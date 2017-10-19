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19 октября 2017
09:25  19 октября 2017 0

Из-за истории про удаленную грудь и отобранных у матери детей в Екатеринбург едет комиссия из Москвы

Процесс по делу Юлии Савиновских в Орджоникидзевском районном суде. Екатеринбург, савиновских юлия
На защиту Юлии Савиновских могут встать общественникиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

У екатеринбурженки Юлии Савиновских, у которой после операции по удалению груди отобрали двух приемных детей, могут найтись заступники в столице: Екатеринбург скоро посетит делегация Общественной палаты России. Об этом «URA.RU» рассказал член комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты Елена Альшанская, которая и возглавит делегацию.

«Мы приедем на следующей неделе, чтобы разобраться в этой ситуации, — рассказала „URA.RU“ Альшанская. — Хотим встретиться с мамой Юлией, посетить орган опеки, разобраться и понять, что на самом деле происходило. То, что я читала в СМИ, — это была противоречивая информация. Мы хотим понять, действительно ли эта мама опасна для детей, каковы причины отобрания детей и было ли объективным принятое решение».

Как заявила общественница, она пока не стоит ни на чьей стороне, хотя и, безусловно, намерена поучаствовать в судьбе детей и Юлии Савиновских. Но все будет зависеть от результатов проверки.

«Моя задача — разобраться, что произошло, но в интересах детей. Дети для нас — в приоритете», — пояснила Альшанская.

По ее словам, органы опеки, которые обязаны хранить в тайне причины решений, принимаемых в отношении приемных семей, все-таки будет вынуждены раскрыть эти секреты члены ОП. «По закону об общественном контроле, при таких общественных проверках они обязаны предоставлять доступ к документам, — говорит Альшанская. — Но дело не в документах — мы хотим услышать позицию органов опеки».

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Она уточняет, что сами членами комиссии Общественной палаты окажутся связаны этой же тайной и не смогут разгласить ее публике. Хотя готовы будут рассказать СМИ в целом о результатах проверки после того, как она завершится.

Екатеринбург потрясла история Юлии Савиновских, у которой органы опеки отобрали двух приемных сыновей. Это произошло после того, как она сделала операцию по удалению молочных желез: седьмой размер груди причинял ей неудобства. Также не в ее пользу сработал тот факт, что она вела в интернете блог, в котором выдавала себя за трансгендера. 26 августа суд отказал Юлии в восстановлении опеки над детьми. Судьба семьи приковала к себе внимание как российских, так и зарубежных СМИ.

Елена Альшанская избрана в Общественную палату РФ от общественных и некоммерческих организаций. Еще в 2005 году она организовала движение волонтеров, которые помоглаи сиротам, оказавшимся в медучреждениях. За два года объединению удалось поднять обсуждение проблемы отказников в больницах на самый высокий уровень. В 2007 году движение было преобразовано в благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам», президентом которого является Альшанская.

Андрей Гусельников
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