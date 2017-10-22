«Водители захлебнутся в штрафах ГИБДД, но их можно легко оспорить»

12:49 22 октября 2017 0

В ближайшее время россияне будут завалены штрафами ГИБДД, прогнозируют эксперты Фото: depositphotos.com © URA.RU

Депутаты обещают, что уже со следующего года российские водители получат возможность в упрощенном порядке дистанционно обжаловать штрафы за нарушение правил дорожного движения. Эта новация связана с внесением в Госдуму законопроекта о внедрении института «народного инспектора». В частности, правительство предлагает внести изменения в КоАП, которыми устанавливается возможность вынесения постановлений без составления протокола.

Чтобы получить статус «народного инспектора», необходимо будет зарегистрироваться на портале госуслуг и скачать на мобильный телефон специальную программу, в которой запрещен монтаж видео. Запись с нарушением будет автоматически отправляться в Госавтоинспекцию с указанием места и времени нарушения. На реализацию проекта правительство планирует потратить более 2,5 млрд рублей.

Большинство водителей сегодня не обжалуют штрафы ГИБДД Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Очевидно, что если любой автомобилист получит возможность фиксировать нарушения других участников движения, то количество штрафов возрастет в несколько раз, прогнозируют эксперты.

«Вместе с количеством штрафов вырастет и вероятность технических ошибок, — первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков, который согласен с изменением системы обжалования штрафов. — Например, штраф придет человеку, а в видеоматериалах на самом деле зафиксирован не его автомобиль, всякое бывает. У граждан должна быть возможность оперативно исправить ошибку». По словам Лысакова, возможно, уже в следующем году россияне получат возможность в таком случае зайти на сайт госуслуг и нажать кнопку «Не мой номер». Сегодня, чтобы исправить техническую ошибку при наложении штрафа водителю приходится проходить серьезную бюрократическую процедуру.

Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин считает эти шаги алогичными: «С одной стороны, создаются все условия для того, чтобы мы все буквально захлебнулись в штрафах ГИБДД, чтобы работали только на них. С другой — чиновники и депутаты задаются вопросом: „А как бы сделать так, чтобы эти штрафы можно было обжаловать?“».

Количество штрафов, получаемых россиянами за нарушение ПДД, может вырасти в несколько раз Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По его мнению, инициатива по внедрению института «народных инспекторов» в конечном итоге приведет к тому, что многие из активистов будут просто злоупотреблять своими полномочиями. «На мой взгляд, это очень опасный и во многом незаконный проект», — заключил Похмелкин.

Опрошенные «URA.RU» юристы утверждают, что система дистанционного обжалования штрафов, обещанная депутатами, вряд ли будет работать. «Пока предложение ввести такую систему выглядит исключительно как популизм. На сегодняшний день просто нет законных механизмов для внедрения подобной практики — для этого придется поменять Кодекс об административных правонарушениях», — пояснил «URA.RU» председатель коллегии адвокатов «Домбровицкий и партнеры» Петр Домбровицкий.

Речь следует вести о возможности дистанционного исправления ошибок, а не обжалования, предложил председатель коллегии адвокатов «Князев и партнеры» адвокат Андрей Князев: «Действительно, бывает такое, что штраф пришел человеку ошибочно. Тогда он может щелкнуть кнопкой — дескать, прошу перепроверить, потому что я тут не виноват, цвет машины не тот или номер другой. И тогда ГИБДД должна будет еще раз вернуться к данному делу. Это нормальная процедура, направленная на то, чтобы люди лишний раз не обивали пороги ведомств, не тратил свое время, стоя в очередях. Собственно, именно по этой причине многие россияне сегодня предпочитают ничего не оспаривать и платят штрафы, даже когда реально не виноваты».