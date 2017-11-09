Югорские учителя требуют защитить их от школьников

00:14 09 ноября 2017 0

Школы ХМАО рискуют остаться без учителей — не только из-за зарплат и нагрузок. Прежде всего — из-за поведения детей Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Резонансный скандал в Югре: двух учителей уволили за грубую реакцию на вызывающее поведение учеников. Школьники ругались матом, а один не постеснялся ударить преподавателя в лицо. Родители «пострадавших» детей угрожают школе уголовными делами, тогда как другие мамы и папы поддерживают педагогов. Они утверждают: реальная проблема кроется в детской вседозволенности. В профсоюзе открыто предупреждают: с такими порядками работать в учебных заведениях в скором времени станет просто некому.

В соцсетях активно обсуждают увольнение учителя одной из школ Нягани — Ольги Зотовой. Преподавателя обвинили в побоях, нанесенных школьнику. Мать пострадавшего Лилия (фамилия женщины скрыта из соображения конфиденциальности информации о ребенке) требует уголовной ответственности для педагога, а после решения суда собирается подать еще и иск о возмещении материального и морального ущерба. По словам женщины, учитель нанес серьезные травмы ее сыну.

Любое воздействие на ребенка сразу же объявляется насилием Фото: depositphotos.com © URA.RU

«Мой ребенок со своими друзьями зашел в столовую не в свою перемену. Там оставались свободные апельсины. Их все брали, и мой сын тоже взял. И сразу же подлетела учительница, схватила его за шею, дала подзатыльник, толкнула. Все записано камерами наблюдения. Провели экспертизу — у ребенка травма затылочной части головы, психологическая травма», — говорит Лилия.

Педагог с 18-летним стажем Ольга Зотова была вынуждена уволиться. В возбуждении уголовного дела пока что отказали, учителю грозит наказание за административный проступок, но мать пострадавшего написала жалобу в прокуратуру.

Парадоксально, но в защиту учителя выступают в первую очередь именно родители других учеников школы. Они даже написали коллективные письма в адрес городского и окружного комитетов образования. «Мальчик послал ее матом, когда она сказала ему положить апельсин на место. Я смотрел видео. Там не подзатыльник, она как будто его просто приобняла. А преподавателю пришлось уволиться по состоянию здоровья — она вообще сейчас в больнице лежит», — рассказывает Сергей Тоболкин, отец одного из учеников.

«Теперь этот ребенок заявляет, что уволил учителя. Ходит по коридорам и хвастается.

Это заключение о травмах они еле-еле получили в платной клинике, уж не знаю какими способами. Потом начали претензии высказывать, что к ребенку предвзято относятся. Насколько мне известно, учителям запретили ставить ему двойки. И, кстати, это не первый инцидент — в сентябре он ударил в лицо учителя физкультуры. Комиссия рассматривала, решила ход делу не давать, но мальчик до сих пор даже не извинился», — поделился на условиях анонимности другой родитель.

Если ребенок украл апельсин, лучше не делать ему замечание, а вызвать соцпедагога и составить акт. Иначе можно лишиться работы Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

«Они сцепились с мальчиком на уроке физкультуры, и когда преподаватель их разнимал, ему случайно прилетел удар. Это была чистая случайность», — оправдывает сына Лилия.

В администрации школы и вовсе отрицают подобные случаи. «Инцидент не зафиксирован. Говорить о том, чему нет подтверждений, неправильно. Что касается подзатыльника — мы это не одобряем, это педагогически неправильно», — прокомментировал директор школы Олег Волоснев.

Уволенный за подзатыльник педагог Ольга Зотова говорит, что школа и учителя подвергаются жесткому прессингу. Любое спорное действие сразу же становится причиной для жалобы в лучшем случае в окружной департамент образования, а в худшем — в прокуратуру. «По закону об образовании я не права. Нужно было сходить за соцпедагогом, составить акт, что ребенок украл апельсин. Но у меня ведь ситуация в том, что если бы кому-то не хватило апельсина — мне бы родители потом предъявили, почему их ребенок остался без фруктов. Сейчас так сложилось, что всегда виноваты учителя. Администрация школы вынуждена идти у них на поводу. Наглость родителей и безнравственность детей приведет к тому, что учителя просто уйдут, они же тоже люди. Учить детей станет просто некому», — рассказала Ольга Зотова.

Подростку не обязательно лить слезы, достаточно пожаловаться родителям, чтобы неугодный педагог вылетел из школы Фото: Pixabay.com

В окружном департаменте общественных и внешних связей отметили, что права и обязанности как педагогов, так и учащихся прописаны в уставах школ. «Каждый случай несоблюдения норм требует отдельного рассмотрения, но сама профессия педагога, наставника исключает рукоприкладство как недопустимый метод воспитания. Коллеги учителя, о котором идет речь, отмечают, что в общении со школьниками он всегда этичен и корректен, о нем с уважением отзываются учащиеся.

После появления жалобы от родителей городским управлением образования и администрацией школы была проведена проверка, факт неэтичного служебного поведения, к сожалению, был подтвержден. Педагогический коллектив школы принес извинения школьнику и его родителям. Для самого педагога ситуация стала настоящим стрессом, несколько недель он провел на больничном. В дальнейшем — покинул школу по собственному желанию», — прокомментировали инцидент в депсвязей ХМАО.

Подобных историй в каждом городе ХМАО — десятки. Большая часть из них не выносится на публику, а учителей либо увольняют, либо лишают премий.

«У меня был случай, когда я забрала телефон у школьника — он на уроке играл, а не занимался. Он орал на меня матом, пытался ударить ногой. Но в итоге виновата оказалась я, получила выговор в личное дело.

Даже профсоюзы могут спасти только от директора школы — у педагогов нет защиты перед детьми Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Коллегу довели до того, что она в ответ на оскорбления сказала матерное слово, а школьники это сняли на телефон. Человека просто довели, а комиссия решила — виновата, наказать», — рассказывает одна из учительниц Нефтеюганска.

В профсоюзе работников образования признают: они могут защитить от работодателя, а в любом конфликте между родителями и педагогом есть только один виновник. «Сейчас учитель — это не педагог, а поставщик образовательных услуг. И отношение соответствующее», — комментирует представитель профсоюза работников образования в Нягани Александр Мочалов.

Опытный педагог согласен с прогнозом Ольги Зотовой — уже сейчас система образования чудом держится на кадрах, выращенных еще в СССР: «Молодежь в школы работать не идет. И опытные учителя тоже начинают уходить. Что будет дальше, я не знаю».

Во время подготовки материала стало известно о еще одном случае увольнения учителя в Нягани — преподаватель вывела в коридор за ухо младшеклассника, публично обматерившего ее во время урока. Педагогу пришлось уйти из школы, а действия мальчика остались также безнаказанными.