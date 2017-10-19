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19 октября 2017
18 октября 2017
Главные новости Тюменской области
19:26  19 октября 2017 0

600 экс-силовиков готовят протест в Тюмени

Федеральная структура выселяет их из домов из-за дорогой земли
Валерий Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
Виды города Сысерть и посёлка Щелкун. Свердловская область, огород, дача, сад, теплица, подсобное хозяйство, поселок щелкун
Тишина и покой дачникам из "Светлого", большинство которых - ветераны УВД, теперь только снятсяФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени зреет социальный взрыв. Почти 700 пенсионеров могут выйти на улицу с вилами, требуя защитить свою землю. Люди бьются с федеральными чиновниками — пока только в судах — уже два года, и подозревают, что «золотые участки» в городской черте просто кому-то очень приглянулись. Цена вопроса — 659 миллионов рублей.

Речь идет о 257 гектарах земли в Центральном округе Тюмени, где уже четверть века находится садовое некоммерческое товарищество «Светлое». Земля на 23-м километре Салаирского тракта за деревней Решетниково, по словам председателя общества Юрия Бучнева, была выделена под садоводческое товарищество УВД решением администрации Тюменского района еще в 1992 году.

СНТ «Светлое» находится на 23 километре Салаирского тракта и занимает больше 250 Га
Фото: с сайта Tyumen.yarmarka.biz

В 2009 году право собственности управления МВД на огромный участок земли было прекращено, а в 2011 году земля перешла в федеральную собственность. После этого и начались злоключения почти 700 членов «Светлого». Люди попытались оформить свои права на землю, но оказалось, что теперь ею распоряжаются не местные власти, а федералы.

Председатель СНТ Юрий Бучнев, выяснив, что садовые домики и заборы фактически стоят на чужой земле, подал заявление в территориальное управление Росимущества о предоставлении садоводству земельного участка и заключении договора безвозмездного пользования, как и положено по Земельному кодексу РФ.

Спустя год переписки (ксерокопии документов есть в распоряжении редакции) садоводы не смогли убедить даже центральный аппарат Росимущества, что домики, построенные на земле, принадлежат именно членам «Светлого», а не третьим лицам, которые могут потом заявить о нарушении закона. Такую же позицию занял Арбитражный суд Тюменской области и апелляционная инстанция в Омске.

«У нас нет ни одного здания и сооружения, зарегистрированного в установленном законом порядке. Это самострой либо бесхоз, а это не может быть основанием для отказа», — уверен Юрий Бучнев. Садоводы снова отправились обжаловать решение в Омск, и в июле этого года суд, наконец, подтвердил: Росимущество должно заключить с СНТ «Светлое» договор о передаче земли в безвозмездное пользование. Садоводы возликовали.

В «Светлом» дачники сделали дороги и провели свет
Фото: с сайта 72s.ru

Они успели даже получить у тюменских приставов копию требования, направленного в тюменское управление Росимущества, однако управление тут же подало кассационную жалобу, и приставы решили ждать. Рассмотрение жалобы должно состояться 24 октября.

«У нас создается впечатление, что нашу землю заказали, — говорит собеседник агентства. — Мы находимся возле деревни Решетниково, это черта города Тюмени. Кадастровая стоимость участка площадью 257 гектаров сейчас составляет больше 650 миллионов рублей. Кто-то, видать, решил нас оттуда изжить».

Как пояснил корреспонденту «URA.RU» Юрий Бучнев, он пытался получить объяснения в управлении Росимущества и беседовал с руководством территориального органа. «Мне сказали, „у вас там находятся объекты капитального строительства“ — это они бабушкины дачи так называют. Вы, говорят, снесите их, и мы вам эту землю дадим, — пояснил он.

— Я им говорил даже: неужели вы хотите социальный взрыв? У меня там 600 бабушек, а если они возьмут вилы и пойдут брать администрацию?».

В дело вмешались тюменские чиновники. В начале августа региональный департамент имущественных отношений подал к управлению Росимущества иск о признании зарегистрированного права на землю — отсутствующим. Проще говоря, не исключено, что земля и не передавалась в федеральную собственность — а значит, и договор садоводам надо заключать совсем не с Росимуществом. «Хорошо, что судья решил включить нас в качестве третьих лиц», — говорит собеседник агентства, пояснив, что об иске дачники узнали постфактум.

Оперативно получить комментарий в тюменском Териториальном управлении Росимущества не удалось. Корреспонденту «URA.RU» сообщили, что переправили запрос агентства в центральный аппарат в Москву, поскольку без санкции из столицы общаться с прессой не могут.

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© Служба новостей «URA.Ru»
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