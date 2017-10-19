Полевская коммунальная компания: работать нужно в согласии с жителями

10:00 19 октября 2017 0

Эффективная работа ОАО "ПКК" позволяет не только содержать дома, но и благоустраивать дворы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Начало отопительного сезона — традиционно время оценки итога летних подготовительных работ и экзамен для любой управляющей компании. От того, как выстроены отношения с жителями — зависит и качество услуг, и эффективность решения возникающих проблем.

«Полевская коммунальная компания» работает в городе с 2003 года. За это время она неоднократно признавалась лучшей и в областных, и в федеральных рейтингах.

О справедливости такой оценки говорит тот факт, что за годы работы специалистам предприятия, несмотря на высокую изношенность муниципальных сетей, удалось добиться практически безаварийного прохождения отопительного сезона.

В этом году в компании планируют пойти еще дальше — начали переводить находящиеся в ведении дома на закрытую систему горячего и теплоснабжения. Такая система уже заработала в селе Косой брод — теперь в кране с горячей водой тут бежит вода питьевого качества.

О том, как прошла подготовка к отопительному сезону 2017 года и как выстраиваются отношения с жителями — «URA.RU» рассказала гендиректор компании Лариса Потапченко.

Лариса Потапченко: «Наша компания изначально создавалась как дочерняя структура Северского трубного завода для северной части города, где в основном проживают сотрудники предприятия» Фото: ОАО «ПКК»

— Как прошла подготовка к отопительному сезону?

— Проведено работ на 27 миллионов рублей. В том числе отремонтировано 9,5 тысяч квадратных метров мягкой кровли, утеплено 3,5 километра межпанельных швов. Все работы проведены в полном объеме, отопительный сезон начали по графику и без аварий, даже серьезных порывов не было.

Из достижений: установка регулятора подачи холодной воды на город. Три года назад такой же регулятор был установлен для района «Зеленый бор», как показал опыт: мы получили снижение сверхнормативных потерь порядка 10%. Цифры существенные, и поэтому в рамках инвестиционной программы мы решили распространить на весь город.

— То есть вкладываете собственные средства в развитие городской сети?

— С 1 июля 2015 года между ОАО ПКК и главой Полевского городского округа подписано концессионное соглашение по сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения сроком на 10 лет.

Наша «Полевская коммунальная компания» сама вышла с предложением о заключении договора концессии, по условиям которой мы берем на себя обслуживание 260 километров городских инженерных сетей и вкладываем в их модернизацию 50,7 миллиона. Кроме того, обеспечиваем переход на закрытую систему теплоснабжения, в соответствии с требованиями федерального законодательства. Это дает нам возможность снизить потери ресурсов, повысить качество предоставляемых услуг, снизить аварийность на сетях.

Помимо инвестиций мы также по договору перечисляем в бюджет концессионную плату за 10 лет в размере 30,0 миллионов рублей.

Инвестиционная программа в договоре концессии рассчитана до 2025 года. Она включает в себя модернизацию сетей и строительство в сельских населенных пунктах новых газовых котельных.

Два из них за два года уже были построены в селе Косой Брод, в селе Мраморское проведена модернизация муниципальной котельной, объект полностью автоматизирован.

— На реализации инвестиционной программы сказываются долги по коммунальным сборам? Как, кстати, в этой части у вас обстоят дела?

— Собираемость коммунальных платежей по населению — 97%. Это очень высокий показатель. Но этого все равно недостаточно, чтобы погасить 100% задолженности перед основным поставщиком — градообразующим предприятием ПАО «Северский трубный завод». Ведь даже 1% недосбора с потребителей влечет за собой прирост задолженности более 7 миллионов рублей в год, а мы в этой сфере оказываем услуги потребителям уже 14 лет. Суммарная задолженность в итоге составляет 141,9 миллиона рублей.

В ведении компании находится более 300 домов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Значительный вклад в образование задолженности вносят юридические лица — порядка 40 миллионов рублей. В том числе и обанкротившиеся предприятия — за три года таких долгов набралось уже на 12 миллионов, а также существующие ТСЖ, которые имеют достаточно низкую платежную дисциплину — на их долю приходится 11 миллионов рублей.

