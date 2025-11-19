Задержаны два чиновника из Ленинградской области
Задержанным вменяют ущерб в 10 миллионов рублей
Задержаны бывший и действующий заместители главы администрации Тосненского района Ленинградской области. Их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает Следственный комитет России.
«Следствием установлено, что должностные лица администрации Тосненского муниципального района осуществили межевание земельных участков в Шапкинском сельском поселении, относящихся к землям, предназначенным для бесплатного предоставления отдельным категориям граждан под индивидуальное жилищное строительство, и их последующую реализацию путем свободной продажи физическим лицам, которые не имели прав на приобретение земельных участков по льготным основаниям», — сообщает ведомство в своем официальном telegram-канале. Ущерб оценивается в 10 миллионов рублей. Сейчас задержанные заключены под стражу. В ближайшее время суд вынесет обвинение. Следствие продолжает устанавливать все детали дела.
