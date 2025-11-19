США ввели новые санкции против России
19 ноября 2025 в 18:48
Срочная новость
Фото: © URA.RU
США ввели очередной пакет антироссийских санкций. Под ограничительные меры попали пять граждан и семь компаний. Об этом говорится в отчете американского Минфина.
