Германия приняла тяжелое решение для украинских беженцев

Кабмин ФРГ принял законопроект о лишении гражданских пособий части украинских беженцев Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Кабинет министров Германии принял законопроект, который изменит размер гражданских пособий для украинских беженцев. Теперь те, кто прибыл в страну после 1 апреля 2025 года, будут получать меньше помощи. Об этом сообщает одно из немецких информагентств.

По информации DPA, размер пособия сократится с 563 до 441 евро в месяц. Законопроект направлен на унификацию условий получения помощи для всех просителей убежища.