Экс-премьер Украины вскрыл детали причастности Зеленского к скандалу с коррупцией

Коррупционные схемы в сфере энергетики Украины возглавлялись Владимиром Зеленским и руководителем его офиса Андреем Ермаком. Об этом заявил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.

«Сейчас уже понятно, что все эти коррупционные схемы руководились, возглавлялись администрацией Зеленского. То есть им самим и Ермаком», — приводит слова Азарова издание «РИА Новости». Как уточнил бывший чиновник, без одобрения Зеленского подобные действия совершаться не могли.