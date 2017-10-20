Отборные слухи о лучших людях России

21:37 20 октября 2017 0

Правительство Ксении Собчак

Из очередного выпуска «Слухов» вы узнаете, что Поклонская собирается выдвинуться против Собчак. — Собянин думает о помощи Гудкову на мэрских выборах. — Ельцин Центр отказал в поддержке Собчак. — Куйвашев решил реформировать свой минздрав после «Аритмии». — Якоб станет мэром Екатеринбурга. — Югорскому митрополиту доверили миссию в Иерусалиме. — На Ямале хотят запретить продажу алкоголя вообще. — Раскрыта тайна отставки Басаргина. И многое другое. Приятного чтения!

Слухи Свердловской области

Слухи Челябинской области

Слухи Тюменской области

Слухи ХМАО

Слухи ЯНАО

Слухи Пермского края

Слухи Курганской области

Слухи России

Губернаторы зовут на помощь политтехнологов

Новые губернаторы уже начали подготовку к президентским выборам. Говорят, что сейчас активно ведутся переговоры с пулом политтехнологов, которые будут распределены по регионам для обеспечения успешной кампании-2018. В их задачи будут входить мониторинг социально-политической ситуации на территории и разработка соответствующей стратегии по формированию благоприятного социального фона в преддверии выборов.

Против Собчак готовят видеоролики и демотиваторы

В штабе оппозиционера Алексея Навального, по слухам, готовят серию агитационных материалов, направленных против Ксении Собчак как кандидата в президенты. Говорят, что кампания будет масштабной и речь якобы идет о демотиваторах, создании вирусных видеороликов, даже сайтов, очерняющих образ телеведущей.

Неверов не собирается отдавать контроль над «ЕР»

В кулуарах «Единой России» ходят слухи, что новый руководитель фракции ЕР в Госдуме Сергей Неверов хочет инициировать обновление партийного устава: пересмотр роли генсовета и президиума генсовета. Говорят, что его в этом поддерживают несколько высокопоставленных единороссов: главная суть предлагаемых перемен в том, чтобы усилить роль руководителя фракции. Но новый секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак выступает категорически против таких изменений.

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Собянин думает о помощи Гудкову на мэрских выборах

В политическом сообществе говорят, что мэр Москвы Сергей Собянин уже сейчас готовится к выборам и пытается определить сценарий предстоящих выборов мэра. По слухам, на недавней встрече с политтехнологами, о которой писали СМИ, Собянин спрашивал, надо ли помогать оппозиционному политику Дмитрию Гудкову проходить муниципальный фильтр, чтобы выборы шли по конкурентному сценарию.

Поклонская пойдет в президенты в противовес Собчак

Депутат Госдумы Наталья Поклонская намерена заявить о своем желании баллотироваться на президентский пост в ближайшее время. Но этот шаг будет скорее вынужденным. Как сообщают источники, близкие к ее парламентскому окружению, экс-прокурор Крыма готовила этот шаг еще до того, как о своих президентских амбициях заявила Ксения Собчак. А теперь и вовсе отступать некуда — Поклонская выдвинет свою кандидатуру в противовес либеральной светской львице.

Слухи Свердловской области

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Куйвашев решил избавиться от Трофимова после просмотра «Аритмии»

Странное и, вместе с тем, забавное рассказывают об эффекте, который произвел фильм «Аритмия» Бориса Хлебникова на губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Говорят, что картина, до крайности правдиво отражающая реалии современной российской медицины и врачебного быта, произвела неизгладимое впечатление на главу региона. Тот настолько проникся увиденным, что в итоге, принимая решение о том, кто займет место министра здравоохранения Свердловской области, категорически отверг кандидатуру действующего главы минздрава Игоря Трофимова. Вовсе не потому, что тот плохо работает, заверяют интриганы, а только лишь потому, что эмоции связали грусть по поводу упадка медицины с конкретным действующим чиновником. Хотя не исключено, что кто-то вовремя шепнул губернатору нужные ФИО.

Якоб станет мэром Екатеринбурга

Среди депутатов Екатеринбургской гордумы расползается слух, что областные и городские власти неспроста прекратили обсуждение вопроса об отмене всенародных выборов мэра. Якобы они отменяться не будут и пройдут, как и было запланировано, в сентябре 2018 года. И вроде бы как администрация города может выставить на них действующего сити-менеджера Александра Якоба. «А почему бы и нет? На волне энтузиазма, вызванного чемпионатом мира по футболу, его будут воспринимать как героя, который подготовил город к играм», — предполагает один из сплетников.

Instagram Ксении Собчак

Ельцин Центр отказал Собчак…

Ельцин Центр в Екатеринбурге старается максимально дистанцироваться от политики. Как сообщают источники агентства, президентский центр отказывает в помещении организаторам лекции Ксении Собчак. Кандидат в президенты, которая, по информации «URA.RU», создает в Екатеринбурге предвыборный штаб, планировала посетить Екатеринбург в конце октября. В уральской столице читали слухи, что главой ее штаба станет глава администрации Ельцина Валентин Юмашев, и соответственно ждали поддержки ЕЦ. Но центр Собчак отказал.

… теперь она выбирает начальника штаба на Урале среди криминала

Одна из главных политических интриг ближайших недель на Урале — кто станет руководителем штаба Ксении Собчак в Екатеринбурге. Местная политтусовка уже несколько раз проанализировала, с кем кандидат встречалась в предыдущие визиты. Галерея лиц достаточно яркая: от ранее осужденного за попытку организации вооруженного мятежа в Екатеринбурге Леонида Хабарова и одного из лидеров бывшего ОПС «Уралмаш» Александра Куковякина до традиционных либерал-активистов. Также нередко звучит имя мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана.

Путинцева ждет усиление, за которым стоит Куйвашев

Первое телеинтервью после вступления в должность на новый срок губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал новому ведущему «Четвертого канала» Максиму Путинцеву. По словам источников «URA.RU», такая благосклонность к журналисту со стороны губернатора может говорить о том, что именно Путинцев может стать директором телекомпании, тем более что это вполне бы устроило коллектив.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ройзман и Панова снова проводят время вместе

Горожане снова видят, как мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман катает по городу свою подругу Аксану Панову. Пиарщица вернула себе расположение некогда соратника и партнера, отца двух своих детей. На какое-то время пара распадалась из-за того, что Панова обратила внимание на областной уровень. Но продолжалось это недолго: уже летом даме обрезали все официальные контакты с администрацией губернатора. И теперь Панову с Ройзманом снова часто видят вместе: мэр катает подругу и мать своих детей по городу. Как утверждают наблюдавшие за этим из соседних автомобилей слухмейкеры, пара выглядит счастливой и бурно обсуждает что-то с улыбками на светящихся взаимопониманием лицах.

Идея о создании «Большого Екатеринбурга» возродится после выборов в Гордуму

Слухмейкеры считают, что подзабытая в последнее время инициатива о создании «Большого Екатеринбурга» вновь станет актуальной после выборов в Екатеринбургскую гордуму. Якобы реализация проекта станет одной из составных частей плана по подготовке к проведению в уральской столице выставки ЭКСПО-2025. Не исключено, что авторы инициативы приведут в пример опыт Лисаббона. Столица Португалии объединила все соседние города в ходе подготовки к ЭКСПО-1998, связав их скоростными транспортными магистралями.

