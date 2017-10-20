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У Поклонской нашли Rolex за 300 тысяч рублей. ФОТО 8. Малахов снимал Шурыгину втайне от Первого канала 08:12 20 октября 2017 0 Эксперты, слушавшие новую речь Путина: «Это Мюнхен 2.0» На вопрос о следующем президентском сроке прозвучал анекдот про олигарха Айсель Герейханова © Служба новостей «URA.Ru» Владимир Путин выступил с разгромной речью на Валдайском форуме Фото: Владимир Андреев © URA.RU В четверг, 19 октября на форуме «Валдай» Владимир Путин вынес жесткий обвинительный приговор западным странам. Российский президент выставил полный счет всех российских обид на США и страны Европы. Некоторые эксперты уже назвали выступление главы государства Мюнхенской речью 2.0. От Владимира Путина в начале разговора ждали заряда оптимизма Фото: Владимир Андреев © URA.RU Накануне от российского президента ждали программных заявлений касательно президентских выборов. В кулуарах близкие к главе государства чиновники и эксперты рассказывали, что Владимир Путин может объявить о своем желание идти на новый президентский срок. Но глава государства сохранил интригу кампании 2018: большая часть выступления Владимира Путина была посвящена международной повестке. Президент обвинял в двойных стандартах США, а Европу — в попытках «угодить старшему брату из Вашингтона». Российский президент припомнил Западу все: признание независимости Косово, но непризнание Крыма и осуждение референдума Каталонии сейчас, срыв ядерного разоружения со стороны США, неудачные попытки США переформатировать Ближний Восток по своей модели, провал США в Афганистане, новый американский санкционный пакет против России, кризис на Украине. Все эти аргументы Владимир Путин приводил в такой стилистике, словно зачитывал обвинительный приговор. Те, кто ожидал от российского президента позитивных сигналов для Запада (а такие оптимисты среди участников «Валдая» были), после диалога с президентом, сказали, что им хочется выпить водки. Все предыдущие дни форума международные и российские эксперты, политики давали самые пессимистичные прогнозы: вплоть до начала Третьей ядерной мировой войны. Поэтому модератор диалога с президентом, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов, объявляя разговор с Владимиром Путиным сказал, что надеется на то, что президент зарядит всех оптимизмом. Но получилось наоборот. В самом начале своего выступления президент России сообщил, что безопасности в мире становится меньше: «Вместо продвижения прогресса, демократии свободу получают радикальные элементы, экстремистские группировки, отрицающие саму цивилизацию», — заявил российский лидер. Путин прозрачно намекнул на США как на корень зла в этом процессе: «Когда свои интересы продавливаются любой ценой, противоречия становятся непредсказуемыми и опасными, приводят к жестким конфликтам», — сказал президент. В качестве примера он привел попытку экспорта западной демократии на Ближний Восток. Владимир Путин сказал, что такой стратегии есть альтернатива: «Сирийский опыт как раз показывает, что самоуверенной и разрушительной политике есть альтернатива. Россия противостоит террористам вместе с законным правительством Сирии и с другими государствами региона, действует на основе международного права», — заявил Путин. Выступление экс президента Афганистана Хамида Карзая только усилило обвинительную риторику в адрес США Фото: Владимир Андреев © URA.RU Больше всего США досталось, когда Владимир Путин вспомнил историю ядерных сделок России с Америкой. Владимир Путин рассказал, что США не выполняют свои обязательства по уничтожению оружия массового уничтожения, в частности ядерного оружия. Президент также вспомнил, как 1990-е годы более 100 американских специалистов получили право на визиты на ядерные объекты России без предупреждения. «В итоге, оценив наши вооруженные силы, они, видимо, решили, что можно игнорировать наши интересы. Мы тогда получили поддержку сепаратизма на Кавказе, ввод войск в Ирак, отделение Косово» — перечислял Владимир Путин российские обиды на США. Комментируя ситуацию вокруг Корейского полуострова российский президент снова бросил камень в огород США, сказав, что нельзя опускаться до хамства: «Мы осуждаем ядерные испытания, мы выполняем все решения Совбеза. Но решать эту проблема нужно путем диалога, не опускаться до хамства и ругани, нельзя загонять Северную Корею в угол. Корея — суверенное государство». Все последующие вопросы и выступления от участников форума, причем как со стороны российских экспертов, так и международных, только подливали масла в огонь. Так, экс-президент Афганистана Хамид Карзай прямым текстом обвинил американцев в разжигании религиозного экстремизма против СССР и провале их операции в Афганистане. Карзай призвал на помощь Россию. Научный директор Нобелевского института Тоей Асле спросил президента про Украину. По его словам, в Европе думают, что сейчас мяч по вопросу минских соглашений находится на стороне России. На этот вопрос Владимир Путин отвечал так, словно он надеялся, что на этот раз его услышат и поймут в Вашингтоне, в Берлине, Париже. «А по нашему мнению, мяч на европейской стороне», — голосом гипнотизера сказал Владимир Путин. И дальше президент снова вспомнил все: как