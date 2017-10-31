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Главные новости Пермского края
11:49  31 октября 2017 0

Новым вождем «партии власти» в Прикамье станет промышленник-технократ

Пермские единороссы ищут замену своему лидеру. Их выбор порадует губернатора Решетникова
Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.Ru»
Сдача норм ГТО членами и сторонниками «Единой России». Челябинск, медведь, ер, единая россия
В Пермском отделении «Единой России» грядут перемены: одни тянутся к власти, другие думают, стоит ли остатьсяФото: Вадим Ахметов © URA.RU

К концу года в Пермском крае настает горячая политическая пора — крепкого хозяйственника и почетного строителя во главе регионального отделения «Единой России» может сменить промышленник-технократ. В этом случае губернатор Максим Решетников избавится от одного из ярых сторонников прежнего главы региона и получит близкого по духу начальника партии власти. Однако преградой для такой рокировки могут стать выборы президента.

Собеседники в партии рассказали, что среди пермских единороссов в последние недели усиливается обсуждение вероятной смены секретаря регионального отделения. Руководящий пост на протяжении пяти лет занимает гендиректор ПЗСП, депутат Заксобрания Николай Демкин. Однако последний, во-первых, активно поддерживал прежнего губернатора Виктора Басаргина. Во-вторых, Демкин достаточно возрастной политик — ему в этом году исполнилось 67 лет.

Встреча врио губернатора Пермского края Максима Решетникова с партактивом Единой России в Перми. Встреча 2. Пермь, демкин николай
Николай Демкин был надежным союзником предыдущего губернатора
Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

О возможном уходе действующего руководителя пермской ячейки единороссов заговорили сразу после смены губернатора. Максим Решетников принадлежит к другому поколению и никогда не был связан с партиями, а к тому же и выступил с публичной критикой пермских девелоперов (в их число входит и ПЗСП Демкина). Однако избирательную кампанию новый глава региона спокойно прошел в тандеме с «Единой Россией».

«Демкина и раньше уговаривали остаться. Он согласился. Но сейчас ситуация другая. Басаргину он был близок ментально, а от технократа Решетникова он все-таки далек. И теперь вероятность ухода Демкина многие партийцы считают очень высокой. Но многое зависит от него самого», — говорит один из информаторов-единороссов.

Николай Демкин пришел к власти в реготделении в декабре 2012 года, и тогда была настоящая борьба за пост секретаря. Глава администрации губернатора Григорий Куранов предложил кандидатуру лидера фракции «Единой России» в Заксобрани Юрия Борисовца (оба — выходцы из команды экс-губернатора Пермской области Юрия Трутнева). Однако костяк ячейки стал агитировать за Демкина, в итоге набравшего большее число голосов. Как выяснилось позднее, такие выборы секретаря стали результатом кулуарной борьбы Басаргина со своим же подчиненным.

Дебаты Единой России. Пермь, скриванов дмитрий
В прошлом году Дмитрий Скриванов едва не разгромил пробасаргинских единороссов, но проиграл
Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Среди заслуг Демкина на руководящем посту сами партийцы называют появление постоянных источников финансирования, партнерские отношения с властями региона, высокие результаты на важнейших выборах (губернатор, Госдума, Заксобрание, Пермская гордума). Прекратились истории с задержкой зарплат в аппарате реготделения. Плюс Демкин выдержал прошлогодние нападки другого единоросса — депутата Госдумы (тогда — Заксобрания) Дмитрия Скриванова. Последний вел масштабную борьбу с Басаргиным и ударил в том числе по Демкину, а своих однопартийцев с телеэкранов называл «цехом ПЗСП».

Получить комментарий Николая Демкина не удалось — он не ответил на телефонный звонок. В окружении политика отметили, что разговоры о его возможном уходе лишь слухи.

Подборка фото предвыборной агитации Пермь часть 2
Образ Александра Бойченко вполне укладывается в новую политическую логику Прикамья: сравнительно молод, промышленник, технократ
Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Конференция пермских единороссов, на которой и может произойти смена секретаря, традиционно состоится в декабре (по другой версии — замена намечается в марте, после выборов президента). В региональном отделении на сегодняшний день, помимо Демкина, значительное влияние сохраняют спикер Заксобрания Валерий Сухих, промышленник Армен Гарслян и Александр Бойченко — руководитель пермской общественной приемной Дмитрия Медведева, председатель комитета Заксобрания по госполитике, экс-гендиректор «Пермской целлюлозно-бумажной компании» (ПЦБК). Последнего, по-прежнему контролирующего ПЦБК, и называют потенциальным новым лидером регионального отделения «Единой России».

С одной стороны, Бойченко поддерживал прежнего губернатора, но он никогда не агитировал за него и оставался самостоятельной фигурой. Единоросс явно нашел общий язык и с новой властью — Максим Решетников посещал производственные площадки ПЦБК, с дочерним предприятием которой уже заключен меморандум о намерении реализации инвестиционного проекта. Еще интересный факт: в период выборной кампании ПЦБК перечислила на избирательный счет нового главы региона 1 млн рублей.

Встреча врио губернатора Пермского края Максима Решетникова с партактивом Единой России в Перми. Встреча 2. Пермь, решетников максим
Беспартийный Максим Решетников пока успешно взаимодействует с единороссами
Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

49-летний уроженец Челябинска Бойченко одновременно занимает высокие посты в Заксобрании и партии, но остается довольно закрытым и непубличным политиком. Теоретически на федеральном уровне его кандидатура может получить поддержку влиятельной челябинской группы единороссов.

С Александром Бойченко связаться не удалось. Источник, близкий к властям региона, отмечает, что сейчас для губернатора не принципиально, кто будет руководить пермским отделением «Единой России»: «Решетников достаточно далек от партийных дел, но с партией в целом выстроены отношения. Если изначально возникло определенное напряжение с Демкиным, то сейчас наладился конструктивный диалог. Поэтому окружение губернатора готово работать и с ним. К тому же странно было бы менять лидера реготделения перед самыми выборами президента».

В любом случае любой губернатор принимает решения с оглядкой на партию власти — рассуждает политический консультант Сергей Иванов. «Об уходе Демкина говорят давно. Он действительно сделал немало. С его приходом в пермском отделении появилась стабильность, выстроились рабочие отношения с краевыми властями. Но замена вполне вкладывается в алгоритм действий нового губернатора. А что касается Бойченко, то он тоже технократ и вошел в „обойму“ главы региона, мог бы претендовать на министерский портфель. Но в случае замены необходимо будет обеспечивать финансирование партии не хуже, чем при Демкине. Иначе может возникнуть серьезное недовольство», — полагает эксперт.

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