Кандидаты в депутаты Екатеринбурга боятся звонков

У претендентов на статус кандидатов в депутаты Екатеринбургской гордумы от «Единой России» появилась примета — если вам не позвонил вице-мэр Сергей Тушин или новый куратор партии по Екатеринбургу Михаил Клименко, то шансы стать народным представителем резко понижаются. Как говорят инсайдеры, желающие принять участие в выборах ни на секунду не выпускают из рук телефоны. Дело в том, что кураторы кампании от партии власти уже начали обзванивать претендентов и составлять списки.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

У Высокинского не получается выбраться наверх в региональной повестке

Никакие статусы не помогают вице-губернатору Александру Высокинскому выбраться в бурную свердловскую повестку. Блок, установленный на него «городом», выглядит просто — «Высокинского больше не существует». «Область», в свою очередь, рада, что чиновнику досталась глобальная тема, информационные поводы по которой пока возникают не так уже часто. В этой связи, уверены слухачи, вице-губернатору придется выдумывать новые информповоды. В противном случае он рискует проиграть коллегам аппаратную борьбу за упоминаемость, а именно она — залог долгого сохранения на высоком посту.

МУГИСО подставило рупор свердловской власти

Мало того, что управленческий кризис в МУГИСО сказался на доходной части бюджета, так министерство в последнее время приняло ряд нелогичных решений. Структура решила расторгнуть договор аренды на площади, которые принадлежат ОТВ. Речь идет про помещения на перекрестке улиц проспект Ленина — Восточная. У телевизионщиков там находится важное оборудование, и они недоумевают, с какой целью и по чьему дружескому совету МУГИСО решило сорвать выходы телепрограмм.

Гайда пришел на работу, а ему почему-то не сильно рады

Замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Сергей Гайда, как и прогнозировало «URA.RU», спустя полгода отсутствия вышел на работу. Как рассказывают видевшие его в Белом доме журналисты, чиновник выглядит несколько похудевшим и осунувшимся. Общавшиеся с клерками в курилках коллеги утверждают, что особого праздника у кабинетных работников по поводу возвращения зама не случилось. «Мы в этот отопительный сезон все как кони в мыле, чтобы все запустилось. Каждый день в предвкушении того, что получим по шее за малюсенькие огрехи, потому как сфера ответственная. А он вышел тютелька в тютельку под конец запуска и вроде бы работает в министерстве — так и его значит заслуга», — зубоскалят чиновники.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В СР придумали, как не отдавать мандат Буркова банкиру

Свердловские сплетники придумали почти фантастический сценарий, при реализации которого мандат бывшего депутата Госдумы Александра Буркова не достанется президенту Московского индустриального банка Абубакару Арсамакову. Они напоминают, что руководство партии должно сначала предложить освободившийся мандат всем входившим в свердловскую территориальную группу кандидатам от «Справедливой России». Если хотя бы один из них не напишет заявление об отказе от перехода в федеральный парламент, то свободное место займет свердловчанин, а не представитель другого региона. Если этот план сработает, то руководству «СР» придется направить в Госдуму свердловского академика Валерия Черешнева. План москвичей по передаче мандата в воронежскую территориальную группу (по которой выдвигался Арсамаков) рухнет.

В декабре свердловских единороссов ждут серьезные кадровые перестановки

Не исключено, что в декабре 2017 года на очередной конференции свердловского отделения «Единой России» будут приняты решения о существенных кадровых перестановках. Говорят, что делегатам могут объявить об отставке председателя областного исполкома Александра Косинцева и одного из его заместителей. Неожиданные ротации не исключены и в составе политсовета. Из него могут исключить партийцев, замеченных в связях с руководителем Уральского МКС «ЕР» Иваном Квиткой. Их якобы обвинят в сливе Квитке негативных данных о деятельности областной партячейки.

В обкоме КПРФ снизили зарплаты

По неофициальным данным, в ходе подготовки к выборам в Екатеринбургскую гордуму свердловские коммунисты столкнулись с неожиданной проблемой. Якобы, несмотря на хорошие отношения с банкиром Алексеем Парфеновым, у отделения КПРФ почти не осталось денег. Не исключено, что из-за этого в обкоме компартии снизились зарплаты. Возможно, страдающие от резкого снижения доходов партфункционеры начали поглядывать на другие места работы. Они могут перейти на более высокую зарплату куда угодно. Может быть, даже в «Единую Россию».

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Дубинкин специально прогуливался перед зданиями Белого дома и Заксобрания

Рассказывают, что возле Белого дома на этой неделе заметили почти позабытого уже чиновника. Перед зданиями власти прогуливался бывший управляющий свердловским отделением Пенсионного фонда России Сергей Дубинкин, осужденный за получение взятки и превышение должностных полномочий. На свободу он вышел по УДО спустя пять лет пребывания в колонии строгого режима. Видевшие экс-чиновника предположили, что тот самим своим видом хочет напомнить старым друзьям о том, что ждет от них поддержки и заботы и все еще много знает. Видела ли Дубинкина его бывшая подчиненная — спикер Заксобрания Людмила Бабушкина — пока неизвестно.

Ирбитский молокозавод покупал злополучный Lexus не для себя

В правительстве намекают, что Lexus LX570 в люксовой комплектации, который Ирбитский молокозавод планировал купить за 6,8 миллиона рублей, предназначался вовсе не для предприятия. После покупки, уверяют интриганы, планировалось отдать автомобиль в пользование высокопоставленному чиновнику свердловского кабмина. Кому именно мог достаться шикарный «вездеход» — пока вопрос: в правительстве главным любителем марки Lexus считается первый замгубернатора Владимир Тунгусов, впрочем, его коллеги не исключают, что претендентом на иномарку мог оказаться вице-губернатор Азат Салихов. Напомним, после обращения местных активистов на аукцион обратили внимание в прокуратуре и, в итоге, завод от покупки автомобиля отказался.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сизиков вернется в Верхотурье в новом качестве

Бывший сити-менеджер Верхотурья Василий Сизиков не намерен покидать власть. Как утверждают слухмейкеры, амбициозный политик уже придумал себе «дорожную карту» возвращения к управлению Верхотурьем. В ближайшее время он рассчитывает оказаться в заместителях министра строительства Свердловской области, тем более что посты вакантные там имеются. После этого он активно включится в борьбу за кресло главы Верхотурья, которые состоятся уже в следующем году после президентской кампании.

Чиновников администрации губернатора лишили эксклюзива на их фотобанк

Некрасивые истории рассказывают знакомые коммерсанты. Якобы им в почту свалилось письмо, в котором некто Андрей Захаров предлагал купить у него необходимые на тот момент предприятию качественные фотографии. На поверку выяснилось, объясняют слухачи, что владельцем снимков оказался бывший фотограф-«личник» администрации свердловского губернатора, примерно три месяца назад перешедший на работу в один из промышленных холдингов региона. Каким образом в его распоряжении оказались фотографии, сделанные им для администрации губернатора, и почему чиновники заранее не договорились о том, что все плоды его работы принадлежат им — пока неизвестно.

