Полярный Урал станет поставщиком ресурсов для освоения космоса

09:47 19 октября 2017 0

Изделия из кварца, добываемого в горах Урала, используются в микросхемах космических летательных аппаратов Фото: Роскосмос

«Корпорация развития» реанимирует проект «Полярный кварц» — амбициозную инициативу, в рамках которой в горах Северного Урала должно появится производство высококачественной кварцевой крупки, применяемой в оборонной, научной и космической промышленностях. Об этом «URA.RU» сообщил источник внутри корпорации. По его данным, уже достигнуты договоренности с заказчиками. Помимо российских рынков сырье будет сбываться и на азиатских.

С 2013 года производство «Полярного кварца», расположенное на территории Березовского района ХМАО-Югры, находилось в состоянии консервации, а предприятие накапливало долги. Спустя четыре года, по решению и. о. руководителя корпорации Сергея Новицкого были запущены механизмы по реанимации стратегического для Урала проекта. Как отмечает инсайдер, летом 2017 года мощности проекта, расположенные в поселке Усть-Пуйва, были расконсервированы. Сейчас там восстановлена работа оборудования, техники и автотранспорта. Также отремонтирован склад взрывчатых веществ, и заключены контракты на поставку продукции.

На руднике До-До за годы добычи накопились серьезные запасы руды Фото: Дмитрий Сотников

«Из-за отсутствия необходимого финансирования, к сожалению, не удалось приступить к добыче руды в полном объеме. По решению руководства «Корпорации Развития» начато дробление и переработка накопленного ранее на руднике материала. На месторождении До-До началась рудоразработка. Впервые после многолетнего простоя партия кварцевых полуфабрикатов отправлена «Южно-Уральскому заводу «Кристалл»», — характеризует сегодняшнюю ситуацию по проекту собеседник агентства.

В рамках работ по восстановлению «Полярного кварца» сейчас идут активные переговоры с потенциальными заказчиками. По неофициальным данным, подтверждена поставка продукции в объеме 139 млн рублей. Помимо «Кристалла», который будет получать сырье из ХМАО до 2020 года, достигнуты договоренности с Лыткаринским заводом оптического стекла (Московская область), с заводом «ОПТИК» (город Лида, Белоруссия) и UNIVERSAL TRADE Kft (Будапешт, Венгрия). Также прошли испытания кварцевой крупки на АвтоВАЗе — заключен договор и регулярно осуществляются поставки. Реализовать объемы корпорация рассчитывает в 2018 году.

Источник «URA.RU» отмечает, что заинтересованность в поставках пробных кварцевых партий выразили компании из Китая и Японии.

Стоит отметить, что «Полярный кварц» обладает большим потенциалом и перспективой добычи. Актуализирована информация о залежах природных ископаемых на трех месторождениях — До-До, Хусь-Ойка и Нестер-Шер. По данным итоговых отчетов, на балансе «Полярного кварца» находятся не менее 330 тыс. тонн жильного кварца. Лицензии действуют до конца 2028 года. Помимо упомянутых месторождений, в непосредственной близости находятся еще несколько, которые требуют проведения геологоразведочных работ.

Первоначальный инвестиционный план «Полярного кварца» был разработан в 2002—2005 годах, за 15 лет технологическая часть морально устарела. На данный момент рассматриваются варианты переработки сырья в высокотехнологичные материалы и изделия. В 2017 году лаборатория предприятия, расположенная в городе Кыштым Челябинской области, подтвердила аккредитацию и возобновила активный этап научно-исследовательских работ. Проект ориентируется выйти на опытно-промышленное производство в 350-400 тонн продукции в год.

Сергей Новицкий лично отвечает за успех проекта Фото: Кондрат Александров © URA.RU

Из сырья, добываемого на югорских рудниках, можно производить особо чистые кварцевые изделия для оптоволоконной техники, полупроводниковый материал — карбид кремния, кремний «солнечного качества» для производства фотоэлектронных преобразователей, базовые компонентов для современной микроэлектроники — моносилан, нитрид кремния.

В перспективе «Корпорация развития» рассчитывает вывести «Полярный кварц» на объемы производства в более чем 1 тыс. тонн кварцевой продукции. Для этого запланированы вскрышные работы в объеме 35— 40 тыс. кубометров.

За ситуацию с реанимацией «Полярного кварца» отвечает и. о. гендиректора «Корпорации развития» Сергей Новицкий, который взял ситуацию под свой еженедельный контроль.

СПРАВКА:

«Полярный кварц» — проект по производству высокочистых кварцевых концентратов на территории Ханты- Мансийского автономного округа. Проектная мощность — до 10 тыс. тонн кварцевой продукции в год. На данный момент предприятия проекта «Полярный кварц» расположены на четырех площадка: основные мощности в Усть-Пуйве, филиал добычи и геологоразведки в селе Саранпуль (ХМАО), химическая лаборатория и участок опытного производства в челябинском Кыштыме, а в городе Нягань (ХМАО) реализован только первый цех, в дальнейшем там будет запущено производство по обогащению кварцевых концентратов.