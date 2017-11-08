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Чемпионку мира по фитнесу поймали с наркотиками 8. На Урале полиция ждет вора Гули, чтобы его арестовать 02:04 08 ноября 2017 0 Губернаторы вступили в борьбу с силовиками, а Кремль не вмешивается «Петербургская политика»: Дубровский стремится к Куйвашеву, а два губернатора-соседа сдали Станислав Захаркин © Служба новостей «URA.Ru» Следователи Александра Бастрыкина (справа) работают по всей стране. И даже если его решения приводят к большему порядку (как в ХМАО), эксперты негативно оценивают сам факт вмешательства главы СКР Фото: kremlin.ru Конфликт региональной власти с силовиками стал ключевым трендом октября. К такому выводу пришли эксперты фонда «Петербургская политика» в своем традиционном рейтинге социальной устойчивости регионов. После задержаний в своем регионе с критикой силовиков выступили руководители сразу двух суюъектов — глава Мурманской области Марина Ковтун и председатель Верховного совета Хакасии Владимир Штыгашев. «Интересно, что федеральный Центр не торопится очерчивать границы дозволенного во взаимных выпадах между „гражданскими“ и силовыми ведомствами», — отмечают авторы доклада. Политологи вносили Ковтун в списки отставников, одна она сохранила свой пост. В ноябре Ковтун встретилась с Владимиром Путиным Фото: Александр Мамаев © URA.RU В ноябре президент России Владимир Путин встретился с Мариной Ковтун, однако это отнюдь не значит, что тем самым он подал однозначный сигнал силовикам, считает один из авторов доклада Михаил Виноградов. «Мало кто ожидает, что Ковтун удалось бы так быстро отреагировать на аресты и добиться встречи — поэтому здесь скорее выигрышное для нее совпадение», — рассказал политолог «URA.RU». Еще один важный конфликт октября связан с недовольством регионов межбюджетными отношениями: в Карелии заявили, что майские указы при нынешнем бюджете исполнять невозможно, Хакассия публично обратилась в Центр за финансовой помощью, а Сахалину удалось оставить у себя часть средств, которые по замыслу центральных властей, он должен был отдать в федеральный бюджет. «В начале ноября должно было пройти заседание комиссии вице-премьера Дмитрия Козака, которая планировала побудить регионы серьезно корректировать уже сверстанные проекты бюджетов», — объяснил невероятную активность регионов в этом вопросе Виноградов. Такие разговоры всегда разгораются под конец года, полагает профессор «Высшей школа экономики», политолог Олег Матвейчев. «Каждый регион тянет одеяло на себя. Все эти чиновничьи игры направлены на то, чтобы федеральное правительство выделило больше денег на следующий бюджетный год. Но к социально-экономической устойчивости это имеет мало отношения. Серьезные проблемы со стабильностью могут возникнуть и у богатого региона-донора, ведь там есть большой пирог, в котором есть что делить», — рассказал Матвейчев «URA.RU». Кроме того, политологи уверены, что завершение череды отставок губернаторов не привело к успокоению политической жизни в регионах, а скорей наоборот принесло с собой новые противоречия. Так, большие вопросы вызывают фигуры назначенных врио. «В то время как отставка целой группы глав регионов была логична в силу их низких рейтингов, остался открытым вопрос о месте и роли новоназначенных руководителей, наличия у них достаточных навыков по управлению социально-политическими рисками», — говорится в докладе. Напомним, подавляющая часть назначенных врио были варягами и не имеют прямого отношения к регионам. Конфликт Минниханова с федеральным центром лишь ослабляет его позиции, считают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Отмечают политологи и борьбу врио за контроль над региональными столицами. Они важны для глав регионов, ведь от явки в крупнейших муниципалитетах зависит успех президентских выборов. Разные врио действуют по-разному: кто-то идет на компромисс с местными элитами, кто-то решает вопросы прямым давлением. «Компромиссная модель более понятна, однако есть регионы, где главам важнее утвердиться в роли номера один, показав, что элитную фронду они не потерпят, и соответственно, среднесрочные задачи для них становятся важнее тактической мобилизации перед