Forbes может посчитать деньги уральских девелоперов

Рассказывают, что Forbes намерен всерьез заняться изучением состояния нескольких видных свердловских предпринимателей. Те справедливо могут считаться российскими миллиардерами и входить в ежегодные ТОП-рейтинги популярного делового издания, однако, до сих пор оставались вне поля зрения журналистов. Как заверяют слухачи, бизнес-журнал решил посчитать деньги конкрентных городских девелоперов и озвучить примерные суммы, которыми те вольны распоряжаться. В Forbes якобы уверены, что выведут на свет тех, кто до сих пор был хорошо знаком горожанам и даже расценивался как «местный олигарх», но даже не думал явить всей стране свое немалое состояние.

Правительство придумало, как заработать. Предприниматели, готовьтесь!

В правительстве в очередной раз задумались над пополнением бюджета — «пятилетка развития» началась, и средства под нее надо собирать с утроенным усилием. Ничего лучше пока придумать не удалось, кроме как собрать очередную мзду с бизнеса. Пока речь идет о предпринимателях, которые берут в аренду землю, строят на ней офисы, склады и прочие капитальные объекты, а затем по закону могут выкупить этот участок за 15% от кадастровой стоимости в собственность. Инсайдеры утверждают, что среди чиновников популярна мысль о том, что пора бы увеличить ставку выкупа земли под объектами капитального строительства с льготных и самых низких в УрФО 15% до полной стоимости в 100%, а на возмущение бизнесменов ответить, что, мол, все в соответствии с федеральным законодательством.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

УрФУ покупает публикации ученых в Китае и Индии

Интересные слухи рассказывают про то, как «лучший федеральный» намерен все же добиваться очередного финансирования по программе 5-100. Программу вот-вот признают неэффективной для УрФУ — за годы пребывания в ней, с 2013 по 2015-й, он не вошел в 100 лучших университетов мира и потерял в разного рода университетских рейтингах. По одному из них падение составляет 150 позиций — это худший результат в стране. А получил вуз за это время 2,1 млрд рублей!

Один из главных показателей попадания в рейтинг — цитируемость ученых и число их публикаций в авторитетных научных журналах, но для этого необходимы проблематика хотя бы континентального уровня, фундаментальные исследования. Их в УрФУ мало кто ведет. Их цитируемости и научных работ не хватает.

«УрФУ и раньше покупало публикации в Индии и Китае — то есть просто оплачивало очень неплохие суммы, чтобы кто-то из ученых опубликовался. Но теперь с потенциальной потерей денег из бюджета руководство с ума сошло. Предлагают опубликоваться в Индии и Китае, например, спортсменам — со статьей об организации детских турниров по хоккею в Свердловской области», — говорят слухмейкеры.

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Криптовалюта в Екатеринбурге — не больше чем сувенир

Бизнесмены Екатеринбурга своеобразно освоили криптовалюту. Вкладываться в нее своими немаленькими капиталами они не решаются, а потому используют исключительно в развлекательных целях — в частности, дарят ценные подарки в виде флешек, на которые записан кошелек с некоторой суммой в биткоинах. Сюрпризы в ходу у молодых бизнесменов-прогрессоров. Суммы варьируются от 0,5 до 1 биткоина (курс 1 биткоин = примерно 5600 долларов), а потому воспринимаются получателями подарков не более чем сувениры-побрякушки.

Опека не боится заступников Савиновских: у них есть справка

На следующей неделе, как писало «URA.RU», Екатеринбург намерена посетить делегация общественной палаты РФ, чтобы проверить, насколько обоснованным было решение органа опеки и попечительства забрать двух приемных детей у екатеринбурженки Юлии Савиновских, сделавшей операцию по удалению груди. Как рассказывают в кругах, имеющих отношение к органам опеки, его сотрудники нисколько не боятся проверки. Они обложились документами, подтверждающими правомерность их действий. Один из главных документов — некая справка, выданная психиатрическим учреждением.

Слухи Челябинской области

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дубровский погрозил экономическому блоку…

Говорят, что если на этот раз Челябинская область на экономическом форуме в Санкт-Петербурге не войдет в двадцатку регионов по инвестиционной привлекательности, будут решения по кадрам. По слухам, губернатор Борис Дубровский пригрозил увольнение представителям экономического блока правительства. Это было сказано и вице-губернатору Руслану Гаттарову, и министру экономического развития Сергею Смольникову. А те, в свою очередь, передали угрозы своим подчиненным.

… и поговорил с силовиками о Путине

Губернатор Борис Дубровский встретился с руководителями силовых структур. Встреча была закрытой, и теперь все гадают, о чем толковал глава региона с людьми в погонах. Известно лишь, что удалось прекратить забастовку адвокатов из-за долгов по государственным клиентам. По слухам, обсуждали предстоящий визит Владимира Путина. Говорили о главах территорий. О тех, к кому силовики проявляют особый интерес. Толковали о «Речелстрое», где в самом разгаре уголовное расследование из-за обманутых дольщиков.

Бурматов бьет по Борисову…

Избранный недавно председателем комитета по экологии Госдумы Владимир Бурматов намерен во время ближайшей региональной недели представить губернатору Борису Дубровскому доклад по проблемам в программе капремонта домов. В окружении парламентария говорят, что собрано и проанализировано более 750 жалоб южноуральцев с выездом на место и документированием проблем. Доклад разгромный для гендиректора фонда Вадима Борисова. Например, в одном из домов из-за срыва срока завершения капремонта отложили начало отопительного сезона, жильцы другого дома зимовали без крыши, еще в одном доме — полтора года сидели без горячей воды. Бурматов хочет предложить губернатору создать структуру, которая бы контролировала регионального оператора капремонтов. Сейчас этот фонд сам занимается проектированием, заказывает работы и сам себя контролирует. При том, что проблемы есть и со сроками работ, и с освоением денег.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

…, а тот просит защиты у Шаля

Гендиректор регионального оператора капремонта Вадим Борисов подключил все свои связи, чтобы не стать объектом жесткой критики со стороны областных властей. Его сторонником в правительстве региона считается вице-губернатор Сергей Шаль. С другой стороны, Борисовым недоволен министр строительства и инфраструктуры Виктор Тупикин. Если еще недавно Шаль гасил все претензии, то после ареста экс-главы мэрии Челябинска Сергея Давыдова вдруг отвернулся от гендиректора фонда. Именно бывший сити-менеджер в свое время пролоббировал назначение Борисова и долгое время прикрывал его.

Министр ссорится с малой родиной

Говорят, что министр спорта и туризма Леонид Одер окончательно разругался с мэрией Магнитогорска, откуда сам родом. Он обещает урезать финансирование по своей линии городу металлургов. По слухам, обида Одера на Магнитку вызвана тем, что из мэрии уволили его родственника. Говорят и то, что министр спорта сам по себе конфликтный человек и постоянно со всеми ссорится.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Чиновнице отказали в мантии

Говорят, что начальник правового управления администрации Челябинска Наталья Рыльская лишилась шанса стать федеральным судьей. Ее документы, отправленные в Высшую квалификационную коллегию судей, отклонили в Москве. Чем-то не устроила проверяющих в кандидатура Натальи Рыльской. По слухам, ее подвели родственные связи.

