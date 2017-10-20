Почему молодежь всего мира не тусуется, а ходит на лекции и дискуссии

20:49 20 октября 2017 0

На Всемирном фестивале молодежи участники из 185 стран смогли найти общий язык и обменяться знаниями Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Переполненные аудитории и очереди на выступления спикеров — атрибуты XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который в эти дни проходит в Сочи. И это при том, что каждый час на фестивале проходит одновременно 70 форумов, а общее количество обсуждаемых тем доходит до 700 за один день. Огромный интерес молодежи к образованию — один из важных выводов фестиваля.

В нашей стране фестиваль проходил трижды: в 1957, в 1985 и 2017 годах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Тему для расширения кругозора можно было найти на любой вкус: от политики до трэвел-блогов, говорит 18-летняя мастер спорта по пауэрлифтингу Марьяна Наумова. «Лично я ходила в основном на общественно-политические темы. На фестиваль приехали лидеры парламентских партий — Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский. Выступала дочь Че Гевары Алейда Гевара с лекцией „Империалистические интервенции под предлогом защиты прав человека“. Большая часть ребят интересовалась культурными панелями, их тут было много: от выставок и концертов до спортивных турниров», — поделилась Наумова с «URA.RU». Сама спортсменка представила на фестивале доклад, посвященный находящемуся в Гаагской тюрьме сербскому генералу Младичу.

Журналист и благотворитель Дмитрий Алешковский рассказал «URA.RU», что молодежь активно дискутировала на его панели, посвященной героям современности. «Они сошлись на том, что сегодняшний герой — это человек, который занимается благотворительностью, с чем я совершенно не согласен. Благотворительность должна быть не геройством, а обыденным делом», — делится Алешковский эмоциями с фестиваля.

На панельных дискуссиях было не протолкнуться Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Основатель программы по социализации людей с ДЦП, аутизмом и синдромом Дауна Наталья Белоголовцева говорит о большом количестве участников на теме «Проекты, которые потрясли мир», что логично для амбициозной молодежи. Помимо нее, на форуме выступали также представители Change.org — онлайн-платформы для сбора подписей.

Кроме тематических дискуссий на фестивале были панели стран мира и регионов России. Причем каждый из регионов старался заполучить к себе самых топовых спикеров. Успех в этом имела Московская область. Ее представители не только привезли на фестиваль ректора МГИМО Анатолия Торкунова и депутатов Госдумы Ирину Роднину и Оксану Пушкину, так еще и активно переманивали проходивших мимо звезд выступать именно на своей площадке. Однако в этом не было необходимости — буквально все панели конференции были заполнены до отказа.

По впечатлению Белоголовцевой, в начале фестиваль вообще напоминал гигантскую научную конференцию с большим количеством площадок, и лишь на третий день в нем начали появляться истинно фестивальные нотки.

Кубинцы пели песни о «команданте Че Гевара», киприоты танцевали греческие танцы, пошли джазовые выступления», — делится Белоголовцева с «URA.RU».

На фестивале проходило по 70 панелей одновременно Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, презентовавший на фестивале «Индекс готовности к будущему», не удивлен активным интересом молодежи к самым разным темам. «На фестиваль приехала самая активная часть нашей молодежи, которая прекрасно понимает ценность образования. Да и темы, выбранные здесь — это не то скучное серое образование, которое большинство из них получают в своих вузах, это образование с большой буквы. Перед участниками выступили эксперты мирового уровня, к которым молодежь проявила огромный интерес. На того же Ника Вуйчича (известный австралийский мотивационный оратор, лишенный четырех конечностей — прим. ред.) очередь выстраивалась с ночи», — рассказал Федоров «URA.RU».

Большой ажиотаж у молодых ребят вызвало и выступление основателя крупнейшего в мире интернет-магазина Alibaba Джека Ма, который считает, что в самое ближайшее время мир изменят именно те, кому сейчас нет 30. Также на фестивале перед участниками выступили глава европейского отделения ВОЗ по борьбе с неинфекционными заболеваниями Джоао Бреда, лауреат Нобелевской премии по физике Джордж Смут, генеральный директор Фонда дикой природы Марко Ламбертини и многие другие.

Цифровая революция, которая происходит сейчас, стирает национальные и языковые границы между участниками форума, уверен эксперт. «Все мы находимся онлайн, все мы пользуемся соцсетями, получаем информацию из Интернета — это сближает, помогает установить более насыщенные живые контакты с человеком, который живет в другой части планеты. Все чаще появляются парадоксы, когда ты можешь соседа по лестничной клетке знать хуже, чем единомышленника из другой страны, — говорит Федоров. — В том числе, об этом фестиваль молодежи».