Мишустин обозначил один из серьезных вызовов в сфере транспорта в России

По словам Мишустина, полеты должны стать еще удобнее для людей Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Дальнейшее развитие авиационного сообщения в России является серьезным вызовом. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Один из серьезных вызовов связан с дальнейшим развитием авиационного сообщения», — сказал Мишустин на пленарном заседании форума «Транспорт России». Трансляция проходит на канале «Россия-24». По словам премьер-министра, полеты должны стать еще удобнее, безопаснее и доступнее для людей. Форум «Транспорт России» проходит в Гостином дворе в Москве с 15 по 20 ноября.