Шумаков клянется в верности Мошарову

Депутат Тракторозаводского райсовета Владимир Шумаков ищет нового покровителя. Раньше за него заступался Николай Сандаков, но теперь он не вице-губернатор, а обвиняемый по делу о коррупции. В то же время семья депутатов райсовета и Заксобрания области Бориса и Михаила Видгофов вернула былое влияние. Шумаков прекрасно понимает, что находится на первом месте в списке депутатов, которых они захотят вышвырнуть из райсовета. Сначала он обращался за покровительством к первому вице-спикеру гордумы Сергею Овчинникову. А сейчас просит о защите председателя городских депутатов Станислава Мошарова. Говорят, что Шумаков параллельно пытается найти выходы на других руководителей города и области.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мацко едва нашли работу…

Чрезвычайно проблематичным оказался поиск нового места работы спикеру Металлургического райсовета Челябинска Денису Мацко, которого за два года до истечения полномочий убирают из депутатов из-за конфликтов практически со всеми местными элитами. Даже в собственном муниципалитете якобы никто не захотел его трудоустраивать. Возвращаться в интернат Мацко отказался. Сам он хотел должность директора одной из престижных школ, но начальник комитета по образования города Светлана Портье выступила категорически против. Его кандидатуру предложили в заместители главе Тракторозаводского района Галине Гавриловой, но она назвала Мацко слишком конфликтным человеком, с которым невозможно будет работать. Поэтому отставка депутата затянулась, и только совсем недавно мэру Евгению Тефтелеву удалось уговорить главу Центрального района Виктора Ереклинцева взять его к себе замом.

… его округ может остаться без депутата…

Избирательный округ Дениса Мацко, который скоро перейдет с должности спикера Металлургического райсовета Челябинска на пост замглавы по социальным вопросам Центрального района, может остаться свободным до выборов 2019 года. Дело в том, что в уставе муниципалитете не прописали несколько необходимых нюансов. И теперь облизбирком совместно с администрацией и райсоветом изучает, нужно ли назначать довыборы на сентябрь 2018 года или придется почти два года держать округ без депутата.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

…, но его уже заняла Рыжкова

Недавно назначенная председателем местного отделения «Единой России» Жанна Рыжкова уже начинает работать в округе Дениса Мацко. В Металлургическом районе говорят, что ее кандидатуру уже согласовал мэр Евгений Тефтелев. Рыжкова — член команды депутата Госдумы Владимира Бурматова. Последний добился, чтобы, даже если довыборы не будут назначены, округ остался за его помощницей.

Васьков придумал, как избежать очередной «неуд»…

Мэр Миасса Геннадий Васьков, уже получивший «неуд» за 2016 год, придумал, как избежать повторной двойки. Вторая «черная метка» от городского собрания, уже в марте 2018 года, означает автоматическую отставку. Говорят, что Васьков, понимая, что «неуда» не избежать, решил не выступать перед депутатами вживую. Он готовит проект документа, по которому будет представлять в собрание только цифры. Тогда, считает мэр, ему не придется стоять на трибуне и отвечать на неудобные вопросы. А заочно, считает Васьков, «неуд» ему не поставят.

…, а его хотели только пожурить

На заседании комитета по бюджету в ЗСО никто не собирался устраивать мэру Миасса выволочку. Его хотели только чуть пожурить за косяки в работе и дать совет старательно работать над ошибками, вскрытыми в ходе ревизии областной КСП. Все полагали, что такую работу он уже начал. Но как только выяснилось, что Геннадий Васьков представил откровенно липовый отчет, депутаты не захотели проявлять снисходительность. Кроме того, большинство членов комитета впервые разговаривали с мэром Миасса. Всех просто поразили беспомощность его ответов, откровенное увиливание и попытки перевести стрелки на бестолковых сотрудников.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Долг» захватывает рынок Магнитки

В Магнитогорске говорят, что силовики недавно провели обыск и выемку документов в муниципальном предприятии «Комбинат похоронно-ритуальных услуг» («КПРУ»). За этой акцией, считают в городе, может стоять фирма «Долг». Она с большим трудом борется за челябинский рынок, война с местным бизнесом стоит больших денег. И якобы поэтому руководство решило избавиться от «КПРУ», с которым ранее делило рынок в Магнитогорске, и стать монополистом. Это удвоит доходы и выправит финансовое положение компании.

Шацилло ушел в оппозицию

Озерский бизнесмен Владислав Шацилло решил стать оппозиционером. В городе болтают, что он войдет в команду Алексея Навального. На подконтрольном ему сайте выкладываются материалы в поддержку блогера-оппозиционера. Это стало появляться совсем недавно. Раньше сайт специализировался на «мочилове» местных властей и руководстве ПО «Маяк».

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Аминов сдал Платонова…

В собрании депутатов Кунашакского района говорят, что глава Сибагатулла Аминов «сдал» силовикам спикера Алексея Платонова. Последний когда-то работал начальником управления имущества и земельным отношениям. И после ухода с чиновничей должности стал одним из крупнейших землевладельцев в районе. В последнее время у него стали портиться отношения с Аминовым, а силовики стали запрашивать документы о возможных махинациях с землей. Наблюдатели связывают эти два факта.

… и опять поссорился с прокурором

А вот отношения главы Кунашакского района Сибагатуллы Аминова с прокурором Павлом Киртяновым все никак не могут войти в рабочее русло. Чиновники администрации сами признают, что большая вина в этом обидчивость чиновника. Когда проверка надзорного ведомства находит нарушение, Аминов начинает кричать о заказанной кампании против него. А недавно осмелел и от имени Общественного совета разместил в районной газете материал с критикой прокурорской борьбы с коррупции. Дескать, силовики придираются, потому что ангажированы. Вероятно, после такого информационного залпа чиновнику стоит приготовиться к более тщательным проверкам со стороны надзорного ведомства.

Слухи Тюменской области

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Сергей Корепанов соскучился по коммунистическому прошлому

Говорят, что спикер тюменской областной думы Сергей Корепанов завидует лидеру думских коммунистов Тамаре Казанцевой. Открывая на этой неделе в здании областной Думы выставку, посвященную 100-летию революции, председатель Думы Сергей Корепанов, по свидетельству очевидцев, даже пустил скупую мужскую слезу. Бывший член ещё советской компартии вспомнил свое коммунистическое прошлое, свои должности в КПСС и пышные празднования годовщин и юбилеев революции в прежние времена. «Теперь же занимаемый им пост не позволяет ему произносить пламенных революционных речей, а пальму первенства революционной риторики он, подчиняясь партийной дисциплине, вынужден уступить „красной леди“ Тамаре Казанцевой», — говорят слухмейкеры.

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Невидайло хочет возглавить «Школу будущего»

Рассказывают, что Лариса Невидайло, уполномоченный по правам предпринимателей в Тюменской области, готовит себе «запасной аэродром» на случай ухода. Именно так сплетники расценивают её активность по созданию в Тюмени филиала Школы будущего «Культура» маэстро Михаила Казиника, доступной по цене лишь немногим тюменцам. Якобы Лариса Невидайло после своего ухода с госслужбы даже готова отправить учиться в Школу будущего своих внуков, а также возглавить либо саму эту школу, либо её попечительский совет. Помешать планам Невидайло может отсутствие опыта работы в данной сфере. «Чему может научить детей выпускница заочного отделения филфака ТГУ, до сей поры ни дня не работавшая по диплому? — удивляются слухачи. — Зато уж столовая в этом учебном заведении при таком раскладе должна стать лучшей среди всех школ».

