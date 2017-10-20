16:52 20 октября 2017 0

По мнению экспертов, президентская кампания Ксении Собчак пройдет только в наиболее крупных городах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Предвыборная кампания Ксении Собчак будет проходить только в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. В этих городах кандидат в президенты откроет свои штабы. Об этом «URA.RU» сообщили два собеседника в окружении телеведущей: по их словам, они уже получили приглашение войти в избирательный штаб и начали разрабатывать стратегию для своего кандидата.

Политтехнологи хотят сделать ставку на проведение флешмобов, марафонов, социальных и благотворительных акций в формате модных молодежных тусовок. «Задача — занять в рамках президентских выборов скучающую молодежь больших городов. Так как бюджет выделен небольшой, обсуждается вариант, при котором все усилия будут сосредоточены на двух столицах и Екатеринбурге», — говорит один из собеседников агентства.

В окружении Собчак говорят: ее предвыборная кампания будет ориентирована не на массового избирателя, а на «креаклов» в мегаполисах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Политолог Илья Гращенков подтверждает, что «электорат Собчак — большие города, как и у Навального»: «Москва, Петербург, Екатеринбург и другие миллионники. Основная функция в данном случае — сбор „протестных“ голосов в рамках 1-2%».

По его словам, в случае Собчак — сужение географии эффективный шаг для экономии бюджета. «Ей не нужны национальные республики, сельские территории. Вообще ее формат — тусовок, марафонов — поможет мобилизовать тот самый протестный электорат Навального, „креаклов“, но не адептов ФБК. Эта стратегия даст ощутимый уровень поддержки и рост рейтинга. Правда, до избирательных участков этот электорат может просто не дойти, и тогда результат будет в рамках статистической погрешности — около 1%», — резюмировал политолог.

Президент Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) Алексей Куртов считает, что Собчак может дойти и до Крыма: «Собчак попытается превратить происходящее с ней в шоу, в которых Ксюша съела не одну собаку. Собчак поедет в Крым, а также встретится с рабочими „Уралвагонзавода“ и устроит громкий скандал. Спрос на ее деятельность есть, поэтому информационные и финансовые каналы будут открыты».

Опрошенные «URA.RU» эксперты разошлись в оценках стоимости президентской кампании телеведущей.

Так, по мнению директора Института политической социологии Вячеслава Смирнова, выдвижение и регистрация в качестве кандидата обойдутся Собчак в сумму от 100 до 200 млн рублей. «Дальше есть разные варианты: на кампанию дальше можно вообще не тратиться, а можно в ТВ, интернет и турне по России вложиться. Надо признать, что Собчак известность повышать не нужно, она у нее есть. В сумме с регистрацией и выдвижением минимальный бюджет кампании можно оценить от 300 миллионов рублей».

То, что Собчак выделила Екатеринбург из числа других миллионников — признание политической активности города Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Вместе с тем политолог Аббас Галлямов считает, что сильно сэкономить не удастся. «Только сбор подписей обойдется не меньше, чем в 150 млн рублей. Это минимум, который совершенно не гарантирует качества. Если Собчак хочет собрать подписи качественно, то надо будет добавить еще минимум 50 млн», — перечисляет собеседник «URA.RU».

По его мнению, расходы на агитацию в случае с Собчак «вообще должны быть огромными»: «Дело в том, что у нее очень высокая узнаваемость и высокий антирейтинг. Чтоб изменить восприятие, ей надо будет просто забить информационное пространство своим месседжем».

Галлямов также полагает, что штабу Собчак надо будет организовать защиту своих голосов, ведь выборы зачастую сопровождаются фальсификациями на местах: «В стране почти 100 тысяч участковых избиркомов. Хотя бы на половине из них надо выставить по два наблюдателя. Каждому надо будет заплатить не меньше 5 тысяч рублей, иначе никакого качества они тебе не обеспечат. Итого получается не меньше 500 миллионов рублей только на организацию работы наблюдателей».

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев соглашается: «Бюджет зависит от стратегии. Потратить можно любые деньги. Стартовать, не имея сотни миллионов рублей, можно только если регистрация и проценты голосов не важны. Если важны, то для тотальной общероссийской кампании необходим как минимум миллиард. Но можно обойтись и вышеназванной сотней миллионов и собственным аккаунтом в Instagram и YouTube».

Лидер РАПК Алексей Куртов полагает, что «будут назначенные и смелые предприниматели, которые не побоятся давать Собчак деньги открыто».