Цены на квартиры взлетят на 30%

18:43 26 октября 2017 0

Продажа жилья на стадии строительства может быть прекращена Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Цены на жилье в России взлетят после того, как в стране отменят возможность долевого строительства. Такую новеллу одобрил президент Владимир Путин, заявил министр строительства РФ Михаил Мень. По его словам, речь идет о постепенном переходе застройщиков к проектному финансированию. Изменение приведет к переделу строительного рынка, считают эксперты, предсказывая повышение цен.

Глава Минстроя Михаил Мень анонсировал готовящийся отказ от долевого строительства Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Уход от схемы долевого строительства направлен, в первую очередь, на защиту потребителей, утверждает в разговоре с «URA.RU» руководитель направления «Экономика и финансы» Института современного развития Никита Масленников. «Мы видим реакцию государства на бесконечные конфликтные ситуации, связанные с проблемами обманутых дольщиков. Очевидно, что власти решили снять эти риски, которые изначально заложены в схему долевого строительства», — говорит эксперт. По его словам, государство заинтересовано в том, чтобы перевести покупку жилья на ипотечную схему, в которой потенциальный покупатель жилья рискует гораздо меньше.

Вице-президент Российской гильдии риелторов Григорий Полторак в разговоре с «URA.RU» признал, что со схемой долевого строительства «действительно надо заканчивать». По его оценкам, по данной модели в России строится от 40 до 50 процентов всего нового жилья.

«Однако нельзя просто взять и отменить долевое строительство — это будет означать полную смерть рынка. Необходимо переходить на проектное финансирование, при котором каждый строящийся объект будут контролировать банки», — пояснил Полторак.

Половина нового жилья в стране возводится сегодня по долевой модели Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По его словам, алгоритм приобретения жилья может выглядеть следующим образом: человек, решивший купить квартиру, вносит деньги в банк, который в свою очередь, оценив наличие спроса, начинает финансировать застройщика. При этом деньги банк будет выделять строителям поэтапно, каждый этап будет оцениваться специалистами. В том случае, если застройщик плохо зарекомендует себя, объект может быть передан в работу его конкурентам.

Таким образом, говорит Полторак, риски для потребителей становятся минимальными, да и сам банк рискует не сильно, ведь выделяет он средства частями и жестко контролирует их расходование.

По мнению эксперта, для перехода на проектное финансирование государству придется либо создавать специализированный банк, либо вменить эту обязанность системообразующим банкам, создав в них специальные подразделения. «Конечно, изменения не могут не отразиться на цене — банки ведь должны получать вознаграждение за свои услуги. Однако, полагаю, что рост цен окажется небольшим — в пределах пяти процентов», — пояснил Полторак. Он также признал, что подобные перемены будут работать на крупных игроков рынка.

Экономический аналитик Антон Шабанов полагает, что небольшие строительные компании в такой ситуации ждет неминуемая смерть. «Налицо монополизация рынка. Конкурировать с гигантами они просто не в состоянии», — пояснил он «URA.RU».

По его мнению, уход от долевого строительства окажется крайне болезненным — цены на жилье могут взлететь на 20-30 процентов.

«Что касается минимизации рисков, то это неправда — рисков станет только больше. Если сегодня долевое строительство хотя бы как-то регулируется федеральным законодательством, то при новой модели ничего этого не будет. При этом „долевка“ никуда не денется — просто будут создаваться теневые компании-кооперативы, которые начнут привлекать деньги вкладчиков. То есть гарантий у потребителей, которые связываются с такими полуофшорными схемами, станет еще меньше», — пояснил Шабанов.

Проблема обманутых дольщиков не уходит из повестки вот уже несколько лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Эксперты отмечают, что у потребителей также останется возможность самостоятельно создавать жилищно-строительные кооперативы, на свой страх и риск нанимать застройщика и самим контролировать стройку.

В депутатском корпусе пока нет четкой позиции по переходу на новую схему строительства. «В принципе реализация механизма проектного финансирования — это плюс. Такая схема более устойчива и менее подвержена внешним факторам, нежели долевое строительство. Главное — не извратить идею. Ведь все будет зависеть от конкретных условий кредитования, от тех условий, на которых захотят работать банки. Когда они станут известны, можно будет говорить о том, подорожает ли жилье, и если да, то насколько значительно», — заявил «URA.RU» заместитель председателя думского комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев.

Глава Национального центра общественного контроля в сфере жилищного строительства «Жилстройконтроль» Константин Иванов считает, что необходимо сформировать условия, и, прежде всего, разумные ставки банков по проектным кредитам для застройщиков и ипотечным для граждан. «Сейчас же ситуация такая, что построено много, а продажи резко упали. Новость же об отмене долевого строительства может реально подстегнуть сомневающихся на приобретение квартир сейчас, что может повысить продажи до нового года», — сказал «URA.RU» Иванов.