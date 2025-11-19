Логотип РИА URA.RU
Экс-премьер Украины вскрыл детали причастности Зеленского к скандалу с коррупцией

Азаров: Зеленский и Ермак стояли за коррупционными схемами в энергетике Украины
19 ноября 2025 в 18:42
Азаров заявил, что Зеленский и его офис знали о коррупционных схемах в энергетике

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Коррупционные схемы в сфере энергетики Украины возглавлялись Владимиром Зеленским и руководителем его офиса Андреем Ермаком. Об этом заявил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.

«Сейчас уже понятно, что все эти коррупционные схемы руководились, возглавлялись администрацией Зеленского. То есть им самим и Ермаком», — приводит слова Азарова издание «РИА Новости». Как уточнил бывший чиновник, без одобрения Зеленского подобные действия совершаться не могли. 

На фоне коррупционного скандала на Украине проводятся обыски в компании «Нафтогаз». Также с постов были уволены глава Министерство юстиции Герман Галущенко и глава Минэнерго Светлана Гринчук. В деле бизнесмена Тимура Миндича фигурирует президент Украины Владимир Зеленский