Европа и США поддержали антиконституционный переворот на Украине, как предали Януковича и не выполнили соглашение подписанное с ним: « Это мы что ли довели до такой ситуации? Европа в этом виновата. А сейчас украинские власти собатируют каждый пункт минских соглашений. И при этом нам говорят, что санкции с России только после выполнения минских соглашений». Главным причиной кризиса на Украине Владимир Путин также назвал политику Вашингтона Фото: depositphotos.com © URA.RU Американский эксперт попыталась добавить нотку оптимизма в диалог с российским президентом: она вспомнила холодную войну, и сказала, что тогда ситуация была еще хуже. «Может быть, сейчас еще не все потеряно в отношениях России и США?», — спросила участник форума. Владимир Путин согласился, что во времена СССР было больше противоречий с американцами, но было и больше уважения: «Я с трудом себе представляю, чтобы во времена Советских времен с дипломатических ведомств срывали флаги. Мы сами виноваты, что пустили вас в 90-е годы на наши ядерные объекты, и оказались в унизительном положении». На третьем часу разговора Владимира Путина с политическим и эксперным сообществым казалось, что список российских обид на США не закончится никогда. Глава государства назвал главные ошибки российской политики в отношениях с Западом: «Самая главная ошибка России, что мы слишком вам доверяем. А ваша ошибка в том, что вы восприняли это как слабость. Нужно относиться друг к другу как к равноправным партнерам», — обратился к американским и европейским экспертам. Некоторые участники разговора с Владимиром Путиным благодарили президента за честную позицию Фото: Владимир Андреев © URA.RU Уже после диалога Владимира Путина, многие международные участники в разговорах с корреспондентом «URA.RU» благодарили российского президента за четкую позицию: по их мнению, в Вашингтоне должны, наконец, услышать Владимира Путина. Профессор российской и европейской политики Кентского университета Великобритании Ричард Саква называет сложившуюся международную ситуацию действительно сложной и страшной: «Оптимизм тут был бы неуместен. Это сейчас проблема номер 1 — дестабилизация политической ситуации в отношении Запада и России. Путин ясно объяснил позицию России». Эксперт назвал сегодняшнее сочинское выступление президента логическим продолжением мюнхенской речи. Директор Центра военно-политического анализа в Институте Хардсона Ричард Вайтц сказал, что речь Владимира Путина по своей стилистике была очень похожа на его выступление в Мюнхене в 2007 году: «И лично мне кажется важным то, как Владимир Путин сказал, что Россия слишком сильно доверяла Западу, а Запад расценил это как слабость. Я не могу сказать, что я тоже так думаю. Но нам, Западу, нужно понять это и что-то с этим делать. Я аналитик, поэтому я слушал и анализировал ответы Путина, чтобы понять, с чем мне придется иметь дело». Директор Центра государственного управления и общественной политики Карлстонского университета Петр Дуткевич сказал, что Путин честно выразил депрессивное состояние международной политики, которую мы наблюдаем в последние несколько лет: «Мы на форуме в эти дни также обсуждали, что мы живем за чертой безопасности, в ожидании новых военных конфликтов. Путин обозначил важный список проблем, но при этом для осталось непонятным, а что дальше? Российский президент один из немногих людей в мире, который мог бы рассказать, что будет завтра, но пока он описал только текущую ситуацию». Российский политолог Алексей Мухин считает, что Владимир Путин выбрал жесткий тон общения для этой встречи в педагогических целях: «Российский президент проводил очередной терапевтический сеанс со своими западными партнерами, чтобы они действовали суверенно, а не по указке «большого брата» из-за океана. Владимиру Путину сказали, что он нужен миру Фото: Владимир Андреев © URA.RU Разговор российского президента с участниками форума «Валдай» продолжался больше трех часов. Несколько вопросов касалось президентских выборов. По мнению Владимира Путина, следующий глава государства, должен «сделать Россию очень гибкой и в высшей степени конкурентоспособной». По его словам, гибкость следует проявлять в формах и методах управления, экономике, внедрении новых технологий. Отвечая на вопрос, возможно ли, что президентом в России будет женщина, Путин сказал: «У нас все возможно». В самом конце разговора Федор Лукьянов попытался уговорить президента дать обещание выдвигаться на новый срок. «Вы нужны миру», — сказал Лукьянов. Но Владимир Путин закончил встречу анекдотом про разорившегося олигарха: «Это бородатый анекдот. Разорился олигарх и говорит жене: нам придется продать мерседес и купить Ладу, придется переехать из дома на Рублевке в квартиру в Москве. А жена ему отвечает: «Я буду очень тебя любить и очень скучать». Владимир Путин резюмировал встречу словами: » Но я не думаю, что по мне так будут скучать». {{item.comments_count}} Версия для печати {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» прочитать статью полностью Расскажите о новости своим друзьям {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» другие новости сюжета {{item.story_prev.date}} {{item.story_next.date}} Загрузка... {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» другие новости сюжета {{item_print.story_prev.date}} {{item_print.story_next.date}}