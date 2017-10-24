Правительство решит вопрос о лишении водительских прав пожизненно

23:21 24 октября 2017 0

Поправки, выдвигаемые ХМАО, могут существенно изменить отношения между водителями и властью Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Власти Югры предлагают пожизненно лишать прав российских водителей, по чьей вине в ДТП пострадали или погибли люди. Сегодня такого наказания в законодательстве нет, оно возможно лишь по решению суда в уникальных случаях.

Предложение пожизненно лишать прав — это консолидированная позиция правительства Югры и ГИБДД округа, комментирует «URA.RU» замглавы депсвязей Галина Липатова. Поправки в законы сейчас разрабатывают в региональном ГИБДД. Как только они будут готовы, чиновники оформят их в предложение, которое губернатор Наталья Комарова лично представит российскому кабинету министров.

Проект, когда он будет готов, Наталья Комарова намеревается передать в российский кабмин лично Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Инициатива подразумевает, что автомобилисты будут лишаться прав, когда накопят недопустимое количество баллов. Они начисляются за совершение общественно опасных нарушений: проезд на красный сигнал, чрезмерно высокое превышение скорости, выезд на полосу встречного движения. Опытные водители могут вспомнить, что аналогичная накопительная система действовала во времена СССР.

Помимо этого власти уральского региона настаивают на повышении штрафов за превышение скорости. Насколько — в департаменте общественных связей ответить не смогли, ограничившившись словами, что инициатива пока находится в стадии разработки.

Поводом для инициативы послужило ДТП, произошедшее на югорской трассе Нижневартовск-Радужный 22 октября, в результате которого погибли женщина и 11-летняя девочка. Еще шестеро человек (двое из них — дети) оказались в больнице с травмами.

Аварию спровоцировал водитель «Лады Приоры» 1993 года рождения, который за два года был оштрафован за нарушение правил 47 раз.

Власти Югры, на дорогах которой крупные ДТП происходят регулярно, уже выступали с предложением изменения ПДД. В декабре 2016 года на трассе под Ханты-Мансийском. Автобус с несовершеннолетними спортсменами столкнулся с двумя грузовиками. Погибли 12 человек, 10 из них — дети. После этой аварии было предложено обеспечивать полицейским сопровождением все загородные поездки детей. Однако предложение поддержки не получило.

Сенатор Совета Федерации от ХМАО Юрий Важенин считает, что ужесточение наказания за нарушение ПДД обязательно случится. «В итоге будут принято либо предложение Натальи Владимировны, либо произойдут какие-то альтернативные решения», — сообщает «URA.RU» Важенин

Страшная авария под Ханты-Мансийском унесла жизни десятерых детей Фото: ГТРК «Югория»

Однако новая инициатива Югры уже получила первый критический отзыв. По мнению председателя Движения автомобилистов России Виктора Похмелкина, предложение Натальи Комаровой ложится на аналогичную историю в Москве, вокруг которой активно развивается дискуссия.

«Эти идеи основаны на одном серьезном заблуждении — якобы ужесточение наказания способно остановить рост нарушений. Увы, такого не происходит. Например, проблема пьяного вождения несмотря на ужесточение — на прежнем уровне. Проблема решается иначе — через профилактику и комплексное воздействие. Нужен глубокий анализ — почему это происходит в Югре. Какие факторы мешают? Коррупция, непрофессионализм ГИБДД? Я бы советовал жителям и руководству ХМАО не впадать в горячку, а провести анализ», — говорит Похмелкин.

По мнению главы Движения автомобилистов, новшество с пожизненным лишением прав приведет лишь к тому, что нарушители-рецидивисты начнут ездить без документов вообще (по сути, им будет нечего терять).

А возврат балльной системы, как в СССР, усугубит ситуацию с коррупцией в дорожной полиции, считает Виктор Похмелкин.

Как считает профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Олег Матвейчев, политического статуса Натальи Комаровой вполне достаточно, чтобы идея ужесточить законы в итоге была претворена в жизнь. Он говорит, что Конституция закрепляет за российскими губернаторами право выдвигать федеральные инициативы. Однако, в современной России сложилась практика, что с подобными предложениями обычно выступают только три лица — правительство, Госдума, и президент.

Матвейчев: идея Югры имеет все шансы на жизнь Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«С самой идеей я полностью согласен. На дорогах творится черти что. Водители совершают правонарушения на ровном месте. Это касается и всех этих историй про „золотую молодежь“. Надо вносить эти поправки», — говорит Олег Матвейчев в разговоре с «URA.RU».

С коллегой также солидарен основатель Bakster Group Дмитрий Гусев, который отмечает, что инициативы региональных губернаторов вполне могут быть жизнеспособны. «Комарова все делает правильно. Мне нравится», — отмечает эксперт.

Глава пресс-службы югорской полиции Ирина Валюк подтвердила сведения о том, что ГИБДД участвует в разработке ужесточающих мер, однако, для более подобного объяснения ситуации предложила направить официальный запрос.

«URA.RU» продолжит следить за судьбой новой югорской инициативы.