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Руководитель исполкома ОНФ обидел студента

Говорят, что руководитель исполкома тюменского ОНФ Александр Заболотских так сильно хотел попасть на фестиваль молодежи и студентов в Сочи, что лично вписал себя в состав делегации от Тюменской области, вычеркнув оттуда представителя тюменского студенчества, прошедшего многоступенчатый конкурсный отбор. Якобы местная молодежь Тюмени была весьма обескуражена такими действиями «фронтовика», подрывающими доверие молодежи в результаты отбора. «Опять только „по блату“, а не по заслугам попасть можно», — шепчутся студенты, отмечая, что Заболотских уже вышел из максимально допустимого на это мероприятие возраста в 35 лет.

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Куниловский «переобувается» ради Собчак

В тюменской околополитической тусовке ходят слухи, что, после объявления о своем выдвижении в кандидаты на пост президента страны Ксении Собчак, лидер местных «навальновцев» начал активные поиски выходов на «светскую львицу». Якобы, поняв, что избирательная кампания Навального теперь закончена, Александр Куниловский начал «переобуваться на ходу», решив предложить свои услуги Собчак. «Куниловский готов предложить ей по сходной цене формально существующий штаб и горстку активистов, — шепчутся сплетники. — Но у него немало конкурентов, желающих посотрудничать с Собчак и ранее занимавшихся организацией и проведением различных концертов и шоу, то есть того, что не умеет делать лидер тюменских „навальнят“».

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Тюменский депутат хочет заработать на камерах

Сплетники из городской администрации поговаривают, что АО «Трасса» планирует заняться благоустройством площадок для выгула собак. Директор фирмы и депутат городской думы Мурат Тулебаев, говорят, даже воспользовался своим депутатским статусом и выдвинул на заседании думской комиссии идею об оснащении площадок видеокамерами. «Чиновники от этой мысли не восторге — и так для наполнения городского бюджета приходится идти на очень непопулярные меры в виде принятия максимальной ставки налога на недвижимость, — шепчутся слухачи. — Поэтому депутату сразу сообщили, что программа по установке камер находится в ведении полиции».

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Тюменских чиновников и силовиков оставят без связи

Слухачи уверяют, что на следующей неделе тюменские чиновники и силовики могут остаться вообще без связи. Масштабное отключение в знак протеста якобы готовит коллектив одной телекоммуникационной компании, которая решила таким образом привлечь внимание к уголовному преследованию своего руководства. «Бизнесмены считают, что полиция и прокуратура их преследуют незаконно, а суд не замечает нарушений, — шепчутся слухмейкеры. — Связь исчезнет на несколько дней, а это нарушит работу госаппарата: волоконно-оптическая инфраструктура компании обеспечивает работу сотовой связи всех мобильных операторов и доступ в интернет не только обычных тюменцев, но и органов власти всего спектра в регионе — от администраций до силовиков, а также крупных социальных и промышленных объектов». Говорят, связь отключится не только в Тюмени, но на территории регионов УрФО и всех соседних с ним областей.

Ишимцы воюют с «блатными» парковками

В Ишиме местные активисты объявили войну ведомственным парковкам. Говорят, что в ГИБДД попытались объяснить жалобщикам — таблички, запрещающие около учреждений парковку любого транспорта, кроме ведомственного, не нарушают закон. «Но в итоге решили не волновать народ перед выборами, и таблички перед полицией и прокуратурой сняли, — смеются слухачи. — А вот ИФНС еще держится. Интересно, надолго ли ее хватит?».

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Бывший областной чиновник будет кормить тюменцев гамбургерами

Злопыхатели выяснили, кто откроет в Тюмени второй ресторан быстрого питания сети «Макдональдс». Под фаст-фуд отдали недостроенное здание на улице Мориса Тореза, перед перекрестком с улицей Республики. «Когда там со скандалом сносили частный сектор, люди требовали сделать парк, а чиновники объявили, что построят общественно-деловой и административно-деловой центр, а также паркинг на 611 мест, — шепчутся слухачи. — Но здание приглянулось бывшему замгубернатора Олегу Зарубе, которого уволили в прошлом году». Говорят, что франшиза «Макдональдса» обошлась Зарубе в 45 тысяч долларов, а двери новое заведение распахнет в конце ноября.

Слухи ХМАО

Комарова приближает к себе нового чиновника

Если верить слухам, губернатор Югры Наталья Комарова определилась, кто станет ее новым помощником. Якобы выбор пал на сотрудника центра «Открытый регион» Евгения Оглоблина. Пока он продолжает работать на прежнем месте, но, как убеждают сплетники, в скором времени займет место своих сбежавших предшественников.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Митрополиту Павлу доверили миссию в Иерусалиме

Если верить слухам, митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел вернулся из Иерусалима, где в составе официальной делегации Русской Православной Церкви участвовал в паломничестве к святым местам. Однако слухачи рассказывают иную подоплеку визита главного священника Югры в Палестину. Якобы Павел, имея большой опыт взаимодействия с иностранными структурами (до назначения в ХМАО митрополит служил в США и Ватикане), ведет переговоры с израильской стороной о возрождении в Иерусалиме исторического русского подворья.

«После революции российское императорское подворье было утрачено. Сейчас идет процесс возврата, и у церкви просто нет более опытного в таких делах человека, чем Павел», — рассказывает один из слухмейкеров.

Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Романицу вызвали в Москву посреди корпоратива «Сургутнефтегаза»…

Как сплетничают в кругах правоохранительных органов, главу УМВД Югры Василия Романицу экстренно вызвали в Москву, прямо с юбилея «Сургутнефтегаза». По версии слухачей, главный полицейский региона был удручен итогами телефонного разговора и экстренно покинул празднование нефтяников. Шепчутся, якобы в Москве обсуждали освобождение Романицы от должности. Однако, по другой версии слухов, в Москве обсуждалось не увольнение силовика, а его повышение.

…, а в полиции уже объявился самозванец

По слухам, в Югре объявился новый начальник полиции. Слухачи сообщают, что бывший замначальника УМВД по ХМАО Нариман Алтынбаев появился в Пыть-Яхе и бравирует тем, что в ближайшее время займет место руководителя региональной полиции. «Алтынбаев проводит встречи с целью узнать, будет ли слив компромата в его адрес. Говорят, была неприятная история. Якобы он продал две служебных квартиры и мебель, принадлежащие муниципалитету», — шепчутся слухачи.

Карминская ищет замену сотрудникам

Как шепчутся сотрудники Югорского государственного университета, возглавляемого Татьяной Карминской, руководство учреждения объявило о поиске новых преподавательских составов. Якобы в университеты по всей стране разослан перечень вакансий с привлекательным окладом. По версии слухачей, педагоги боятся потерять должность, что стало причиной более усердной работы преподавателей, которые отменили свои отпуска и стали брать сверхурочные рабочие часы.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Города Югры рискуют замерзнуть самой холодной зимой за 100 лет

Депутаты окружной думы поговаривают, якобы города региона не готовы к зиме, а оставшегося времени не хватит, чтобы устроить все недочеты в коммуналке. По одной из версии, комиссия по ОЗП (осенне-зимняя подготовка) заметила множество нарушений почти в каждом из муниципалитетов региона. «У муниципалитетов нет денег на должную подготовку к зиме. Если зима действительно будет такой холодной, как обещают синоптики, то проблем и бедствий не избежать», — предполагает один из собеседников.

