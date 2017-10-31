Главные новости Челябинской области 1. В челябинских автобусах подорожал проезд

В челябинских автобусах подорожал проезд 2. Банду автоподставщиков поймали в Челябинске

Банду автоподставщиков поймали в Челябинске 3. Челябинцы вступились за старый аэропорт

Челябинцы вступились за старый аэропорт 4. Горячие челябинки не уступают кандидатам в президенты

Горячие челябинки не уступают кандидатам в президенты 5. Неприличный снеговик встал на пути уральских водителей

Неприличный снеговик встал на пути уральских водителей 6. В Челябинске отравились хоккеисты

В Челябинске отравились хоккеисты 7. Челябинский экс-омбудсмен переезжает в Сочи

Челябинский экс-омбудсмен переезжает в Сочи 8. Сотрудника ФСИН отправили «сидельцем» в колонию 19:04 31 октября 2017 0 У вкладчиков Сбербанка стали пропадать миллионы У челябинских мошенников — фальшивые паспорта и карты. Силовики не могут их вычислить Сергей Леонов © Служба новостей «URA.Ru» Семья В. даже не догадывалась, что деньги с их накопительного счета сняли Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Со счетов челябинских вкладчиков Сбербанка стали пропадать миллионы рублей. Мошенники с помощью поддельных документов снимают крупные суммы и безнаказанно скрываются. Силовики пока не могут выйти на их след. Но преступники, подозрительно хорошо осведомленные о персональных данных клиентов банка, успевают снять деньги до того, как о пропаже станет известно. Одно из таких дел расследуется в отделе полиции Курчатовского района Челябинска. Семья Андрея и Юлии В. (потерпевшие попросили сохранить инкогнито) уже много лет кладет крупные суммы на сберегательный счет. Чуть меньше года назад они открыли очередной вклад на 2,3 млн рублей, надеясь на сохранность денег и проценты. Когда месяц назад обратились в Сбербанк, оказалось, что у них пропало два миллиона рублей. Выяснилось, что неизвестный пришел в отделение банка с поддельным паспортом на имя Андрея В., оформил пластиковую карту, а затем в течение трех дней через банкоматы и сторонние счета снял деньги. По словам Юлии В., банк навязал им моментальную карту, но, для исключения онлайн-операций с вкладом, они с мужем сразу заблокировали и физически уничтожили ее. Сделали это, чтобы деньги можно было снять только лично по сберкнижке. «Когда со счета пропали деньги, обратились в банк. Вместе с сотрудниками службы безопасности просмотрели видео, на котором незнакомый человек, не похожий на мужа, оформил моментальную карту. Безопасники даже сравнили смартфоны мошенника на ролике и у мужа — они оказались разными. Сотрудники Сбербанка утверждают, что им предъявили паспорт мужа, хотя он не терял паспорт, никому не отдавал. Хранит его дома в сейфе», — утверждает пострадавшая. Мошенник знал мельчайшие персональные данные вкладчика Фото: Александр Елизаров © URA.RU Переписка со Сбербанком ни к чему не привела. Финансовое учреждение назвало все операции правомочными, отказалось возвращать деньги и предложило дождаться окончания следствия. Заявление в полицию было подано сразу же, но пока еще даже неизвестно, возбуждено ли уголовное дело. «Мошенник знал состояние счета. Знал, что у нас заблокирована моментальная карта, поэтому спокойно пришел ее оформлять. Открывал карту в том дополнительном офисе, где мы никогда не были и где нас не знали в лицо. Ловко подделал подпись мужа, состоящую из нескольких элементов. Три дня снимал деньги, зная, что у нас не подключено СМС-информирование», — делится странностями Юлия. Супруг потерпевшей уверяет, что семья предприняла всевозможные меры безопасности вклада. «Фактически я передал на хранение свои денежные средства Сбербанку. Оттуда они были украдены. То есть Сбербанк не обеспечил должную безопасность моего вклада. И я не понимаю, почему я до сих пор лишен возможности пользоваться своими деньгами в полном объеме», — сказал Андрей. В пресс-службе Челябинского отделения ПАО «Сбербанк» подтвердили, что решение о возврате денег будут принимать только после расследования уголовного дела. «Банк провел собственное служебное расследование ситуации с клиентом. Признаков мошенничества со стороны сотрудников банка не выявлено. Банк содействует правоохранительным органам в расследовании уголовного дела по заявлению В. Окончательное решение по данной ситуации будет принято банком после получения результатов рассмотрения уголовного дела», — заявили в финучреждении в ответ на запрос «URA.RU». От мошенников владельцев карточек Сбербанка может спасти только быстрая реакция на смс-информирование Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Это далеко не единственный такой случай, произошедший с челябинским клиентом Сбербанка. Руководитель челябинской коллегии адвокатов «Центральная» Наталья Гребенщикова, которая ведет дело, рассказала, что в октябре 2016 года у нее уже было аналогичное. «Обратился клиент — у него был открыт счет в Челябинском отделении на девять миллионов рублей. Некое лицо пришло с паспортом, в котором ФИО, дата рождения и прописка совпадают с данными моего клиента. Но серия и номер паспорта были другими. В банке он сказал, что потерял паспорт и восстановил в Оренбурге. Хотя у него челябинская прописка, это не вызвало подозрений в Сбербанке. Как и то, что он открывал счет в Челябинске, а снимал деньги почему-то в Магнитогорске. Он успел украсть три миллиона, часть денег пытался перевести на другие счета. Но мой клиент через Сбербанк-онлайн увидел эти операции и заблокировал их», — отметила адвокат. Наталья Гребенщикова подчеркнула, что и в случае с ее прошлым клиентом Сбербанк отказался возвращать деньги, которые украл мошенник. Она обратилась в суд и выиграла дело. Банк не согласился и подал апелляцию. Но и в облсуде подтвердили доводы истцов: клиент не виноват в том, что у банка украли его деньги. Более того, финучреждение выплатит проценты за пользование чужими средствами и штраф в 150 тыс. рублей. Сейчас адвокат готовит аналогичный иск уже от семьи В. «Мои клиенты не виноваты в воровстве денег. Раз они открыли вклад в Сбербанке и передали деньги, то Сбербанк и должен их вернуть», — уверена она. {{item.comments_count}} Версия для печати {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» прочитать статью полностью Расскажите о новости своим друзьям {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» другие новости сюжета {{item.story_prev.date}} {{item.story_next.date}}