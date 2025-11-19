Германия приняла тяжелое решение для украинских беженцев
Кабмин ФРГ принял законопроект о лишении гражданских пособий части украинских беженцев
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Кабинет министров Германии принял законопроект, который изменит размер гражданских пособий для украинских беженцев. Теперь те, кто прибыл в страну после 1 апреля 2025 года, будут получать меньше помощи. Об этом сообщает одно из немецких информагентств.
По информации DPA, размер пособия сократится с 563 до 441 евро в месяц. Законопроект направлен на унификацию условий получения помощи для всех просителей убежища.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц попросил президента Украины Владимира Зеленского принять меры по ограничению выезда молодых украинцев из страны. Канцлер поднял вопрос о том, что молодые мужчины должны оставаться на Украине и выполнять свои обязанности перед родиной, а не выезжать в ФРГ. Также глава немецкого правительства заявил о планах ограничить предоставление гражданских пособий отдельным категориям украинских беженцев.