Следующий показатель — высокий износ энергетических сетей, что приводит к сверхнормативным потерям и отражается в кредиторской задолженности перед ПАО СТЗ.

— Как при этом получается держать низкие тарифы?

— Наша компания изначально создавалась как дочерняя структура Северского трубного завода для северной части города, где в основном проживают сотрудники предприятия. Основной целью тогда было доказать, что можно оказывать качественные коммунальные услуги и при этом быть рентабельным предприятием в рамках регулируемых тарифов.

Реализация мероприятий инвестиционных программ, наличие собственных подразделений по ремонту жилого фонда и энергетических сетей, высокий профессионализм трудового коллектива без привлечения дополнительных средств извне позволяет нам достичь поставленных целей.

Если сравнить, к примеру, с южной частью города, где поставкой коммунальных услуг населению занимается муниципальное предприятие: инвестиционных программ там нет, нет даже собственной техники для обслуживания сетей, но при этом тарифы примерно в полтора раза выше. Кроме того, еще и муниципалитет им дополнительно выделил за 3 года порядка 100 миллионов рублей, и еще столько же из областного бюджета им профинансировали. Но предприятие сейчас все равно в предбанкротном состоянии, что обязательно скажется на потребителях.

— То есть, получается, в отличие от МУП ЖКХ, ваша управляющая компания работает более эффективно? За счет чего?

Наличие собственных производственных мощностей позволяет компании благоустраивать дворы Фото: Анна Майорова © URA.RU

— В отличие от муниципальной компании, нам необходимо снижать потери в сетях. Нам ведь никто из бюджета разницу не компенсирует. А модернизация сетей сама по себе сказывается и на качестве услуг, и на снижении аварийности. А самое главное, о чем я уже упоминала, у нас собственные ремонтные бригада и подразделения. Нам не приходится заключать для устранения аварий, проведения каких-либо работ подрядные договоры и, соответственно, переплачивать — мы все это делаем сами.

Наличие собственных производств, кстати, позволяет лучше работать и в части содержания жилья и благоустройства дворов. Опять же, в отличие от муниципальной компании, мы заинтересованы во взаимодействии с жителями, организации работы советов домов и планировании своей деятельности в контакте с ними.

— Например?

— К примеру, мы регулярно строим в своих дворах детские площадки. У нас собственное столярное производство, поэтому в большинстве случаев достаточно просто согласовать с жильцами место для размещения. Порой нам говорят: нет, мы хотим пластиковые, вот чтобы так и так выглядели — нет проблем. Тоже идем навстречу: объявляем торги, определяем поставщика и ставим. И в целом: взаимодействие с жителями — важная часть нашей работы. Никто лучше них ведь не знает и не скажет, какие проблемы есть в доме. Или, к примеру, установка общедомовых счетчиков, которые позволяют, прежде всего, собственникам жилья существенно экономить — для этого требуется согласие большинства собственников, и когда есть взаимопонимание, то сделать это на несколько порядков легче.

С тем, что диалог позволяет решить множество проблем — согласны и сами жители. Во время прогулки по дворам управляющей компании, где корреспонденты «URA.RU» решили самостоятельно убедиться в эффективности проведенных работ.

Житель дома на Декабристов, 22 Полевского Иван Кошкаров: «Не все понимают, что без управляющей компании сегодня просто невозможно решать все вопросы». Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Никогда не бывает так, чтобы все до одного были на 100% довольны, такого просто не может быть. Это просто от неграмотности даже. Не все ведь понимают, что без управляющей компании сегодня просто невозможно решать все вопросы. У нас вот и тротуар расширили, теперь машины когда паркуются — не мешают никому, и лифты нам поменяли. Теперь вот обсуждаем, где детскую площадку поставить», — делится впечатлениями житель дома на Декабристов, 22 Полевского Иван Кошкаров.

«Чем радует наша УК — тем, что все, что попросишь — делают. У нас жители часто звонят, говорят о возникающих проблемах — все всегда быстро решается. И лифты обещали поменять — сделали, летом просили мелкий ремонт в подъезде провести — тоже все выполнили. Конечно, когда управляющая компания и жители постоянно общаются, как это у нас происходит, когда регулярно проводятся собрания — всем жить комфортнее», — рассказывает жительница дома на Декабристов, 20 Валентина Алехина.