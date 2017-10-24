В Екатеринбурге активизировались муниты: пострадавшие продают квартиры

10:09 24 октября 2017 0

Православные активисты не раз пикетировали собрания сторонников Муна в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Знаменитые пробежки главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана по центру Екатеринбурга оказались эффективным средством лоббизма: их использовали представители «Церкви объединения», которую РПЦ относит к деструктивным сектам. Силовики считают адептов этого культа носителями антигосударственных взглядов. Прихожане созданной в Южной Корее Церкви Объединения верят, что ее создатель Сон Мён Мун — мессия, второе пришествие Христа, что он и его четвертая жена являются «истинными родителями», имеющими право по собственному усмотрению подбирать адептам супруга.

Михаил Матвеев был в свое время замечен под мунитскими знаменами Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В конце XX-го века сторонники этого вероучения открыто устраивали в центре Екатеринбурга свои марши во главе с вице-мэром Михаилом Матвеевым и бывшим начальником управления образования Владимиром Назаровым. В те времена сектанты получили доступ в средние школы и даже предлагали проект по факультативному изучению детьми основ христианства в их интерпретации.

После того, как силовики и миссионерские структуры РПЦ начали давление на Церковь Объединения, она нашла другие, более безопасные для себя формы работы. Под ее началом появился целый спектр структур, заявляющих, что они ведут исключительно общественную деятельность. В конце «нулевых» годов распространение получила студенческая общественная организация «КАРП» и связанный с ней проект «Лидер Урала». В 2009 году их адепты были представлены даже на форуме «Селигер».

Из анкеты Евгения Скворцова на сайте компании Sostudent Фото: скрин с сайта sostudent.ru

В 2013—2014 годах на смену им пришли другие основанные церковью Муна объединения. Сегодня наиболее активной из них является организация «Молодежные послы мира», координатором которой в Уральском округе является Евгений Скворцов. Этот последователь Церкви Объединения — профессионал в сфере НЛП (набор психологических техник, направленных на манипулирование сознанием). Соколов является основателем компании саморазвития Sostudent, на сайте которой открыто признает, что пользуется в работе ценностями созданной Сон Сён Муном «Философии Объединения». (ФОТО — скан)

Компания Sostudent развернула широкую волонтерскую деятельность. В числе ее проектов — полумарафон «Я выбираю жизнь!», «Час бега», «Нескучный субботник», «Байкальский добровольческий проект». «Молодежные послы мира» принимали участие в мероприятиях Евразийского форума молодежи, проводимых до 2013 года на базе УрГЭУ.

Первое фото Евгения Ройзмана с бегунами от Церкви Объединения. Евгений Скворцов стоит сзади, на возвышении Фото: ВКонтакте, паблик «Школа по технике бега»

В рамках этих проектов муниты взаимодействовали со свердловским правительством. Их совместные проекты были свернуты в 2012 году. Ничем не закончились и их попытки сблизиться с представителями партии «Курсом правды и единения». Но попытки наладить взаимоотношения с властью последователи Церкви Объединения не оставили.

С октября 2016 года последователи Муна в своем паблике «Школа по технике бега» в сети «ВКонтакте» начали освещать свое участие в традиционных пробежках главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана по набережной городского пруда в Екатеринбурге.

В течение первого месяца акции представители Церкви Объединения ограничивались перепостами сообщений мэра в соцсетях. Но уже в ноябре в паблике появляется первая общая совместная фотография Ройзмана с Евгеним Скворцовым и его последователями. Под ней в комментариях еще разгораются споры об эффективности работы всенародно избранного мэра.

Первый опыт поедания мэрских пирожков Фото: Вконтакте, паблик «Школа техники бега»

Во второй половине января между Евгением Скворцовым и Евгением Ройзманом устанавливаются дружеские отношения. Поклонник идей Муна хвастается в сообщении, что глава города уже угощает его за свой счет: «Отрабатываю ранее съеденные на халяву мэрские пироги». Под прикрепленной к сообщению фотографией уже нет никаких споров.

