«У людей нет мотивов возвращаться обратно в Россию»

16:46 08 ноября 2017 0

Волна эмиграции в очередной раз захлестнула Россию Фото: depositphotos.com © URA.RU

Исполнительный директор благотворительного фонда помощи осужденным «Русь сидящая» Ольга Романова в среду, 8 ноября, объявила о переезде в Германию. Она пополнила число эмигрантов, которые в последнее время в массовом порядке покидают страну. Что происходит, почему люди уезжают и что должно делать государство в этой ситуации — в материале «URA.RU».

На своей странице в Facebook Романова рассказала, что переехала на фоне судебной тяжбы с Федеральной службой исполнения наказаний. Она напомнила, что в июне в «Руси сидящей» прошли обыски. По ее словам, поводом для них стал «донос», который написал заместитель директора ФСИН Анатолий Рудый, в котором говорилось, что Романова «похитила бюджетные деньги в особо крупном размере».

Социологи фиксируют новую волну эмиграции из страны Фото: depositphotos.com © URA.RU

В последнее время страну буквально накрыла очередная волна эмиграции. Родину покинули художник-акционист Петр Павленский, уехавший во Францию, лидер группы «Ноль» Федор Чистяков, перебравшийся на ПМЖ в США, российский музыкальный критик и журналист Артемий Троицкий, бизнесмен Борис Зимин. Участники групп «Би-2» и «Мумий Тролль» также решили жить в Америке (об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге заявил лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров — ред.). Покинула пределы страны и ведущая радиостанции «Эхо Москвы» Ксения Ларина. После покушений вместе с семьей из России уехала обозреватель «Новой газеты» Юлия Латынина. В числе эмигрантов оказался и политолог Александр Морозов. Националист Вячеслав Мальцев из-за опасности уголовного преследования в июле также покинул Россию.

По данным «Левада-Центра», в настоящее время 15% россиян в той или иной степени хотели бы перебраться на постоянное место жительства за пределы страны. В частности, 3% опрошенных заявили, что «определенно хотели бы» уехать жить за границу, 12% — «скорее хотели бы». При этом доля желающих эмигрировать заметно выше среди респондентов в возрасте 18-24 лет (32%) и 25-39 лет (21%). В исследовании отмечается, что 7% сегодня раздумывают о возможности переезда и 16% теоретически «подумывают над этим». Среди основных причин, подталкивающих к эмиграции, участники исследования чаще всего называли лучшие условия жизни за рубежом (42%), нестабильную экономическую ситуацию в России (41%), желание обеспечить детям достойное будущее (28%) и отсутствие в стране защиты от произвола властей (17%).

Лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко, по словам его коллег, переехал в США Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Согласно прогнозам, в ближайшие годы Россию могут покинуть до 15 млн человек, заявил «URA.RU» президент фонда «Миграция XXI век», бывший заместитель директора ФМС России Вячеслав Поставнин. «Такое впечатление, что консервная банка лопнула — люди повалили кто куда. Поехали за границу по самым разным причинам. Некоторые навсегда, некоторые — на время. Еще недавно каждый уважающий себя чиновник в России считал, что он должен иметь второе гражданство и домик за рубежом. Это стало атрибутом, как в СССР — „Жигули“ и дача», — пояснил Поставнин.

Он также признал, что сегодня в большом количестве уезжает молодежь — и здесь, по его мнению, вина в плохой работе социальных лифтов. «Плюс, конечно, люди едут в лучший климат и за лучшим уровнем здравоохранения», — добавил эксперт.

Те, кто хочет «уйти на Запад», как правило, плохо представляют себе реалии жизни «там», утверждает в разговоре с «URA.RU» социолог Мария Филь. «У дворян эмиграции „первой волны“, по крайней мере, были или фамильные драгоценности, или некие трудовые навыки, которые позволяли им найти работу. Сегодняшние эмигранты, как правило, могут только „складывать слова в предложения“, причем не как Набоков на идеальном английском, а преимущественно на русском, причем не в самой идеальной его версии. В связи с этим они могут быть использованы только в информационной войне с Россией, как инструмент контрпропаганды, а потом — списаны за ненадобностью», — пояснила Филь.

Те, кто хочет «уйти на Запад», как правило, плохо представляют себе реалии жизни «там» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев указал «URA.RU» на то, что проблема не в том, что люди уезжают. «Проблема, если они перестанут возвращаться. Мобильность населения — вещь нормальная. Представления об эмиграции, как билете в один конец, устарели. Атмосфера в стране, действительно, сгущается, что для людей свободолюбивых становится поводом задуматься об отъезде.