Учителям Югры под угрозой увольнения сокращают зарплаты

По слухам, в одной из школ Ханты-Мансийска учителям сокращают зарплату. Анонимные пользователи пишут, якобы директор учебного заведения принуждает сотрудников подписывать новые трудовые договоры, где заработная плата сокращена, несмотря на указ президента страны о поднятии зарплаты врачам и педагогам. По версии анонимов, недовольных сотрудников грозят уволить. Стоит отметить, что имена и названия учебного заведения не упоминаются.

Силовики ХМАО отправляют в суд все дела

По слухам, после скандала с задержанием в Сургуте сотрудников прокуратуры и полиции, в силовых ведомствах было принято негласное распоряжение: доводить все уголовные дела до суда. Говорят, якобы таким образом в правоохранительных структурах решили хоть как-то нивелировать репутационные потери. «В прокуратуре и СКР будут пытаться избежать любых обвинений в коррупции. Даже понимая, что человек невиновен, дело доведут до суда. И за оправдательный приговор начальство ругать никого не будет, сейчас другая задача», — считает слухмейкер.

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Сургут заходят фирмы из Костромы

Говорят, якобы в ближайшее время ряд муниципальных контрактов в Сургуте и Сургутском районе могут выиграть компании, местом прописки которых является Кострома. По слухам, речь идет о сфере услуг для бюджетных организаций и ремонте зданий муниципальных учреждений. В кулуарах активность компаний из Центральной России связывают с вице-мэром Сургута Алексеем Жердевым, который приехал в ХМАО из Костромы.

Сургутских чиновников обвинили в краже

Рассказывают, якобы после обсуждения в думе новых правил благоустройства города в кулуарах несколько депутатов предположили, что документ мог быть просто взят из другого города и адаптирован под Сургут. «Ну это же смешно — только что покрасили заборы в зеленый, а теперь давайте в черный. В следующем году в красный? Или желтый? Похоже, что не местные чиновники над документом работали. Интересно только, где украли», — шутят слухмейкеры.

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Замов Шувалова не пустили на фуршет нефтяников под предлогом нехватки мест…

В кулуарах обсуждают прошедший 40-летний юбилей «Сургутнефтегаза», на который приехали VIP-гости федерального уровня, четыре губернатора и даже глава «Сбербанка» Герман Греф. Говорят, из сургутской мэрии позвали только главу города Вадима Шувалова. «Нефтяники всегда звали не только мэра, но и его ближайших соратников. В этот раз пригласили лишь Шувалова, но и то, возможно, потому что игнорировать его было бы слишком уж слишком демонстративно. А якобы объяснили отсутствие вице-мэров нехваткой мест в зале», — сплетничают слухачи.

Козлова не смогла переодеть учителей в белые рубашки и колготки

Слухмейкеры болтают, что кадровая чистка в мэрии Нижневартовска не окончена. Вслед за управделами Татьяной Вороновой и главным по спорту Олегом Третьяком, свой пост может оставить начальник управления образования Ольга Козлова, недавно решившая нестандартно выделиться перед начальством. На недавней торжественной церемонии в честь дня учителя Козлова якобы потребовала, чтобы педагоги встали, когда в зал войдет глава города, а также соблюдали жесткий дресс-код — бежевые колготки для дам и белые рубашки для мужчин. Оба требования учителя проигнорировали.

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

У Быковой отобрали машину и помощницу…

В Нижневартовске, по слухам, продолжает женский баттл в исполкоме «партии власти». Отстраненная от должности главы комитета Любовь Быкова перешла на должность руководителя общественной приемной Медведева и теперь воюет со своей сменщицей на прежнем посту Еленой Киршановой, с которой делит помещение. Несмотря на то, что нижневартовский истеблишмент оценивает Киршанову как случайного человека, ее позиции оцениваются гораздо прочней. Так, Быкова недавно лишилась служебного автомобиля, а также помощницы.

…, а в своих бедах она винит Западнову

Слухачи говорят, что в интриге, созданной в Нижневартовске, Быкова обвиняет главу фракции «Единой России» в Думе ХМАО Наталью Западнову, которая курирует общественные приемные в округе. «Когда Наталье Леонидовне нужно было избираться, партия была нужна. Теперь партия не нужна, можно плюнуть и забыть», — цитируют Быкову наблюдатели.

Слухи ЯНАО

Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Бюджет-2018 на Ямале будет щедрым

В правительстве Ямала заканчивают работу над бюджетом. Инсайдеры говорят, что в документе перелопатили целый ряд социальных направлений. «При этом реальных мероприятий по улучшению качества жизни заметно больше в следующем году на Ямале не будет. Все это, скорее, направлено на повышение морального состояния и уровня доверия населения к органам власти. Ждем масштабные изменения по благоустройству. Разумеется, это все связано с грядущими президентскими выборами», — говорят слухмейкеры.

Бравдурный намерен покинуть Ямал

Говорят, что уполномоченный представитель президента по защите прав предпринимателей на Ямале Дмитрий Бравдурный может не вернутся на свой пост. Официально сейчас он находится в отпуске, в который спешно ушел после громкого имиджевого скандала. Выйти на работу он должен в начале ноября. По слухам, омбудсмену рекомендовали переждать, пока шумиха вокруг его персоны уляжется, но сам он намерен написать заявление на увольнение и перебраться с Ямала в Тюменскую область.

На Ямале хотят запретить продажу алкоголя

Ходят слухи, что власти раздумывают о полном запрете на продажу алкоголя в некоторых муниципалитетах. Насколько они правдивы, сейчас сказать сложно. Подобные запреты уже действуют в нескольких вахтовых поселках. Слухачи говорят, что новые ограничения вполне реальны. Правда, пока непонятно, на каком уровне они будут введены. В региональном Заксобрании уже полгода не могут доработать законопроект, ужесточающий правила продажи алкоголя. Изначально он должен был сократить на два часа время продажи, но был отправлен на доработку и постепенно совсем исчез из повестки.

Главному полицейскому Нового Уренгоя грозит отставка

Силовики обсуждают будущее начальника полиции Нового Уренгоя Юрия Демченко. Окружной главк пообещал наказать его из-за зама, который брал взятки. Дойдет ли дело до увольнения или нет, пока не ясно. Источники утверждают, что Демченко пользовался всецелым доверием со стороны бывшего начальника ямальской полиции Дмитрия Сергеева. «Но он уже более года как покинул регион. А с новым начальством у Демченко отношения исключительно профессиональные, соответственно, и наказание может последовать максимально жесткое», — говорят слухмейкеры.

Есть так же и версии о том, что все это лишь аппаратная игра и Демченко сам инициировал проверку по своему заместителю, чтобы устранить конкурента и поднять свой авторитет перед новым руководством. Добавим, что пост Юрий Демченко занял при аналогичных обстоятельствах. Несколько лет назад он получил повышение, потому что начальник отдела был уволен за коррупционные преступления среди подчиненных.

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Директора «Звездного» хотят уволить за срыв концерта «Руки Вверх»…

Власти Нового Уренгоя разбираются со скандалом между группой «Руки вверх» и муниципальным Дворцом спорта «Звездный». Слухачи говорят, что музыканты остались крайне недовольны низким качеством организации мероприятия и работой технических сотрудников дворца. Директору учреждения Павлу Бухарову городские власти вынесли серьезное предупреждение и требование срочно разобраться со всеми проблемами и через месяц снова провести концерт легендарной поп-группы. В противном случае ему придется покинуть пост.

