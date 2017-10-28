13:08 28 октября 2017 0

Трудовые мигранты по-прежнему очень нужны России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Россия не сможет поддерживать численность населения и развивать экономику без привлечения трудовых мигрантов. Ежегодно наша страна теряет около миллиона рабочих рук, заместить которые могут только иностранцы, о которых в России неоднозначное мнение. Поэтому дискуссия об изменении отношения к гастарбайтерам, которая развернулась сегодня, воспринимается так остро.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что с пониманием относится к приглашению в Россию трудовых мигрантов. По его словам, Россия развивается, строятся дороги, дома, развязки, а рабочих рук среди россиян не хватает.

Без мигрантов Россия уже не может существовать, утверждают эксперты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Накануне, 26 октября, Минтруд России предложил правительству сократить квоту на выдачу разрешений на работу иностранным гражданам в следующем году на 20%. Мэр Москвы Сергей Собянин в свою очередь считает необходимым уже в 2017 году поднять плату за трудовой патент для мигрантов, чтобы сдержать приток иностранцев мегаполис.

Остановить или уменьшить миграционные процессы невозможно, уверен президент фонда «Миграция XXI век», бывший заместитель директора ФМС России Вячеслав Поставнин: «Россия теряет ежегодно по миллиону рабочих рук — люди умирают, выходят на пенсию. Но молодежи в таком количестве у нас нет. Поэтому возникающий дефицит компенсировать можно только при помощи мигрантов». По его оценкам,

если полностью исключить мигрантов из российской экономики, то ВВП автоматически упадет на 10 процентов.

«Любой мигрант, который в России производит товар на пять рублей, забирает себе только рубль, остальные четыре остаются в стране. Поэтому не стоит говорить о том, что якобы мы занимаемся благотворительностью, обеспечивая людей работой, это не так», — заявил «URA.RU» директор международного альянса «Трудовая миграция», глава комитета по вопросам миграции Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Болдырев.

По его данным, Россия нуждается как в низкоквалифицированной иностранной рабочей силе, так и в высокопрофессиональных специалистах:

«Нынешние демографические прогнозы очень мрачные. Если Россия хочет развиваться, ей необходимы ресурсы».

При этом Россия становится все менее привлекательной для приезжих. По словам Болдырева, Россия становится все менее привлекательной для иностранных мигрантов. «Количество приезжающих к нам работников снижается по разным причинам — как экономическим, так и политическим. К примеру, жители Украины и Молдовы активно переориентируются на Евросоюз», — пояснил Болдырев.

Россияне выступают за ограничения въезда мигрантов в страну Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Работники из Таджикистана, Узбекистана, Киргизии едут к нам отнюдь не от хорошей жизни. Да, у нас экономические условия в последние годы заметно ухудшились, но и у них на родине жизнь стала только тяжелее», — пояснил «URA.RU» Вячеслав Поставнин.

По его словам, процесс перераспределения миграционных потоков идет практически постоянно: «Некоторые из соседей России пытаются выстроить каналы, к примеру, с Катаром, но это очень сложно — туда массово едут мигранты из Бангладеша, Индии, Пакистана, причем многие из них работают в прямом смысле за еду».

В прошлом году столичные власти озвучивали данные, согласно которым трудовые мигранты приносят в бюджет больше денег, чем нефтегазовые компании.

Однако, по данным ВЦИОМ, 78 процентов россиян считают, что государство должно ограничивать приток иностранных мигрантов в Россию.

Проблемы рынка труда при всей своей важности не являются приоритетными. «Не стоит забывать, что миграция — очень важный демографический ресурс, без которого мы не сможем даже сохранять на стабильном уровне численность нашего населения», — пояснил в разговоре с «URA.RU» директор института демографии НИУ ВШЭ Анатолий Вишневский.

По его мнению, государство сегодня должно, в первую очередь, озаботиться проблемой наименее болезненной интеграции приезжих в российское общество: «Надо сделать все возможное, чтобы интеграционные процессы проходили, по возможности, без острых конфликтов».