мартом», — говорит Виноградов. Третьим важным события региональной жизни октября называют конфликт Татарстана с федеральными властями по языковому вопросу. Напомним, ранее Владимир Путин заявлял, что татарский язык в школе должен изучаться в добровольном порядке. Глава Татарстана Рустам Минниханов парировал, что ни в одной стране мира государственный язык (таков статус языка в республике) не изучается добровольно. «Эта дискуссия ослабляет позиции Минниханова, потому что он портит себе репутацию в федеральном центре и провоцирует разговоры о том, что ему нужно искать замену. Кроме того, он портит свое положение и в самом Татарстане, ведь помимо татарских националистов там живут обычные татары, башкиры, марийцы, мордва и большое число русских. И далеко не все они разделяют его позицию по языковой политике», — говорит Матвейчев. На 29 место в рейтинге самых важных событий месяца попал перенос строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге с городского пруда на площадку возле Театра драмы. ЯНАО традиционно находится в топе рейтингов устойчивости регионов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Основная часть доклада посвящена традиционному рейтингу устойчивости регионов. Драматических изменений в нем не произошло. Среди регионов большого Урала в лидерах остается ЯНАО (8,3 балла, губернатор Дмитрий Кобылкин). ЯНАО находится в списке регионов с максимальной устойчивостью и занимает там третьем место. Среди позитивных событий региона эксперты выделяют утверждение социальной программы по поддержке арктических семей и подписание договора с китайской компанией, которые будет производить медпрепараты на ямальском сырье. Традиционно высоки позиции в рейтинге и у Тюменской области (8,2 балла, губернатор Владимир Якушев). Область также находится в группе регионов с максимальной устойчивостью и занимает там пятое место. Положительными событиями месяца стало открытие свинокомплекса «Тюменский» и запуск комплекса по выращиванию индейки. ХМАО просел на 0,1 балл (с 7,5 до 7,4 баллов, губернатор Наталья Комарова) — регион находится на последнем месте в группе субъектов с высокой устойчивостью. На рейтинг ХМАО повлияли приезд главы СКР Александра Бастрыкина, чье присутствие активизировало обсуждение громких уголовных процессов в регионе и арест местного начальника ГИБДД Евгения Мухортикова, который покрывал своего подчиненного, убившего подростка в ДТП. Самой низкий рейтинг устойчивости среди уральских регионов у Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Свердловская область, наоборот, укрепилась на 0,1 балла (с 6,6 до 6,7 баллов, губернатор Евгений Куйвашев), она традиционно находится в группе регионов со средней устойчивостью. К достижениям региона за месяц эксперты отнесли утверждение губернатором пятилетнего плана развития, а также признание журналом fDi intelligence, издающимся группой Financial Times, за местной экономической зоной «Титановая долина» статус лучшей в металлургическом секторе. В числе регионов со средней устойчивостью находится и Пермский край, его позиции улучшились на 0,1 балл (с 6 до 6,1 балла, губернатор Максим Решетников). Эксперты отметили открытие первого в регионе технопарка и старт движения по новому участку Восточного обхода в Перми. На 0,1 балл ухудшились позиции Курганской области, которая традиционно находится в списке регионов с пониженной устойчивостью (с 5,5 до 5,4 баллов, губернатор Алексей Кокорин). Негативными событиями для региона стал штраф для бывшего главы Кетовского района Александра Носкова (признали виновным во взяточничестве) и протест местных предпринимателей и глав сельских районов, выступивших в поддержку Носкова. На последнем месте в рейтинге находится Челябинская область, ее позиции выросли на 0,1 балл (с 4,7 до 4,8 баллов, губернатор Борис Дубровский). Область традиционно находится в числе регионов со слабой устойчивостью. К позитивным событиям в регионе эксперты относят создание исследовательского центра при поддержке «Сколково». {{item.comments_count}} Версия для печати {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» прочитать статью полностью Расскажите о новости своим друзьям {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» другие новости сюжета {{item.story_prev.date}} {{item.story_next.date}}