…, а Сергей Жуков зарекся более не приезжать в ЯНАО

Ходят слухи, что солист группы Сергей Жуков после срыва концерта пришел в такую неописуемую ярость, что зарекся более не приезжать на Ямал. Это, однако, идет в разрез с его обещаниями данным фанатам повторить концерт в ноябре. «Теперь нужно как-то выкручиваться. Скорее всего, заболеет», — болтают в культурной среде региона.

У ямальского главврача — проблемы

Если верить слухам, над головой главного врача центральной городской больницы Ноябрьска Олегом Шалаевым сгустились тучи. После комиссии департамента здравоохранения ЯНАО, которая работала в ЦГБ в сентябре—октябре этого года, к медику с неофициальным визитом приехал сам глава департамента Сергей Новиков. Поводом для приезда якобы могли послужить не только выводы комиссии, но и коллективное письмо врачей горбольницы на имя полпреда президента в РФ и министра здравоохранения Скворцовой.

«Назначение Шалаева в Ноябрьск произошло не без помощи заместителя губернатора Ямала Татьяны Бучковой, но ее считают чиновником принципиальным и решительным. Если большинство жалоб врачей на неправомерные, по их мнению, действия своего начальника подтвердятся, очередная смена главврача Ноябрьска не заставит себя долго ждать», — поговаривают сплетники.

Слухи Пермского края

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Решетников озадачил строителей…

Слухачи доносят, что совещание губернатора Пермского края Максима Решетникова с застройщиками, которое состоялось 18 октября, оставило у всех участников двойственное впечатление. С одной стороны, очевидно желание главы региона заставить девелоперов улучшать регион (прежде всего, Пермь) и остановить возведение каменных джунглей. С другой стороны, сами строители таким подходом не слишком довольны.

Как говорят, в напряжении пребывают местные игроки строительного рынка. Дело в том, что при губернаторе Викторе Басаргине у них были все преференции: строили где угодно и извлекали из проектов сверхприбыль в обмен на показатели ввода жилья и политическую поддержку. Решетников же объявил, что за статистикой гнаться не намерен. К тому же в политической поддержке строителей он, похоже, не нуждается.

По слухам, девелоперам уже намекнули: если не согласны жить по новым правилам — проблемы никакой не будет. На место пермяков готовы прийти федеральные игроки.

… которые на «крючке» у силовиков

Сплетники рассуждают, что даже если пермские строители не хотят отказываться от сверхприбыли и работать по новым правилам, никакой оппозиции из них не получится. И связано это с тем, что за девелоперами давно наблюдают силовики. Если возникнет проблема обрушить строительный рынок или «кинуть» дольщиков — возникнут уголовные дела.

Ходят слухи, что у силовиков есть целая папка с фактурой о поджогах деревянных строений в Перми, липовых экспертизах и так далее. Поэтому шептуны рекомендуют крупным пермским строительным кампаниям не устраивать лишних демаршей.

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Раскрыта тайна отставки Басаргина

Столичные слухачи на полном серьезе докладывают, что Виктор Басаргин сам себя «уволил» с поста губернатора в феврале. У «варяга» еще за месяц до отставки были все шансы остаться — якобы Кремль хотел протестировать главу Прикамья выборами, да и к тому же явного кандидата-сменщика на горизонте еще не было.

Что же окончательно подорвало позиции Басаргина? Как говорят, последней каплей стало увольнение Ольги Антипиной с поста министра финансов в январе под видом обновления правительства. Дело в том, что у чиновницы давно и прочно налажены контакты с федеральными властями и она служила своеобразным гарантом того, что казна Прикамья не будет разворована.

Басаргин же сразу раскрыл карты, назначив на место Антипиной директора территориального Фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Антона Бахлыкова, к которому как раз имелась масса вопросов, в том числе со стороны силовиков. Осознание федеральными властями, что бюджету Пермского края грозит катастрофа, не оставило шансов губернатору.

Ну, а Антипина с приходом Максима Решетникова сразу получила пост первого вице-премьера правительства. Ничего удивительного в этом нет.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Кассиной просто не повезло

Ходят слухи, что выговор, который Максим Решетников на этой неделе объявил министру образования Раисе Кассиной, стал результатом нерасторопности рядовых чиновников. Если бы внимательнее работали с документами — глава минобра избежала бы неприятностей.

Шептуны в правительстве уверены, что выговор Кассиной — это лишь очередной эпизод из серии «кнутов», периодически практикуемых губернатором. В целом же министра ценят за порядочность и категоричный отказ от участия в каких-либо коррупционных схемах. Увольнять Кассину, похоже, не планируют, хотя желающих занять ее место — хоть отбавляй.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Над Матвеевым зря иронизируют…

По слухам, в некоторых кабинетах правительства активно подшучивают над исполняющим обязанности министра здравоохранения Дмитрием Матвеевым. Дескать, первая его инициатива (по реорганизации Дома ребенка) обернулась скандалом и провалилась.

Впрочем, осведомленные слухачи сообщают, что пока чиновники обсуждают якобы неудачу главы минздрава, в страшном напряжении сидят сотрудники министерства социального развития и вице-премьер Татьяна Абдуллина. Как говорят, в действительности-то именно они «продавливали» идею закрытия Дома ребенка. В качестве «тарана» использовали в своих интересах детского омбудсмена Павла Микова, да еще и пытались втянуть в эту историю основателя фонда «Дедморозим» Дмитрия Жебелева.

Шептуны уверены, что «социальщики» давно себя выдали, поэтому списать скандал на Матвеева им не удастся.

…, а его заместитель затеял странную игру

Ходят слухи, что отсутствие четкого разграничения полномочий в минздраве привело к странному поведению некоторых чиновников. Так, судачат, что замминистра Михаил Мальцев, который еще недавно вполне мог возглавить ведомство, не разрешает сотрудникам ходить с докладами напрямую к Дмитрию Матвееву. Якобы из благих побуждений: сначала сам проверю, а потом вместе сходим и доложим.

В то же время Мальцев довольно странно проявляет себя на совещаниях. Как только назревает конфликт или нужно принимать важное решение, замминистра внезапно может встать из-за стола, попрощаться со всеми и уйти.

Сейчас все гадают, с какой же миссией Мальцев пришел в минздрав. Наблюдатели уверены, что теневым министром ему не стать — явно растет поддержка Матвеева.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Объявлена охота на Маховикова

Слухмейкеры в погонах сообщают, что сгущаются тучи над советником губернатора и его представителем в Заксобрании Анатолием Маховиковым — экс-главой краевой администрации и бывшим сити-менеджером Перми. Якобы у силовиков появились вопросы к политику, связанные с содержанием дорог и тротуаров в Прикамье.

Как говорят, один из депутатов Пермской городской Думы написал «интересный донос». Возникает вопрос, однако, почему вспомнили именно Маховикова. Ведь он ушел из мэрии почти четыре года назад.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Скриванов поставил всероссийский рекорд…

Столичные сплетники рассказывают, что в Москве аналитики собрали информацию о финансовом положении СМИ в регионах. Выяснилось, к примеру, что большая часть пермских медиа вовсе не бедствует, но и сверхдоходами похвастаться не может.

Но самое интересное: специалисты насчитали, что холдинг «АктивМедиа» депутата Госдумы Дмитрия Скриванова в предыдущие два года потерял четверть миллиарда рублей. Говорят, подобной финансовой «ямы» ни в одном другом регионе нет. Впрочем, вряд ли эта информация порадует парламентария.