Но уезжают больше по экономическим причинам и для самореализациия. А те, кто много говорит об отъезде, так дома и остается. Надо ли переживать за утечку мозгов? Скорее надо переживать за отсутствие мотивов к возвращению. Мотив в виде высокого дохода важнее политических, свобод», — заявил Калачев.

Гендиректор коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский уверен, что все дело в российской ментальности, которая «требует больших проектов, масштабных сверхзадач и великих свершений».

«За последние сто лет мы строили новый мир, потом делали индустриализацию, потом побеждали фашизм, восстанавливали страну, осваивали целину, вели мегастройки. Но еще в эпоху брежневского застоя великие цели были потеряны. Не стало видения будущего. В 90-е и нулевые это было не так критично, но в 10-е годы отсутствие больших задач и понимания будущего стало проявляться все сильнее. У людей нет понимания, куда мы идем, какие цели у страны, какова ее миссия. Этот вакуум целей лишает людей ощущения причастности к нации, устойчивости, как итог — решение о переезде принимается намного легче и проще», — сказал «URA.RU» Еловский.

Представители IT-отрасли в большом количестве уезжают из страны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По его мнению, аналогичная ситуация складывается и на уровне регионов: люди, особенно творческие, креативные либо сильные управленцы ищут не столько уровень доходов, сколько вызов и масштаб задач: «Поэтому уезжают из регионов в Москву и Петербург. А с развитием образования и глобального мышления люди все чаще используют Москву как перевалочный пункт при переезде за рубеж».

Житель Ульяновской области Сергей Ефимов уехал на работу в США три года назад.

«Здесь я работаю в ресторанном бизнесе, не могу сказать, что это вершина карьеры, однако за неделю я здесь зарабатываю столько, сколько в родном городе не мог за два-три месяца. Устал от болтовни и обещаний на малой родине. Если вы посмотрите журнал вакансий в местной службе занятости, то убедитесь — до сих пор есть вакансии с зарплатой шесть-семь тысяч рублей. Если у тебя зарплата 20-25 тысяч, то по региональным меркам ты хорошо обеспечен», — рассказал «URA.RU» молодой человек.

Доктор социологических наук Михаил Анипкин, уехавший на ПМЖ в Великобританию из Волгограда, считает, что в современном мире социальная мобильность — абсолютно нормальная ситуация.

«Люди себя пробуют в разных странах — это просто интересно. Делает жизнь насыщеннее.

То есть едут за профессиональной реализацией. Но есть и другие мотивы — некомфортное, скажем так, ощущение себя в своей стране. По разным причинам. И этот фактор, мне кажется, сейчас выходит на первый план. По крайней мере, так было в моем случае», — рассказал он «URA.RU».

Тема утечки мозгов муссируется с тех пор, как пал «железный занавес», напомнил в интервью «URA.RU» гендиректор аналитического центра Polit Generation Ярослав Игнатовский.

С недавних пор мир является глобальным, у человека есть возможность выбирать себе место работы и жизни в соответствии со своими компетенциями и жизненными потребностями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Во многих странах „утечка мозгов“ является привлекательным мифом, оправдывающим собственные неудачи. С недавних пор мир является глобальным, у человека есть возможность выбирать себе место работы и жизни в соответствии со своими компетенциями и жизненными потребностями. Победила идеология того, что раньше было принято называть „безродным космополитизмом“. В этой связи, чем больше возможностей будет появляться в России, тем больше сюда двинется талантливых людей со всего мира. Как ни банально, нужно активнее вести борьбу за человеческий капитал, тогда мозги не будут утекать. Одним из важнейших условий этого является формирование горизонта жизни страны. Тогда и люди будут связывать свою жизнь со страной. А люди, как известно, „наша новая нефть“», — заключил собеседник агентства.

Впрочем, директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов подчеркнул, что эмиграция пока не носит массового характера. «Люди едут на заработки. В первую очередь, творческая интеллигенция. В стране стало мало денег по сравнению с 2010—2014 годами, вот и повалили креаклы за длинным долларом. Учитывая, что загранпаспорта есть только у 22 процентов россиян, это явление не может быть массовым. Но оно настораживает. Вольнонаемные мозги всегда тянутся туда, где больше денег», — заключил Смирнов.