этом оправданием действий Навальных», — подчеркнул Леонтьев.

Решения европейской Фемиды далеко не всем представляются справедливыми Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Он также назвал «обычной практикой» постановление ЕСПЧ о том, что Россия нарушила статьи 6 и 7 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, которые гарантируют справедливое судебное разбирательство и наказание исключительно на основании закона. Леонтьев указал на то, что ЕСПЧ присудил каждому заявителю по 10 тысяч евро, а также обязал правительство России оплатить судебные расходы Алексею Навальному (в размере 45 тысяч евро) и компенсировать издержки его брату (11 тысяч евро и 460 тысяч рублей). Однако эти суммы значительно ниже тех, которые требовали братья — они хотели получить суммарно 170 тысяч евро.

Людмила Айвар полагает, что российская сторона может представить свои возражения на вынесенное ЕСПЧ решение. «Именно поэтому не надо торопиться и вести речь об отмене приговора. Новое разбирательство займет, как минимум, еще несколько месяцев», — заявила «URA.RU» Айвар.

Опрошенные «URA.RU» эксперты указывают на то, что в ЕСПЧ последнее время поступает все больше жалоб, которые можно назвать курьезными. Среди них были дела о невозможности обменять накопленные пивные крышечки на напитки, о дискриминации за пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних, также заявители жаловались на обязанность брить бороду в тюрьме, не приводя каких-либо религиозных или мировоззренческих аргументов.

Известно также, что решения ЕСПЧ принимаются составом судей, уже почти наполовину состоящим из людей, избранных ПАСЕ без участия делегации России, причем не в силу отказа российской делегации от участия в голосовании, а в результате лишения нашей страны права голоса. Количество жалоб, рассматриваемых ЕСПЧ против России за последние четыре года, сократилось более чем в 3,5 раза.