… и получил помощь от мэрии

Слухачи утверждают, что администрация Перми приняла решение выделить СМИ, входившим в холдинг «Актив-Медиа» Дмитрия Скриванова, порядка 10 млн рублей на «поддержание штанов» до конца этого года. А в 2018 году мэрия якобы намерена значительно увеличить финансирование.

Поговаривают, что если «скривановцы» действительно получают деньги от мэрии, то цель тут может быть только одна: защитить от нападок главу Перми Дмитрия Самойлова, ведь он надеется остаться на посту.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

У Самойлова появился шанс

Как говорят, если еще месяц назад все рассуждали, что глава Перми Дмитрий Самойлов в течение полугода уйдет в отставку (слишком много к нему претензий со стороны как элиты, так и населения), то теперь многие засомневались. Дело в том, что якобы миллиардер и владелец «ЭР-Телекома» Андрей Кузяев заступился за мэра перед властями региона. А влияние этого бизнесмена трудно переоценить.

Впрочем, шептуны уверены, что радоваться Самойлову рано. Пока он переставляет своих людей с постов в мэрии и районных администраций, все большее недовольство в отношении градоначальника выражают промышленники.

О Торчинском узнали даже в Москве

По слухам, Вячеслав Торчинский, который меньше трех месяцев проработал на посту главы Свердловского района Перми и теперь вернулся в мэрию заниматься культурой, шокировал политический истеблишмент своими комментариями в СМИ. Чиновник заявил, что на прежнем посту выполнил задачу, которая заключалась в привлечении избирателей на выборы губернатора.

Говорят, эхо подобных высказываний донеслось даже до кураторов региона в Москве. Все-таки не было никакой официальной задачи привлекать народ на выборы, тем более этими вопросами занимаются избирательные комиссии. Ну и вообще странным выглядит тот факт, что за три месяца до выборов мэр Самойлов сменил руководителя крупнейшего района Перми. Ради повышения явки?

Особенно, по слухам, возмущены промышленники Свердловского района, которые изначально не приняли Торчинского, а теперь чиновник еще и приписал себе заслуги руководителей предприятий.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Огородов получил липовую должность

В апреле этого года многие СМИ опубликовали новость, что экс-глава краевого минсельхоза Иван Огородов получил пост заместителя директора Пермского НИИ сельского хозяйства. Информация даже была размещена на сайте министерства.

Бывший министр, в отношении которого, кстати, возбуждено уголовное дело, выступал от лица НИИСХ и даже занимал в его помещениях большой кабинет. Однако, как говорят слухачи, в реальности Огородов никакого отношения к НИИ не имеет. А сотрудницу, которая разместила релиз о его назначении, уволили.

«Уши» ищут покупателя

Как доносят слухачи, владелец широко известного в узких кругах телеграм-канала «СоленыУши» активно ищет покупателя на свой ресурс. Предположительная цена — около двух млн рублей. Сплетники говорят, что приобретать «Уши» никто пока не спешит. Канал вроде бы читает вся пермская политическая тусовка, но уже давно не верит написанному.

Ходят слухи, ранее «Уши» пытались договориться о сотрудничестве с властями региона, но получили однозначный отказ.

В пермском ЖКХ воюют бывший замминистра и «фронтовик»

По слухам, на этой неделе неизвестные злоумышленники сожгли автомобили бывшего замминистра энергетики и ЖКХ Дмитрия Немцова и его супруги. Экс-чиновник давно является заметным игроком на коммунальном рынке в Перми. Поэтому вполне вероятно, что причиной атаки на машины стал бизнес-конфликт.

Так, шептуны вспоминают, что у Немцова сложились непростые отношения с членом пермского штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Андреем Лариным — другим ярким деятелем на рынке ЖКХ. Последний якобы не выполнил финансовые обязательства перед бывшим замминистра — полностью не рассчитался за покупку управляющих компаний «Партнер» и «Территория комфорта».

Сплетники, однако, вспоминают, что сожженные машины в пермском ЖКХ — скорее обыденность. Подобные бизнес-конфликты в свое время заканчивались и гораздо хуже.

Слухи Курганской области

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Исламов потеряет должности

Сплетники уверены, что вице-спикера зауральской думы Марата Исламова ждут не лучшие времена. Некоторые даже утверждают, что ему не дадут досидеть спокойно депутатский срок. «Его должности в думе и „Единой России“ уже поделены, сейчас молодые коллеги начнут его активно смещать», — судачат злые языки.

Потютьков подставил власти Кургана

В Кургане обсуждают неприятную историю с затянувшимся подключением дома предпринимателя Игоря Потютькова к теплу. «Сначала он фактически шантажом заставил купить город там квартиры для сирот, а потом так подставил мэра и сити-менеждера», — осуждают предпринимателя слухачи. Они уверены, что это станет еще одним негативным штрихом к портрету бизнесмена, который лишь недавно отбился от банкротства.

Депутатов выдвинут ТОСЫ

Наблюдая за тем, как активно в Кургане поддерживают создание ТОСов (территориальное общественное самоуправление), слухмейкеры приходят к мысли, что на предстоящих выборах в гордуму им будет отведена решающая роль. Сплетники предрекают, что многие из нынешних депутатов и желающие желающих получить мандат воспользуются именно этим механизмом для выдвижения.

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Муратов расширит свою империю

Промышленник Сергей Муратов, по данным сплетников, планирует расширить свою империю — в Новосибирске он якобы планирует прикупить еще один институт. На этот раз — специализирующийся на радиоэлектронике. Они отмечают, что новосибирские ученые уже наладили диалог с Курганом, в планах — сотрудничество с центром Илизарова.

Курганские бизнесмены делают деньги на «партии власти»

Слухачи рассказывают, что Зауралье оказалось в числе лидеров по выполнению программы «Комфортная среда», однако окончание работ сильно тормозит огромная очередь на детские площадки и скамейки. Дескать, иногородние производители оказались не готовы к такому объему заказов. Сплетники говорят, что уже несколько курганских предприятий планируют запустить такие производства и выигрывать конкурсы у городской администрации и районов области.

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане расформируют отдел полиции

Курганские силовики обсуждают слухи о расформировании отдела полиции №5. Якобы такое решение принято после визита московской проверки из-за многочисленных жалоб на нарушения сотрудников этого отдела. Слухмейкеры напоминают, что за последнее время там погибло несколько задержанных.

Главы нашли прибыльный бизнес

Зауральские сплетники рассказывают о выгодном бизнесе главы Юргамышского района Игоря Касатова. Якобы за «откаты» он каждый год меняет котельные в социальных учреждениях за счет бюджета. Слухачи отмечают, что он не первый смог погреть руки на коммуналке, но пока главы успешно отбиваются от уголовных преследований. Злые языки в этой связи вспоминают петуховского главу Сергея Герасименко и экс-руководителя Шумихинского района Александра Букреева.

«Курганский дед» набирает популярность

Сплетники отмечают, что набирает популярность новый для Зауралья вид СМИ. Telegram —канал «Курганский дед» (kurganded) явно заметили представители власти, это видно по тому, как быстро реагируют чиновники на критику. Однако новшество освоили далеко не все — многие просят у друг друга выслать ссылку на «Курганского деда».

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