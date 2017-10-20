10:00 20 октября 2017 0

Морозов и Летучая не спелись, а потому вполне по-народному перебивали друг друга и дурачились Фото: Дарья Попова © URA.RU

Екатеринбург вручил главную премию всех диванных аналитиков, троллей, автолюбителей, домохозяек, офисного планктона и прочего уральского простонародья. Первая церемония награждения «Народной премией E1.RU» прошла в четверг, 19 октября в Ельцин Центре. На мероприятие собралось несколько сотен гостей самого разного ранга, масштаба и звания.

Виктор Шкулев назвал Е1 главным достоянием принадлежащей ему сети региональных порталов Фото: Дарья Попова © URA.RU

Подобной премии от Е1 ждали давно, признавались сегодня гости вечера, старейший и самый посещаемый общегородской портал был просто обязан однажды начать оценивать окружающую действительность в родном городе.

«У вас до сих пор не было ничего народного. А это народная премия, когда все жители решают какая парикмахерская лучшая, какой магазин лучший. Это не диванные аналитики, это 500 тысяч активных горожан зашли на страницу премии, и они заинтересованы в том, чтобы все в этом городе становилось лучше. Чтобы банки, парикмахерские, гостиницы становились лучше с каждым днем», — пояснил президент медиагруппы Виктор Шкулев.

Премия обошлась ее организаторам в шесть млн рублей — только два из них отбились спонсорскими пакетами. За 2,5 месяца голосования 103 номинанта в 10 категориях получили 80 тысяч голосов. Всего же изначально предложений на премию заявилось порядка пяти тысяч участников.

Премия — идея Рината Низамова, которая пришла в голову после объезда 15 регионов страны Фото: Дарья Попова © URA.RU

Генеральный спонсор — УГМК, статуэтки в виде перевернутых капель из латуни на дубовых подставках производства Кольчугинского завода «Электрокабель» (входит в группу УГМК), реклама ЖК «Макаровский квартал» (строит УГМК), «Hyatt Regency Екатеринбург» (владельцы — УГМК), как победитель в номинации «Отель года», да и общее совпадение цветовой гаммы (у УГМК и Е1 она рыже-черно-белая) невольно толкало на провокацию:

— Это ведь получается премия УГМК, как у Пумпянского — «Премия Номер один»? За сколько можно было купить место победителя в номинации? — поинтересовался я у организаторов.

— УГМК здесь исключительно генеральный спонсор — со своим пакетом. Это премия Е1 и только наша. А народное мнение — оно ведь бесценно, поэтому ничего не продавалось, все честно, — добродушно улыбнулся в ответ Шкулев.

Единственный не народны, а редакционный номинант — гендиректор «ЛСР.Урал» Владимир Крицкий Фото: Дарья Попова © URA.RU

Позже правдивость слов подтвердили и два знакомых бизнесмена, получившие в этот вечер заветные статуэтки. «Премия впервые вручается — зачем ее покупать — в ней пока ни авторитета, ни веса, а потому посещаемость она пока вряд ли добавит, как и маржинальности. У меня шеф пока даже с опаской воспринял, сам не пошел, но все равно интересно ему стало, вот отправил. Зачин вроде бы хороший», — поделился лауреат.

«Народной» премия Е1 оказалась только со стороны жюри. Номинанты в ней — все те же компании и бизнесы, любимые и ценимые жителями Екатеринбурга. При этом, например, девелоперы в общий список участников не попали, поскольку «с ними люди сталкиваются раз, при покупке жилья и больше не ощущают на себе их работу и заботу».

«Народности» не оказалось и среди публики: приглашения на первую церемонию раздали представителям светского сообщества — ровно тем людям, кто в течение года посещает и «премию Номер один», и «ТОП 50 Собаки», и «Человека Года».

Юрий Демин, кажется, еще ни разу не вручал призы на сцене. И у него вышло очень даже неплохо Фото: Дарья Попова © URA.RU

Конкуренты Е1 — портал 66.ru, чей офис располагается в Ельцин Центре — премию не только посетили, но и похвалили. Совладелец «шеше» Богдан Кульчицкий приоткрыл тайну о готовящейся бизнес-премии «РБК.Екатеринбург» (также подчиняется Кульчицкому): «Только это в следующем году, осенью, за неделю до московской церемонии РБК — туда поедет и победитель нашей премии».

