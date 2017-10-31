Генетик: кто и для чего собирает биоматериалы в России

19:23 31 октября 2017 0

Работа по сбору биоматериалов ведется в непрерывном режиме, говорят специалисты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На сайте госзакупок США во вторник, 31 октября, разместили контракт на приобретение биоматериалов россиян. Организаторам конкурса необходимы 12 образцов рибонуклеиновой кислоты (РНК) и 27 образцов жидкости, отвечающей за подвижность в суставах. Отмечается, что исследования будет проводить научный центр при учебной авиабазе в Техасе. Накануне президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества подтвердил информацию о сборе неправительственными организациями биологического материала россиян.

Кто ведет сбор биоматериалов россиян, какие знания могут получить американцы, приобретая образцы ДНК, стоит ли бояться биологического оружия — «URA.RU» рассказал заведующий лабораторией Института общей генетики имени Вавилова РАН, доктор биологических наук Сергей Киселев.

Сбор биоматериалов начался не сегодня, этот процесс активно идет на протяжении последних лет. Причем данная работа ведется в большинстве цивилизованных стран мира.

Сбор и анализ генетического материала ведется на легальной основе. Сегодня есть компании, по обращению в которые можно получить информацию о своих предках Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Что такое биоматериалы, про которые говорил Владимир Путин? Под таковыми могут пониматься и кал, и моча, однако для генетики наибольший интерес представляют кровь и ткани. Они предоставляют специалистам куда больший объем информации.

При помощи генетического материала можно установить, откуда человек пришел — вплоть до того, из какого имена села он родом. Однако для этого необходимо, чтобы в базе данных имелась информация о генетике конкретного населенного пункта. Таким образом, государство заинтересовано в расширении базы ДНК — с ее помощью мы можем получить огромный массив очень ценной информации. Собственно, с этой целью в России была запущена программа «1000 геномов». Нельзя сказать, что данное исследование дает исчерпывающую информацию: если мы исследуем 10 тысяч геномов, то получим уже куда больший «портрет».

Например, после теракта в Домодедово опознание погибших проводилось именно при помощи ДНК — это очень помогло правоохранительным органам. Благодаря генетикам спецслужбы смогли установить личности всех погибших, их происхождение.

Многие еще не подозревают, какой объем информации можно получить, взяв у человека ложку, которую он только что облизал. Это перестало быть фантастикой — весь мир работает в этом направлении. Особенно продвинулись в этом китайцы.

Президент прав: сбор биоматериалов ведется непрерывно. Однако к этому процессу не следует относиться как к чему-то подозрительному и ужасному. Такая работа идет на вполне легальной основе — появившиеся сообщения о намерении американцев приобрести биоматериалы россиян меня не особо удивляют. В данном случае, по всей видимости, речь идет о разработке какого-то медицинского препарата.

После теракта в Домодедово опознание погибших проходило по ДНК Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Между тем не стоит думать, что американцы таким образом пытаются разработать уникальное биологическое оружие, позволяющее уничтожать исключительно россиян. Это уже пройденный этап: специалистами доказано, что «убрать» одну нацию, не задев другие, невозможно. Если даже теоретически представить, что американцы решили ликвидировать россиян, то надо понять и другое — вместе с Москвой будет уничтожена и Калифорния. Просто в современном мире все слишком перемешано, поэтому разговоры о таком оружии — это не более чем страшилка.

В России сегодня также принята программа, согласно которой создается система ДНК-идентификации и ДНК-библиотека. Соответственно, мы тоже хотим получить в эту библиотеку различные образцы из различных стран, это разумный подход.

Исследования в этой сфере будут продолжаться. Понимаете, для того, чтобы идентифицировать личность человека, достаточно знать 1-2% генома. Если же мы владеем 50% информации, скрытой в геноме, то мы автоматически выходим на иной уровень — мы можем получать конкретные знания о заболеваниях человека, а также строить прогнозы. Например, сможем понять, какому вирусу гриппа наиболее подвержено население конкретного региона. То есть возможности в этом направлении крайне обширны.