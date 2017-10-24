19:14 24 октября 2017 1

Пенсионеры в регионах подчас влачат жалкое существование Фото: Илья Московец © URA.RU

Анонсируемое мэром Москвы Сергеем Собяниным повышение пенсий может вызвать протестные настроения в регионах. Опрошенные «URA.RU» эксперты признают: на периферии власти не смогут улучшить жизнь пожилых людей. Депутаты утверждают, что столичная инициатива невольно работает на закрепившийся в обществе стереотип о том, что Москва грабит регионы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичные власти обсуждают вопрос об увеличении пенсии на 3000 рублей. В частности, в интервью «Ведомостям» Собянин заявил, что в последнее время заметно снизились реальные доходы людей, что ударило по малообеспеченным слоям. Мэр Москвы отметил, что из-за этого необходимо увеличить льготы и минимальную пенсию.

Экономист Наталья Зубаревич уверена — повышать пенсии москвичам позволяют огромные бюджетные доходы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич в беседе с «URA.RU» пояснила, что речь идет об увеличении именно московской надбавки: «При Лужкове эта надбавка была увязана с размером прожиточного минимума, при Собянине ее зафиксировали и в дальнейшем несколько раз индексировали. Очевидно, что речь идет об очередном повышении».

Минимальная пенсия в Москве в 2017 году с 1 января составляет 14500 рублей с учетом городской надбавки. Если пенсия недотягивает до этой отметки, из городского бюджета пенсионеру начисляется соцвыплата. Для сравнения, средняя зарплата в России на начало 2017 года составляет около 37 тысяч рублей. Таким образом, москвич получает на пенсии 40% от тех денег, за которые россиянину приходится работать. Если же брать соотношение московских зарплат и пенсий, то нетрудно посчитать, что московскому пенсионеру гарантировано 20% от средней заработной платы по региону.

«Ни один регион, кроме Москвы, такого позволить себе не может, потому что никто не имеет доходов, сопоставимых со столичными. Ни один региональный бюджет такое не потянет», — отметила Зубаревич.

Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников считает, что «пенсионный вопрос» является красноречивым отражением неравномерного развития регионов. «Надо признать, что в Москве сложилась совершенно другая экономическая реальность, которая разительно отличается от большинства регионов. Взять хотя бы тот факт, что в столице дислоцируется огромное количество штаб-квартир крупнейших компаний. Соответственно, и налоги они платят в Москве. Столичная налоговая база примерно в два раза больше, чем у Петербурга. С другими регионами даже и сравнивать сложно», — пояснил он «URA.RU».

В то же время он не считает, что речь в данном случае идет о высокой эффективности работы московских властей: «На самом деле у экспертов возникают большие вопросы к структуре бюджета Москвы на следующий год. Есть ощущение неэффективности расходов по целому ряду статей».

О жизни московских пенсионеров в регионах могут только мечтать Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Масленников также отметил, что на очередное повышение пенсий стоит смотреть и через призму политики: «Москва располагает существенным электоральным потенциалом, с которым приходится заигрывать, чтобы на выборах получить пристойные результаты».

Генеральный директор Международного центра развития регионов Игорь Меламед сообщил «URA.RU», что более половины доходной базы столичного бюджета формируется именно за счет поступлений от налога на прибыль и НДС: «С Москвой по этому показателю никто не в состоянии тягаться. Столица может неоднократно повышать пенсии, при этом не особо напрягаясь. Основные бизнес-ресурсы по-прежнему сконцентрированы в Москве».

Повышение пенсий в Москве поднимет градус напряжения в обществе, признал в разговоре с «URA.RU» член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров. «Я много бываю в регионах, и люди задают вполне законные вопросы — почему происходит именно так? Почему наши регионы ограблены?! Очевидно, что необходимо менять принципы государственного устройства и систему отношений, которая сложилась между Москвой и федеральным центром», — пояснил парламентарий.

Глава Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов пояснил «URA.RU», что московская инициатива может сыграть роль искры: «Реальные доходы людей падают вот уже несколько лет, пенсионеры находятся в тяжелом положении. Когда всем плохо, то терпеть психологически проще. Однако когда одним дают деньги, пусть даже и не очень большие, а другим — нет, это неизбежно приводит к кризису. Людей можно понять — неужели они виноваты, что они живут в Иваново или Тольятти, не в Москве, чем они хуже? Такие инициативы лишь в разы усиливают расслоение общества и делают сильнее стереотип, согласно которому Москва — это отдельное государство внутри страны».