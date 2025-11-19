Суд принял ключевое решение по громкому делу о мошенничестве с квартирой Долиной
В 2024 году Долина по вине мошенников лишилась денег и собственной квартиры
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Московский суд отказал адвокатам подсудимых в возвращении дела о мошенничестве, связанного с квартирой российской певицы Ларисы Долиной, в прокуратуру. Иск артистки будет рассмотрен в рамках отдельного процесса. Об этом сообщил источник одного издания.
«Суд не вернет дело о мошенничестве, связанное с квартирой Ларисы Долиной, в прокуратуру. <...> Иск Долиной рассмотрят в рамках отдельного гражданского судебного процесса», — пишет РЕН ТВ со ссылкой на свой источник.
В 2024 году певица Лариса Долина подверглась мошенническому обману. В результате преступных действий артистка чуть не утратила квартиру, расположенную в центре Москвы, а также понесла финансовые потери в размере 300 миллионов рублей. Однако суд аннулировал сделку по продаже недвижимости, и право собственности на квартиру было возвращено Долиной.
Помимо этого, после инцидента с мошенничеством певица приняла участие в рекламной кампании жилищной лотереи. В праздничном видеоролике, посвященном розыгрышу квартир, артистка выступила в качестве приглашенного гостя и исполнила свою самую известную песню.
