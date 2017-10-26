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26 октября 2017
19:20  26 октября 2017 0

Россию ждет вспышка полиомиелита. В регионы не завезли детскую вакцину

Медики Кургана признались, что больше не прививают детей. Последствия — страшные
Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
Выездное заседание Депутатов Курганской городской Думы. Курган, прием у врача, терапевт, грипп, педиатр, курганская детская поликлиника, больной ребенок, орз
Общественники считают, что перебои с поставками вакцины произошли из-за того, что ее в России не производятФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Курганской области приостановлена вакцинация детей от полиомиелита из-за отсутствия препаратов. Таким образом, непривитыми в этом году останутся 16 тысяч новорожденных.

Источники в медицинском сообществе рассказали «URA.RU», что Минздрав РФ не прислал вакцину против полиомиелита. Она приобретается за счет средств федерального бюджета и поступает в регионы в рамках Национального календаря профилактических прививок на основании региональных заявок.

Зауралье заказывало на 2017 год 16,5 тысяч доз инактивированной полиомиелитной вакцины (ИПВ), а получило всего 470 доз.

Положение дел подтверждает документ. Активисты общественной организации защиты прав потребителей «Гражданский патруль» отправляли запрос в департамент здравоохранения Курганской области. В официальном ответе замглавы департамента Елены Островских говорится, что дети трех и четырех с половиной месяцев в Зауралье не прививаются от полиомиелита. «После поставки вакцины иммунизация продолжится в штатном режиме», — говорится в письме.

В то же время в курганской детской поликлинике, которая объединяет все филиалы, расположенные в городе, «URA.RU» заверили, что располагают вакциной от полиомиелита и делают все необходимые прививки. Получить дополнительные разъяснения от представителей департамента здравоохранения и главного педиатра области Елены Ахмадышиной не удалось, несмотря на многочисленные звонки.

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Инфекция смертельно опасна для непривитых детей от шести месяцев до шести лет
Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В неофициальных беседах на условиях анонимности зауральские медики сообщают, что ждут решения проблемы в ноябре, а пока перебиваются старыми запасами. «Сбиваются графики вакцинации, это все сказывается на иммунитете детей», — сетуют врачи.

Полиомиелит, согласно открытым источникам, особенно опасен для детей от шести месяцев до шести лет. Вирус хорошо сохраняется в окружающей среде и предается контактным, воздушно-капельным и фекально-оральным путями. При этом он может проявляться как обычная простуда с симптомами небольшого расстройством желудка. Полиомиелит может привести к параличу частей тела и даже смертельному исходу.

В Российском национальном календаре профилактических прививок принята комбинированная схема вакцинации: в три и четыре с половиной месяца — инактивированной полиомиелитной вакциной (ИПВ). В возрасте полугода, 18, 20 месяцев и 14 лет — оральной (пероральной) живой полиомиелитной вакциной (ОПВ, ППВ).

На перебои с вакциной в «Гражданский патруль» изначально пожаловались жители Воронежской области и республики Коми, рассказал «URA.RU» руководитель организации Ростислав Антонов. После тщетной переписки с Минздравом и Роспотребнадзором общественники направили запросы о наличии вакцины во все региональные управления здравоохранения. «Пока нам пришло 17 ответов, почти везде сообщают о проблемах с поставками. В том числе, в Курганской области», — отмечает Антонов.

Ростислав Антонов сообщил, что передал обращение в Генпрокуратуру РФ, чтобы оно проверило работу Минздрава России, допустившего нехватку вакцины. Он записал видеообращение, в котором просит помочь со сбором информации.

«Проблемы с поставками вакцины грозят нашей стране эпидемией полиомиелита. Вспышки этого заболевания на днях зафиксированы у границ России — на территориях Украины и Таджикистана.

Мы обращаемся к семьям, столкнувшимся в государственных поликлиниках страны с отказами в бесплатной вакцинации от полиомиелита. Сообщайте обо всех таких фактах», — предлагает Антонов.

Из-за чего прекратились поставки вакцины, которую изготавливают лишь за рубежом, точно неизвестно. Общественники предполагают, что о перебоях в Минздраве могли знать заранее, однако вовремя не приняли необходимых мер. «Мы говорим об импортозамещении продуктов питания, технологий. Но не можем позаботиться даже о здоровье детей», — сетует Антонов.

В пресс-службе Минздрава РФ отказались от устных комментариев, попросив отправить письменный запрос. Ответ на него пока не получен. «URA.RU» продолжит следить за развитием событий.

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