Мишустин обозначил один из серьезных вызовов в сфере транспорта в России
По словам Мишустина, полеты должны стать еще удобнее для людей
Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU
Дальнейшее развитие авиационного сообщения в России является серьезным вызовом. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Один из серьезных вызовов связан с дальнейшим развитием авиационного сообщения», — сказал Мишустин на пленарном заседании форума «Транспорт России». Трансляция проходит на канале «Россия-24». По словам премьер-министра, полеты должны стать еще удобнее, безопаснее и доступнее для людей. Форум «Транспорт России» проходит в Гостином дворе в Москве с 15 по 20 ноября.
В Москве компания S7 Technics, которая является частью группы S7, завершила строительство второй очереди завода по ремонту авиадвигателей и их деталей. Предприятие специализируется на обслуживании самолетов семейств Airbus 320 и Boeing 737. Запуск нового корпуса завода позволит компании к 2027 году в полтора раза увеличить количество ремонтов силовых установок и их компонентов.
