Ройзман уступит пост мэра Екатеринбурга Александру Якобу

13:16 27 октября 2017 0

Александр Якоб (справа) может стать мэром, близким по силе самому легендарному в новой истории градоначальнику Аркадию Чернецкому (слева) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Широко обсуждавшийся некоторое время назад политический проект по отмене всенародных выборов мэра Екатеринбурга закрыт. Из-за сложности с согласованием идеи в Москве ее авторы не успевают в надлежащий срок подготовить все необходимые документы, провести их через Заксобрание, Екатеринбургскую гордуму и общественные слушания. Поэтому еще на пять лет в уральской столице останется «двуглавая» система. В 2018 году горожанам предстоит выбрать нового мэра, а муниципальным думцам — сити-менеджера.

Как сообщил «URA.RU» источник в областных структурах власти, начался поиск будущих кандидатов на пост мэра.

Пока как главный кандидат для участия в выборах рассматривается действующий сити-менеджер Александр Якоб.

«Он уже давно в частных разговорах говорит, что устал от большого объема работы и ежедневной нагрузки. Подумывал об отставке и смене деятельности. Пост главы станет для него лучшим вариантом», — пояснил осведомленный эксперт.

Новому составу гордумы Екатеринбурга снова придется выбирать сити-менеджера Фото: Анна Майорова © URA.RU

Он также ожидает, что действующий первый заместитель главы администрации Алексей Кожемяко при таком развитии событий станет главным претендентом на пост сити-менеджера — к его кандидатуре ни у кого не будет никаких вопросов.

Опрошенные «URA.RU» областные и городские депутаты активно поддерживают рассматриваемый наверху вариант. «В случае сохранения действующей структуры городской власти Александр Якоб станет идеальным кандидатом на пост главы города. Он признанный авторитет для всех городских политических и бизнес-элит, которые, без сомнения, поддержат его на выборах. Якоб досконально знает городскую экономику, все сильные и слабые точки городского хозяйства. Это знание поможет ему на несколько порядков повысить эффективность работы гордумы. Он в состоянии стать центром, вокруг которого сплотятся все екатеринбургские депутаты. Вариант с его выдвижением, думаю, обязательно нужно рассматривать», — пояснил агентству депутат Заксобрания Вячеслав Вегнер, традиционно причисляемый к команде городских властей.

Считается, что Вячеслав Вегнер (на фото) транслирует позицию, которую занимает первый вице-губернатор Владимир Тунгусов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Еще одним ярким сторонником выдвижения Александра Якоба является председатель комиссии Екатеринбургской гордумы по местному самоуправлению Анатолий Шарапов. От решения его профильной комиссии зависит внесение любых поправок в устав города. Шарапов считает, что на посту главы Якоб не утратит влияния и возможности контролировать городское хозяйство: «Технически с формальной точки зрения в городе останется „двуглавая“ система власти. Но по факту мы получим единоначалие, которое было в период руководства городом Аркадия Чернецкого. Якоб будет отвечать за все вопросы, а не только за городскую думу. Занявший пост сити-менеджера Алексей Кожемяко де-факто останется его заместителем».

Анатолий Шарапов уверен, что при этом права думы Екатеринбурга и входящих в нее депутатов не пострадают: «Это всероссийский тренд. На всех территориях продолжается построение единой вертикали, выстраивание единой цепочки».

О политической силе Александра Якоба говорят даже оппозиционеры. В частности, депутат гордумы Олег Хабибуллин настаивает, что

действующий сити-менеджер — «очень-очень умный человек, гораздо умнее, чем нынешний глава города».

Именно поэтому Хабибуллин сомневается, что Якоб согласится принять участие в предстоящих выборах: «Пост мэра при действующей системе власти станет для него понижением, ступенькой вниз. Вряд ли он на это даст согласие».

Проект смены власти в Екатеринбурге еще должен пройти утверждение у губернатора Евгения Куйвашева (справа) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Представители как городских, так и областных властей отвечают на это сомнение тезисом о том, что Александр Якоб — человек команды: «Если партия скажет „надо“, то ему придется заходить в эту историю и взваливать на себя новую ношу».

Выдвижение Якоба, говорит областной политик, также лишает шансов на переизбрание действующего мэра Евгения Ройзмана. В условиях относительно низкой явки и использования Якобом находящегося у него сегодня в руках мощного административного ресурса у Ройзмана не останется шансов на достойный результат.

Областные власти планировали провести избирательную реформу в Екатеринбурге в два этапа. В ходе первого — отменить смешанную схему выборов депутатов гордумы. Предполагалось, что квота на избрание депутатов по партспискам будет уменьшена до 25%, либо будет сведена к нулю. На втором этапе планировалось ввести в мегаполисе так называемую «советскую» схему избрания мэра. Она предполагает избрание главы города на заседании гордумы из числа представленных спецкомиссией кандидатов.

Как ранее сообщало «URA.RU», реформа выборов в гордуму затормозилась. Возникла реальная угроза ее отмены. О реализации второго этапа уже практически никто не вспоминает.