В апреле 2017 года посты в паблике впервые начинают приобретать политический оттенок.

На своей личной странице Евгений Скворов делает перепосты сообщений лишь одного человека — Евгения Ройзмана. Он состоит в группах сторонников мэра Екатеринбурга и оппозиционера Алексея Навального.

Опрошенные «URA.RU» представители компетентных структур считают, что представители религиозной организации пытаются вовлечь мэра в Церковь Объединения с целью лоббирования интересов организации и популяризации их учения.

Евгений Ройзман окончательно стал для соратников Евгения Скворцова своим человеком Фото: паблик «Школа техники бега», «ВКонтакте»

Они отмечают, что участие в общественно-добровольческом движении под руководством Евгения Скворцова негативно сказывается и на его рядовых членах. Недавно к силовикам обратилась мать одного из попавших под его влияние молодых людей. Ее сын стал часто посещать религиозные собрания «мунитов», приносит литературу, молится по ночам и в качестве подношения покойному руководителю церкви Муну хочет продать квартиру, в которой он проживает и является собственником. Пока силовиками по факту заявления были проведены лишь разъяснительно-профилактические беседы.

Возможно, именно этому инциденту посвящена запись на странице Евгения Скворцова от 12 октября: «Привет, друзья! КТО Я, ПО-ВАШЕМУ? Тут одни родители совершеннолетнего человека (бывшего студента, почти уже солдата армии РФ) считают меня „плохим человеком“ (я точных их эпитетов не знаю). Поэтому данное послание им! Пожалуйста, те, кто меня давно и хорошо знает, напишите в комментариях своё мнение обо мне…» В комментариях к посту содержатся лишь положительно-позитивные отклики.

Евгений Скворцов просит совета у своих сторонников Фото: паблик «Школа техники бега», « ВКонтакте»

Экс-глава Синодального отдела Русской православной церкви по взаимодействию церкви и общества, протоиерей Всеволод Чаплин, заявил «URA.RU», что поведение Евгения Скворцова и его сторонников весьма характерно для представителей Церкви Объединения:

«Эти люди всегда пытались точечно работать среди властных фигур. Они всегда пытались подобраться к руководителям государства, регионов и городов. В свое время ими было вложено много сил, чтобы вовлечь в свою орбиту господина Горбачева и его супругу. Появление ныне покойного Муна в компании Горбачева воспринималось как главный политический успех этого сообщества.

После кончины Муна их деятельность стала менее заметна. Но сотни тысяч адептов никуда не делись. В том числе адептов, которые находятся в России. И все методики остались. Они всегда будут стараться заполучить свидетельства их действительной или мнимой поддержки со стороны фигур, входящих во власть, чтобы через это потом продвигать себя в общении с бизнесом, со СМИ, с деятелями культуры и с простыми людьми, среди которых они ведут потихоньку вербовочную работу.

Всеволод Чаплин досконально изучил философию адептов Муна Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Это очень специфическая и крайне далекая от истинного христианства секта пытается представить себя респектабельным учреждением, занимающимся общегуманитарными вопросами. Они часто мимикрируют под общественные организации, давно известные сектоведам. Надо внимательно отслеживать, не ведут ли они религиозную или околорелигиозную деятельность, используя прием конфессиональной анонимности.

Религиозная организация, если она ведет проповедь, миссионерствует или занимается распространением религиозной литературы, аудио- и видеопродукции, должна называть свое полное наименование, включающее наименование вероучения. Если кто-то под видом общественной деятельности пытается продвинуть свое религиозное учение, эти люди должны честно говорить, что они сторонники Муна или какого-то другого религиозного деятеля. Когда явно религиозные идеи скрываются под видом миротворческой деятельности и не уточняется, с кем именно ты имеешь дело, это не только нечестно, но и противозаконно. И на это надо обращать внимание».

Евгений Ройзман в разговоре с корреспондентом «URA.RU» пояснил: «На каждую пробежку приходит до ста человек. Кто хочет, тот и бегает».

Дозвониться до Евгения Скворцова по указанному на его личной странице телефону не удалось. Он не взял трубку.