Зюганов превратит выборы президента в референдум о захоронении Ленина

23:00 07 ноября 2017 2

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов будет штурмовать президентское кресло уже в пятый раз Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В день Октябрьской революции, 7 ноября, лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что все региональные организации партии выдвинули его кандидатуру для участия в выборах президента РФ. Но окончательное решение примет съезд, который пройдет 23 декабря.

«К выборам относимся очень серьезно и будем обязательно участвовать. У нас готова программа „Десять шагов к достойной жизни“. И эта программа может быть реализована сильной командой, поэтому состав конкретный назовем позже. Но будем участвовать сильной командой. Я — лидер движения. Мою кандидатуру выдвинули все организации», — сказал Зюганов в эфире Первого канала.

Заявления Зюганова ждали на митинге в честь 100-летия революции Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Как рассказал источник «URA.RU» в ЦК КПРФ, изначально о своем выдвижении в президенты Геннадий Зюнанов должен был заявить на митинге, посвященном 100-летию революции, который проходил сегодня в Москве. Но лидер КПРФ в последний момент отказался от этой идеи. И тогда Зюганова спросили об участии в президентских выборах уже позже, в эфире Первого канала. Собеседники агентства в партии не исключают, что выдвижение Зюганова в качестве кандидата в президенты станет результатом компромисса. Уже на съезде в декабре партию может возглавить преемник Зюганова: якобы это было условием самого лидера КПРФ, при котором он согласился принять участие в кампании 2018. «Главным для него было отпраздновать 100-летний юбилей революции в качестве лидера КПРФ», — рассказал агентству один из коллег Зюганова.

Как сообщало «URA.RU», после того как Ксения Собчак заявила о своем желании участвовать в выборах, у Зюганова появилось больше аргументов в пользу «молодого коммуниста» от КПРФ.

«Геннадий Андреевич боится выглядеть карикатурно на фоне скандальной Ксении Собчак», — пояснял тогда один из собеседников агентства в партии.

На вопрос корреспондента «URA.RU», допускает ли Зюганов выдвижение молодого кандидата от партии, лидер КПРФ ответил: «В принципе, да». И после добавил: «Нужен не один кандидат. Нужен кандидат в президенты — раз и 10 человек минимум — в кандидаты в состав правительства. Надо этим заниматься всерьез, мы над этим плотно работаем».

В числе возможных альтернатив Зюганову называли заместителей председателя ЦК КПРФ Юрия Афонина, Дмитрия Новикова, а также пресс-секретаря лидера партии Александра Ющенко.

По мнению политологов, сегодня решается судьба не только Зюганова, но и всей КПРФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

По мнению руководителя региональных программ ЭИСИ Андрея Колядина, любая политическая партия обязана принимать участие в президентских выборах. «Потому что это единственный конструктивный и демократический способ борьбы за власть. Именно поэтому Зюганова надо поддержать. А вот результаты будут понятны по итогам голосования. Тогда же можно будет делать выводы, кто надоел избирателю, а кто по-прежнему ему мил», — пояснил он «URA.RU».

Глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев в разговоре с «URA.RU» указал на то, что «многие голосующие за КПРФ, не готовы проголосовать за Зюганова»: «Это означает, что Геннадий Андреевич автоматически дарит Владимиру Владимировичу [Путину] часть своих голосов. Полагаю, что с учетом результатов думской кампании и актуальных раскладов Зюганов может уступить традиционное второе место Владимиру Жириновскому».

Калачев отметил, что выдвижение Зюганова автоматически будет означать то, что он принимает на себя всю ответственность. «На мой взгляд, результат вряд ли окажется положительным. И тогда после марта 2018 года КПРФ придется задуматься о своей дальнейшей политической судьбе, ведь партия перестает быть электорально привлекательной», — сказал собеседник агентства. По его мнению, второе место на выборах главы государства КПРФ в состоянии обеспечить только новое лицо — «молодой и красивый кандидат».

Директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов считает, что участие Зюганова в президентских выборах фактически станет референдумом по вопросу захоронения тела Ленина: «Очень хорошо, что в день столетия революции лидер коммунистов отважно идет на выборы, не боясь репрессий и противодействия со стороны буржуев и капиталистов. И цель у него светлая — не допустить захоронения Ленина.

Фактически его выдвижение будет референдумом. Те, кто за Зюганова, хотят сохранить тело вождя для потомков. А те, кто против — им Ленин не актуален», — сказал Смирнов.

Говорили, что Зюганов не хотел выдвигать свою кандидатуру из-за Ксении Собчак Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В минувшие выходные вопрос о возможном захоронении тела Владимира Ленина стал причиной заочной словесной перепалки Рамзана Кадырова и Геннадия Зюганова. Так, лидер КПРФ назвал все эти разговоры «болтовней», глава Чечни призвал извиниться и сказал, что высказывания Зюганова напоминают «проявления старческого слабоумия». Эту виртуальную схватку двух политиков некоторые эксперты расценили как возможное начало предвыборной кампании лидера компартии.

Геннадий Зюганов руководит КПРФ с 1993 года. Он четыре раза участвовал в выборах президента России и каждый раз занимал второе место. На выборах 1996 года Зюганов официально получил 32% голосов избирателей, уступив Борису Ельцину, в 2000-м — 29%, в 2008-м — 17,7%, в 2012-м — 17%. На выборах в 2004 году КПРФ вместо Зюганова представлял депутат Государственной думы Николай Харитонов, набрав 13,7%.