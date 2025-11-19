Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

Криминал

Задержаны два чиновника из Ленинградской области

СК РФ: задержаны должностные лица администрации Тосненского района
19 ноября 2025 в 18:29
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Задержанным вменяют ущерб в 10 миллионов рублей

Задержанным вменяют ущерб в 10 миллионов рублей

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Задержаны бывший и действующий заместители главы администрации Тосненского района Ленинградской области. Их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает Следственный комитет России.

«Следствием установлено, что должностные лица администрации Тосненского муниципального района осуществили межевание земельных участков в Шапкинском сельском поселении, относящихся к землям, предназначенным для бесплатного предоставления отдельным категориям граждан под индивидуальное жилищное строительство, и их последующую реализацию путем свободной продажи физическим лицам, которые не имели прав на приобретение земельных участков по льготным основаниям», — сообщает ведомство в своем официальном telegram-канале. Ущерб оценивается в 10 миллионов рублей. Сейчас задержанные заключены под стражу. В ближайшее время суд вынесет обвинение. Следствие продолжает устанавливать все детали дела. 

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность) после инцидента в одной из школ Челябинской области, где девочка ударила деталью от маникюрных ножниц учителя. Также следствием идет проверка по статье 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал