«Ребята из Африки лучше понимают будущее, чем их западные ровесники»

13:13 22 октября 2017 0

Всемирный фестиваль молодежи собрал участников из 185 стран Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Самое яркое молодежное событие этого года — Всемирный фестиваль молодежи и студентов — подошел к концу. 25 тысяч участников из 185 стран, 700 площадок ежедневно, десятки спикеров с мировым именем — участникам точно будет что вспомнить по возвращению домой. О самых ярких моментах фестиваля, впечатлениях его участников и общей атмосфере «URA.RU» рассказала блогер и глава Фонда открытой новой демократии Кристина Потупчик.

На фестивале можно было выделить сразу несколько ярких моментов, которые бросались в глазах. Во-первых, это какой-то невероятный интерес ребят к знаниям, популярность образовательной программы, причем у абсолютно разных молодых людей, из разных стран, с разными интересами и бэкграундом. Об уровне вовлеченности ребят можно судить как по аншлагам на лекциях, так и по аншлагам на внеучебных активностях. У нас любят жаловаться и кряхтеть на молодое поколение: мол, ничего им не надо, ничего не интересно. Фестиваль показал, что это не так.

На форум приглашали участников до 30-35 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Во-вторых, как оказалось, объединяющих историй у нас гораздо больше, чем отличий. Это видно по участникам, по внутренней коммуникации на площадке. Можно спокойно говорить о том, что участники из стран Азии, Латинской Америки или Африки ничуть не хуже, а даже иногда и лучше погружены в повестку формирования образа будущего, чем их западные ровесники. Несмотря на довольно-таки юный возраст, несмотря на все различия, ребята демонстрируют способность к вполне осмысленному диалогу, гибкому восприятию окружающего мира. Молодежь не просто готова к диалогу, а сама стремится к нему. В итоге это позволяет создавать более мощные команды, более мощные проекты по самым разным направлениям. И, безусловно, не может не радовать, что такое пространство коммуникации было организовано именно у нас в России.

Ник Вуйчич (известный австралийский мотивационный оратор, лишенный четырех конечностей — прим. ред.) приехал на фестиваль, с лекцией у которой было четкое расписание. В итоге эта встреча вышла за рамки тайминга. И организаторы, и сам Ник, за что ему огромное спасибо, пошли навстречу участникам и выделили в расписании таймслот на еще одну беседу для тех, кто по тем или иным причинам не смог попасть на первую встречу. Это я к тому, что несмотря на все диалоге о прогрессе, ребята не забывают и о простых человеческих ценностях, о которых и рассказывает в своих выступлениях Вуйчич. Это очень сильно вдохновляет. На форуме были очень разные молодые люди: разных стран, культур, политических взглядов. Никакого идеологического контроля не было, те же коммунисты, к примеру, чувствовали себя весьма комфортно.

Африканцы схватывают тренды не хуже европейских ровесников Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Помимо спикеров очень интересны участники. Есть среди прочих, например, первая женщина-инспектор по ядерной безопасности из Объединенных Арабских Эмиратов Мира Аль Мхиери. Или невероятно талантливая Фай Мвихаки из Кении — самая настоящая молодая звезда восточноафриканской музыки.

Отношение иностранцев к форуму и России — самое положительное. Многие приехали к нам впервые, кое-кому пришлось по итогу отказаться от своих стереотипов вроде снега, медведей и балалаек на каждом углу. Зато гости увидели молодую, современную, дружелюбную Россию.

Был замечательный участник из США, который поставил перед собой задачу — приехать в «суровую» (по его словам) Россию и своими глазами посмотреть, что здесь да как. Когда я уточнила у него, удался ли его челлендж, он ответил, что примерно так все у нас и представлял — веселое путешествие, новые технологии и много интересных людей вокруг. Полно было и наших ребят. Кто откуда — Дальний Восток, Крым, Сибирь, Калининград. Кто приехал со своими научными проектами, кто-то — с социальными. Идет общение, которое в будущем обязательно выльется во что-то серьезное.

У организаторов получилось создать пространство для диалога. Почти половина всех участников мероприятия — гости из других стран. И всех на самом деле интересуют во многом схожие векторы развития: совершенствование системы госуправления, социальные лифты, глобализация. Причем интересы совпадают в данном случае и у представителей, казалось бы, самых разных политических культур — как Запада, так и Востока. Всех их объединяет желание не сидеть на месте, не ждать чего-то, а самим создавать свое будущее. И это впечатляет.

Что касается отношения иностранцев к площадке, здесь тоже можно смело говорить о некоем единодушии. На фестивале получилось заложить основу для дальнейшего общения молодежи, да и просто дружбы. Пройдет некоторое время и те, кто сегодня является участником фестиваля, займут руководящие посты у себя на родине, будут двигать науку вперёд, развиваться и развивать наш мир. И я убеждена, что они будут хранить самые добрые воспоминания о нашей стране и о том событии, которое произошло когда-то давно, в далеком 2017-м, и на котором они нашли новых друзей и новые знания.