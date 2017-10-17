В Екатеринбурге наступает мир: новый храм не будут строить на пруду

17:21 17 октября 2017 0

С митрополитом не поспоришь: он прав, когда говорит, что если бы не протест семилетней давности, у Екатеринбурга давно был бы главный храм Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Инициаторы строительства храма Святой великомученицы Екатерины рассматривают возможность переноса площадки с акватории екатеринбургского пруда на набережную со стороны драмтеатра. Этот вариант обсуждается несколько месяцев: летом была прогулка бизнесменов, идеологов восстановления храма Игоря Алтушкина и Андрея Козицына, очевидно рассматривавших новые варианты размещения культового объекта. Три недели назад архитекторы, работавшие над проектом, начали «привязывать» его к новой площадке.

Источник «URA.RU» утверждает, решение о переносе места строительства еще не принято. Впереди — сбор всех меценатов, представителей Русской Православной Церкви, администрации области. Именно в таком составе будет определено: где и в каком виде будет поставлен храм.

Митрополит Кирилл не позволяет обсуждению проекта храма Святой великомученицы Екатерины превратиться в повод для общественного раскола Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Особое внимание к строительству связано с несколькими акциями протеста, проведенными горожанами вокруг акватории пруда. Сотни екатеринбуржцев (оценки организаторов и полиции расходятся) «обнимали» пруд, защищая его от строительства. После того, как стало известно о желании меценатов рассмотреть возможность восстановления храма в новом месте, митрополит Екатеринбургский Кирилл прокомментировал «URA.RU» происходящее:

— Я начну с того, что стремительно приближающееся 300-летие Екатеринбурга немыслимо без восстановления первого храма, который был построен в момент основания нашего города. Это основная позиция.

А дальше вы сами знаете: началось обсуждение с исторического местонахождения храма с его исторического вида. И многие вопросы там были решены: и по парковкам, и по удобству для горожан, и фонтан на площади Труда можно было сохранить, немного передвинув.

Если бы этот вопрос был решен тогда, то храм давно был бы построен, и сейчас мы все молились бы в нем, а не занимались многолетним сотрясанием воздуха.

Но коль скоро не удалось достичь взаимопонимания, появился новый проект — самый обсуждаемый с расположением на городском пруду.

— Он Вам нравится?

— Вариант хороший, красивый, сочетающий в себе исконно русские архитектурные формы, привлекающий внимание.

— И так же, как вариант с площадью Труда, он получил свою долю критики. В первую очередь за место — насыпной остров.

— К юбилею нашего прекрасного города мы хотим построить центральный храм Екатеринбурга. Храм, который стал бы сосредоточением городского пространства, символом города. Он не может стоять ни в Истоке, ни за кольцевой автодорогой.

В агрессивной реакции на идею строительства можно увидеть и последствия революции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Он должен сосредотачивать в себе духовный смысл, который собран в нашем городе. Но коль скоро и к этому проекту возникла агрессия, не скажу, что у большинства, то мы демонстрируем, что не хотим войн, и готовы рассматривать разные варианты расположения. Наша основная цель неизменна — храм должен быть, и он должен стать объединяющим началом для горожан.

— Знаю, что Вас просили благословить сбор подписей в храмах Свердловской области, храмах России за строительство в Екатеринбурге именно на этом острове. Есть люди, которые хотят показать «обнимавшим», что сторонников строительства больше.

— Мы с вами разговариваем не только перед юбилеем Екатеринбурга, но и в год юбилея страшных событий — революции, периода, когда наш народ разделился на красных и белых, когда возникла общественная смута. И сейчас мы продолжаем пожинать ее плоды.

Спор вокруг благого дела — строительства храма — в такой ситуации может в душах разбудить пожар. Мы не хотим этого, не хотим через колено ломать, мы хотим, чтобы были проекты объединяющие.

Поэтому я не одобрил сбор подписей, который мог бы расколоть наше общество. Да, я знаю, что сторонников строительства больше, чем противников, и знаю, что многие с недоумением смотрят на происходящее. Но мы не будем мериться силами и найдем компромиссный вариант, потому что мы делаем радостную и полезную вещь.

— Вы говорите это, но сами знаете: следующий спор возникнет из-за внешнего вида храма, его интерьера. И будут говорить: мы отстояли пруд, сломаем и не понравившийся нам проект.

— Приведу другой пример. В самом сердце нашего города уже несколько десятилетий занозой торчит недостроенная телебашня. Сейчас есть красивый проект облагораживания всей территории вокруг нее, наконец-то появились люди, готовые снести недострой, который уже и технически невозможно использовать. И я очень удивился, узнав, что подаются голоса в защиту этой недостроенной телевышки, и ее уже называют достопримечательностью.

Это удивляет не только митрополита: недостроенная телебашня вдруг оказалась достопримечательностью Екатеринбурга Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В нашем городе в большинстве своем живут разумные люди, и я думаю, они понимают, как опасно для общества такое противостояние, и не будут поддерживать его. А те, кто ожесточенно выступает против строительства, найдут в себе силы, чтобы услышать голос разума и любви друг к другу. И не будут разжигать новых пожаров, понимая, что мы хотим наполнить предстоящий юбилей любимого города духовным смыслом.

Тем более, один из вариантов строительства подразумевает не только возведение храма. Есть идея, как глубинно вписать здание в контекст города, создать новое общественное пространство, привлечь молодежь, оживить всю площадь.

— Можете назвать какие-то предстоящие этапы обсуждения?

— Инициаторы строительства соберутся, обсудят предложения архитекторов. А нам, всему обществу, просто не нужно увлекаться раздорами.