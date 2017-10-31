Новым вождем «партии власти» в Прикамье станет промышленник-технократ

К концу года в Пермском крае настает горячая политическая пора — крепкого хозяйственника и почетного строителя во главе регионального отделения «Единой России» может сменить промышленник-технократ. В этом случае губернатор Максим Решетников избавится от одного из ярых сторонников прежнего главы региона и получит близкого по духу начальника партии власти. Однако преградой для такой рокировки могут стать выборы президента.
Собеседники в партии рассказали, что среди пермских единороссов в последние недели усиливается обсуждение вероятной смены секретаря регионального отделения. Руководящий пост на протяжении пяти лет занимает гендиректор ПЗСП, депутат Заксобрания Николай Демкин. Однако последний, во-первых, активно поддерживал прежнего губернатора Виктора Басаргина. Во-вторых, Демкин достаточно возрастной политик — ему в этом году исполнилось 67 лет.
О возможном уходе действующего руководителя пермской ячейки единороссов заговорили сразу после смены губернатора. Максим Решетников принадлежит к другому поколению и никогда не был связан с партиями, а к тому же и выступил с публичной критикой пермских девелоперов (в их число входит и ПЗСП Демкина). Однако избирательную кампанию новый глава региона спокойно прошел в тандеме с «Единой Россией».
«Демкина и раньше уговаривали остаться. Он согласился. Но сейчас ситуация другая. Басаргину он был близок ментально, а от технократа Решетникова он все-таки далек. И теперь вероятность ухода Демкина многие партийцы считают очень высокой. Но многое зависит от него самого», — говорит один из информаторов-единороссов.
Николай Демкин пришел к власти в реготделении в декабре 2012 года, и тогда была настоящая борьба за пост секретаря. Глава администрации губернатора Григорий Куранов предложил кандидатуру лидера фракции «Единой России» в Заксобрани Юрия Борисовца (оба — выходцы из команды экс-губернатора Пермской области Юрия Трутнева). Однако костяк ячейки стал агитировать за Демкина, в итоге набравшего большее число голосов. Как выяснилось позднее, такие выборы секретаря стали результатом кулуарной борьбы Басаргина со своим же подчиненным.
Среди заслуг Демкина на руководящем посту сами партийцы называют появление постоянных источников финансирования, партнерские отношения с властями региона, высокие результаты на важнейших выборах (губернатор, Госдума, Заксобрание, Пермская гордума). Прекратились истории с задержкой зарплат в аппарате реготделения. Плюс Демкин выдержал прошлогодние нападки другого единоросса — депутата Госдумы (тогда — Заксобрания) Дмитрия Скриванова. Последний вел масштабную борьбу с Басаргиным и ударил в том числе по Демкину, а своих однопартийцев с телеэкранов называл «цехом ПЗСП».
Получить комментарий Николая Демкина не удалось — он не ответил на телефонный звонок. В окружении политика отметили, что разговоры о его возможном уходе лишь слухи.
Конференция пермских единороссов, на которой и может произойти смена секретаря, традиционно состоится в декабре (по другой версии — замена намечается в марте, после выборов президента). В региональном отделении на сегодняшний день, помимо Демкина, значительное влияние сохраняют спикер Заксобрания Валерий Сухих, промышленник Армен Гарслян и Александр Бойченко — руководитель пермской общественной приемной Дмитрия Медведева, председатель комитета Заксобрания по госполитике, экс-гендиректор «Пермской целлюлозно-бумажной компании» (ПЦБК). Последнего, по-прежнему контролирующего ПЦБК, и называют потенциальным новым лидером регионального отделения «Единой России».
С одной стороны, Бойченко поддерживал прежнего губернатора, но он никогда не агитировал за него и оставался самостоятельной фигурой. Единоросс явно нашел общий язык и с новой властью — Максим Решетников посещал производственные площадки ПЦБК, с дочерним предприятием которой уже заключен меморандум о намерении реализации инвестиционного проекта. Еще интересный факт: в период выборной кампании ПЦБК перечислила на избирательный счет нового главы региона 1 млн рублей.
49-летний уроженец Челябинска Бойченко одновременно занимает высокие посты в Заксобрании и партии, но остается довольно закрытым и непубличным политиком. Теоретически на федеральном уровне его кандидатура может получить поддержку влиятельной челябинской группы единороссов.
С Александром Бойченко связаться не удалось. Источник, близкий к властям региона, отмечает, что сейчас для губернатора не принципиально, кто будет руководить пермским отделением «Единой России»: «Решетников достаточно далек от партийных дел, но с партией в целом выстроены отношения. Если изначально возникло определенное напряжение с Демкиным, то сейчас наладился конструктивный диалог. Поэтому окружение губернатора готово работать и с ним. К тому же странно было бы менять лидера реготделения перед самыми выборами президента».
В любом случае любой губернатор принимает решения с оглядкой на партию власти — рассуждает политический консультант Сергей Иванов. «Об уходе Демкина говорят давно. Он действительно сделал немало. С его приходом в пермском отделении появилась стабильность, выстроились рабочие отношения с краевыми властями. Но замена вполне вкладывается в алгоритм действий нового губернатора. А что касается Бойченко, то он тоже технократ и вошел в „обойму“ главы региона, мог бы претендовать на министерский портфель. Но в случае замены необходимо будет обеспечивать финансирование партии не хуже, чем при Демкине. Иначе может возникнуть серьезное недовольство», — полагает эксперт.