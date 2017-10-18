Что происходит в Киеве? 5 главных вопросов о новом майдане на Украине

20:04 18 октября 2017 0

В чьих интересах Саакашвили затеял новый Майдан? Фото: страница Михаила Саакашвили в Instagram

В центре Киева оппозиционеры под руководством экс-президента Грузии Михаила Саакашвили второй день осаждают здание украинского парламента. Организованный во вторник, 17 октября, митинг «переночевал» под стенами Верховной Рады — в центре Киева разбили около ста палаток. Генпрокурор Украины в своем Юрий Луценко заявил, что силовики сносить «городок» оппозиции не будут, сославшись на право граждан на мирные акции протеста. Но через несколько часов украинский спецназ начал штурмовать палатки. В результате столкновений есть пострадавшие. Среди них — народный депутат Украины от «Самопомощи» Егор Соболев. О том, что происходит в Киеве, кому это выгодно, и что Россия получит от нового «Майдана» — читайте в материале «URA.RU».

Что происходит в Киеве?

В центре Киева снова палатки стоят и флаги украинские развеваются ФОТО: https://www.unian.net / Kristina Berdynskykh

Участники протеста, инициированного Михаилом Саакашвили, требуют депутатской неприкосновенности, внесения изменений в избирательное законодательство, а также создания антикоррупционного суда. Среди организаторов акции выступают партии «Правый сектор» [запрещенная в РФ государства — прим. «URA.RU»], «Батькивщина», «Объединение «Самопомич» и ряд других партий и общественных организаций. Ночью у стен украинского парламента произошли столкновения. Протестующие разбили палаточный городок и говорят, что продолжат пикетировать здание парламента и дальше: «Все будет зависеть от того, выполнят ли президент и Верховная Рада требования участников акции протеста». Вечером в среду, 18 октября, спецназ начал штурм первых палаток. Участники акции оказали сопротивление. Как передает украинское информагентство УНИАН, силовики используют слезоточивый газ для нейтрализации активистов.

У этого протеста нет многообещающих перспектив, считает гендиректор Центра политической конъюнктуры Сергей Михеев: «Видимо денег немного выделено, поэтому возможностей мобилизовывать какие-то крупные массы людей у них нет, а на вооруженный переворот они, скорее всего, не решатся. Поэтому „побулькает“ и закончится внутренними сделками».

Зачем это Саакашвили?

Украина — последнее место, где Михаил Саакашвили может воплотить свои политические амбиции Фото: Wikipedia.org/Mstyslav Chernov

Саакашвили, лишившийся украинского гражданства, несмотря на запрет на въезд, пересек государственную границу и приехал в Киев. Тогда он выставил перед украинской властью три требования и именно их сейчас поддерживают протестующие у Рады.

Всю осень он проводит митинги, дает пресс-конференции. Саакашвили нужны любые яркие политические процессы, отмечает политический эксперт Андрей Окара: «Это смысл его политического существования, у него есть много политических амбиций. И таким образом он пытается реализоваться».

Другой альтернативы кроме как добиваться власти в Киеве у Саакашвили нет, считает гендиректор Центра политической конъюнктуры Сергей Михеев. «Он мог бы исчезнуть с политической арены и стать писателем (но он написал две книжки и никому они не интересны) или преподавателем в каком-нибудь восточно-европейском университете.

Для Саакашвили это вопрос выживания: он должен либо выбрать судьбу небогатого обывателя на чьем-то содержании где-нибудь в Восточной Европе или продолжать политическую карьеру любой ценой. Он выбирает второе», — говорит Михеев.

Россия может повернуть этот протест в своих интересах?

У Юлии Тимошенко есть свой интерес Фото: depositphotos.com © URA.RU

На данном этапе у России нет никаких инструментов для влияния на внутриполитическую ситуацию на Украине, считают опрошенные агентством эксперты. Как отмечает Сергей Михеев, все возможности по перехвату инициативы давно упущены и именно поэтому все вылилось в вооруженный конфликт. «Ни один из участников нынешнего Майдана для нас союзником не является: ни Порошенко, ни Тимошенко, ни Саакашвили, ни националисты — никто из них улучшения отношений не хочет. Смена власти в Киеве конечно нас интересует, но даже если к власти придут нацисты, это приведет к тому, что по нам будут принимать еще более жесткие решения», — отметил политолог.

Сейчас на Украине массового перехода на российскую сторону или донецкую не наблюдается, кроме того, массовых социальных протестов до Саакашвили тоже не было, отмечает член Совета по национальным отношениям при президенте РФ, замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Беспалько. «Если кто-то и оказывает давление с целью коррекции, то это США. У России нет никаких инструментов для давления. В любом случае, пока что подобного рода действия для России не несут ничего негативного или позитивного».

Кому выгодны новые волнения в Киеве?

Протесты на Украине инициированы Западом с целью коррекции политического режима в стране, полагает Беспалько. «На Порошенко оказывают давление, чтобы добиться снижения коррупционной составляющей, заставить власть более эффективно расходовать деньги, которые Украине выделяет Международный валютный фонд и другие институты. Саакашвили — ключевой инструмент этого давления. Еще недавно его рейтинг был в районе 2%. При таком рейтинге сложно завоевать власть, но оказывать давление, шуметь на всю страну вполне можно», — полагает эксперт.

Майдан 2014 года привел к госперевороту на Украине Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Кто станет главным выгодополучателем, зависит от того, в каком формате закончится эта акция. Но уже на данный момент специалисты выделяют несколько групп. В первую очередь — сам Михаил Саакашвили. Он заявляет о себе, говорит о своей претензии на власть, говорят собеседники агентства. Радикальные активисты также останутся в плюсе, поскольку напоминают о себе. «Многие националисты считают, что они оказались не у кормушки, и что Порошенко перехватил их победу», — пояснил Сергей Михеев. Во внеочередных выборах президента Украина лично заинтересована Юлия Тимошенко, считает эксперт. С ним согласен Андрей Окара:

«Тимошенко имеет небольшую фракцию в парламенте и большие перспективы быть в политике, поэтому любая пересдача колоды будет означать для нее увеличение политического веса и политического присутствия».

Чем это может обернуться для Украины?

Эксперты уверены, что смены власти в ходе протестов ожидать не стоит. За последние годы политическое пространство было сильно зачищено, и достойных конкурентов у Порошенко сейчас просто нет. «Вспомним, что 24 августа на параде в честь дня независимости Украины рядом с Порошенко стоял госсекретарь США Рекс Тиллерсон: говорить о том, что его хотят сместить пока рано. Это не столько цветная революция, сколько давление на власть с целью коррекции. При чем не столько в интересах Украины, сколько в интересах тех, кто выделяет деньги», — полагает Безпалько. Политическая борьба — неизбежна после всех случившихся в последние годы событий, говорит Сергей Михеев: «Но она в принципе ослабляет украинскую государственность. Ситуация развивается по нисходящей, если она станет еще хуже, то государство Украина просто рухнет».