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Почему Бастрыкин отстранил уральских начальников СК 7. Три региона Урала ждет эпидемия полиомиелита

Три региона Урала ждет эпидемия полиомиелита 8. В России вводят похоронный полис 22:15 02 ноября 2017 0 Кто и зачем в России блокирует закон о защите от секс-домогательств «Полвека на мужчину приходилось три женщины: насилие — это внимание» Марина Иванова © Служба новостей «URA.Ru» Станислав Захаркин © Служба новостей «URA.Ru» Каждая девятая женщина в России сталкивается с сексуальным домогательством на работе. Но в Госдуме об этой проблеме слышать не хотят Фото: Анна Майорова © URA.RU Проблема сексуального домогательства влиятельных мужчин в отношении женщин вторую неделю находится в центре внимания мировых СМИ. Скандал, который начался с обвинений в адрес известного продюсера Харви Вайнштейна, вышел за пределы США. В четверг, 2 ноября, министр обороны Британии Майкл Фэллон подал в отставку: на волне обсуждения темы харассмента (сексуальное домогательство, от английского), одна из журналисток вспомнила, что десять лет назад во время интервью он положил руку ей на колено. Но если на Западе харассмент расценивается как преступление, за которое можно сесть в тюрьму, то в России ни в уголовном, ни в административных кодексах вовсе нет такого понятия. По мнению юристов, закон не защищает совершеннолетних потерпевших от сексуальных домогательств. Исключение возможно, только если к жертве домогательств применялось насилие, у нее была зависимость от злоумышленника, либо ее шантажировали. То есть, по российским законам, если кто-то ежедневно вежливо просит о близости, щиплет вас за интимную часть тела, следит за вами или говорит вам пошлости, то закон вас не защитит. Инициатива справоросса Олега Нилова ввести наказание за домогательства остается без поддержки с 2014 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Госдуме с 2014 года находится на рассмотрении законопроект Олега Нилова о защите женщин от сексуальных домогательств. Депутат предлагает ввести уголовное наказание не только за насилие и угрозы насилия, но и оскорбительные предложения сексуального характера. «Никто не прячется, мужчины в лоб предлагают любовь. За это тоже должно быть наказание, но его вообще нет. Даже административного. Даже по отношению к несовершеннолетним девушкам. А раз нет наказания, то народ у нас воспринимает это по принципу „раз не запрещено, значит, разрешено“», — отмечает депутат. По его словам, отсутствие реального наказания выводит решение проблемы в неправовое поле: мужчины вступаются за дам, происходят драки, поножовщина и убийства. Нилов заявил, что среди своих коллег не может найти поддержку своей инициативы. Глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева удивилась вопросу о проблеме харрасмента в России и попросила «никогда об этом не спрашивать». В комитете по вопросам женщин не любят говорить о домогательствах — это не их тема Фото: Антон Белицкий © URA.RU «Потому что я это терпеть не могу. Давайте я вам расскажу, как дети наши живут, пенсионеры, женщины. А про сексуальные домогательства, слава тебе, Господи, не моя тема. Вы обратитесь к кому-нибудь еще, я по таким темам интервью не даю. Мы сделали все, чтобы этого не было. И надо поменьше рассуждать на эту тему», — заявила политик корреспонденту «URA.RU» и повесила трубку. Еще четыре члена профильного комитета отказали агентству в комментариях. Одна из депутатов сослалась на то, что «не будет комментировать тему, которая пришла из США». Член комитета ГД по международным делам, член фракции «Единая Россия» Виталий Милонов также считает, что проблема харрасмента, сексуального домогательства, касается исключительно западного мира. «Западные феминистки расценивают любое внимание как домогательство, так как не привыкли к этому, поскольку они страшные. Слава Богу, что наши женщины — нормальные, так себя не ведут. К ним никто не пристает, а те хамы, которые пристают, получают в морду. В Америке все по-другому: там половина мужиков —…[геи], половина — импотенты, режиссеры вообще извращенцы, поэтому тетки с ума и сходят. Все это от леваков, гомосеков, социалистов и веганов», — заявил Милонов «URA.RU». Так он аргументировал, почему не нужно ужесточать законодательство. Депутат Виталий Милонов настаивает: россиянки могут постоять за себя по старинке — «дать по морде» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Тем временем, по информации портала SuperJob, 11% женщин и 6% мужчин сталкиваются с сексуальным домогательством на работе. А по данным ВЦИОМ, три четверти россиян (77%) уверены, что в нашей стране существует много случаев незафиксированного насилия. Больше половины (53%) считают, что жертвы предпочитают замалчивать случившееся. По словам психолога Екатерины Собчик, к теме харрасмента россияне относятся как «к какому-то анекдоту». «Мы смотрим на эту проблему скорее со стороны, поскольку это не в ткани нашей жизни, кроме тех случаев, когда это касается какой-нибудь конкретной женщины. Домогательства не происходят в России реже, чем в Штатах, но дело в православном целомудрии, об этом стыдно и неприятно говорить», — рассказала эксперт, пояснив, что женщины стесняются того, что могут быть объектом низких желаний. Исключением становятся флешмобы в социальных сетях. Во время акции «Я не боюсь сказать», тысячи пользователей Рунета рассказали о случаях сексуального и морального насилия, которые они пережили. Акция получила общественный резонанс, но так и не стала причиной для ужесточения законодательства. По флешмобам в интернете нельзя судить о готовности общества меняться, не согласна писательница Мария Арбатова. По ее словам, опасно ориентироваться на этот показатель: интернет-пользователи готовы делиться с Сетью информацией о себе «как со своим психоаналитиком», но в реальности они не готовы об этом говорить и адекватно реагировать на харрасмент. Православные ценности заставляют женщину чувствовать вину за харрасмент Фото: Александр Елизаров © URA.RU «Есть вещи, которые владеют людьми на архетипическом уровне, поэтому я бы не обольщалась флешмобами. Должно меняться отношение поколения, должны об этом много говорить, должны быть показательные процессы и истории», — пояснила Арбатова. Она объясняет табуированности темы домогательств в России с культурно-исторической точки зрения. По ее словам, патриархальность нашей культуры еще не вышла в правовое поле, как на Западе. «За страхом говорить о домогательствах стоит чистая патриархальность, модель которой звучит «не захочет — не вскочит» или «сама виновата». С другой стороны, за этим стоит наша демографическая ситуация: в результате войн, революций и репрессий, мы пришли к серьезному гендерному дисбалансу. Полвека на одного мужчину фертильного возраста приходилось три женщины фертильного возраста, поэтому домогательства воспринимались как знак естественного внимания», — объяснила особенности нашего восприятия этой темы Арбатова. По ее словам, благодаря массовом каминг-аутам, наподобие нынешнего голливудского скандала или флешмоба «Я не боюсь сказать», картина может поменяется, но не сразу: «Пройдут годы, особенно в нашей ситуации, когда консервативное большинство наступает и запрещает делать такие отношения транспарентными». {{item.comments_count}} Версия для печати {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» прочитать статью полностью Расскажите о новости своим друзьям {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» другие новости сюжета {{item.story_prev.date}} {{item.story_next.date}}