Экс-медиаменеджер Алена Вугельман на церемонии оказалась замечена с управляющей компании «Малина» Ольгой Чебыкиной, у которой сейчас и работает. Бывший директор «Четвертого канала» свою новую занятость пока описывает абстракциями: «У меня широчайший круг обязанностей и, в основном, это творческая работа — на следующей неделе все узнаете». А ее новый работодатель сообщила, что пока выдумывает Вугельман «увесистое» название должности — «что-то вроде big boss».

Многогранное присутствие УГМК (за спиной Низамова в очках пресс-секретарь холдинга Виктор Белимов) толкало на мысль что премия принадлежит Козицыну Фото: Дарья Попова © URA.RU

Алена Вугельман вместе с главредом «Эхо Москвы в Екатеринбурге» и новым ведущим программы «Стенд» на «Четвертом канале» Максимом Путинцевым в этот вечер вручали статуэтку весом более двух килограммов «торговому центру года» — «Гринвичу». Пока оба стояли на сцене зрители обсуждали рокировку Путинцева и Енина (ушел ведущим «Акцента»), утверждая, что первому «сейчас дадут больше свободы», а второй — «превратит ОТВ в мемориал „Единой России“».

Впервые на ярком публичном мероприятии можно было увидеть обаятельного пресс-секретаря свердловского УГИБДД Татьяну Бердникову в сопровождении супруга — автоправозащитника Максима Едрышова. Впрочем, куда более необычным оказалось появление на светском рауте главы УГИБДД — Юрия Демина. В этот вечер он вручал премию в номинации «фитнес-клуб года» и разоткровенничался с ведущими.

«У нас в управлении созданы все условия для занятия спортом. Более того, у меня есть поощрения для сотрудников, которые бросают курить и спортом занимаются. Неприятно же, наверное, когда говорят колобок-гаишник катится, а потому мы стремимся к лучшим образцам», — сказал Демин со сцены и отдал награду клубу «Drive Fitness».

Випы на мероприятии были, но как-то тонули в массе неизвестной, хоть и часто встречающейся на светских тусовках публики Фото: Дарья Попова © URA.RU

Не менее статусными оказались вручающие и в остальных номинациях. Вручая премию «ресторану года» сети «Своя компания» музыкант Владимир Шахрин уточнил, что читает Е1, где «главное не заходить в комментарии — там особая публика, вонючие такие скунсы». Гости отметили, что директор сети ресторанов «Рататуй» в момент объявления победителя оторвался от экрана телефона, на его лице возникло выражение сильного разочарования и вместе со спутницей он покинул церемонию.

Мисс Екатеринбург-2017 Анастасия Каунова отдала статуэтку «салону красоты года» — «Эгоисту», а «Сбербанк» получил премию как «банк года» из рук самого Виктора Шкулева. Бизнес-центром года оказался Ельцин Центр, турфирмой года — «Росстур», супермаркетом года — «Мегамарт», кинотеатром года — «Синема-парк», а «бизнесом года» — особой номинацией, которую определяли сами журналисты E1 — «Группа ЛСР».

Оформление площадки оказалось выше всяких похвал — на венчающий здание Ельцин Центра куб, используемый как медиаэкран, транслировали символику премии и портала Е1. Внутренний экран Ельцин Центра — также превосходно подошел для объявления номинантов. Удобные сиденья, несколько фотозон, отличный фуршет развлекали гостей и одновременно не отвлекали от действа.

Награды из латуни на дубовой подставке весят больше двух килограммов, Фото: Дарья Попова © URA.RU

А вот шоу-программа для старта оказалась несколько однообразной и скомканной. «Народный» шоумен Александр Морозов, начинавший свою онлайн-жизнь, по собственному признанию, с «Чата на Плотинке», успевал шутить за себя и за «ревизорро» всея страны Лену Летучую, для которой онлайн-церемония оказалась не совсем привычным жанром. В двух «антрактах» зрителей развлекли лазерным шоу и московскими арлекинами-шахматами на ходулях.

Народная премия E1 имеет все шансы стать тем, чего хотят добиться от нее организаторы — народным знаком качества для Екатеринбурга. Но для этого все-таки придется вспомнить, что для статусности мероприятию нужно больше той самой элиты, про которую так активно пишет портал «Моменты». А заодно не лишним будет отшлифовать звук, выбор приглашаемых ведущих и содержание антрактов.