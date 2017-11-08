Интрига на выборах-2018: в КПРФ ждут поражения Зюганова

21:50 08 ноября 2017 0

В КПРФ опровергли выдвижение Зюганова в качестве кандидата в президенты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Публичное заявление Геннадия Зюганова по поводу его участия в президентских выборах так и не раскрыло интригу о том, кто станет кандидатом от КПРФ в кампании 2018 года. Сами коммунисты и опрошенные агентством эксперты уверены, что партия еще может всех удивить.

На каждых выборах результаты Зюганова становятся все хуже и хуже Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Вечером 7 ноября в ответ на вопрос «Первого канала» будет ли он выдвигать свою кандидатуру для участия в выборах Зюганов заявил: «Я лидер [коммунистического] движения. Ее [кандидатуру] выдвинули все [региональные] организации». После этого СМИ поспешили распространить информацию о том, что Зюганов объявил о своем выдвижении на президентских выборах. Однако вечером того же дня в КПРФ заявили, что кандидат в президенты от партии будет выдвинут на съезде лишь 23 декабря и обвинили «Первый канал» в том, что он «бежит вперед паровоза».

Заявив о выдвижении, Зюганов совершил фальстарт, полагает политолог Максим Жаров. «По реакции остальных коммунистов было видно, что это было несогласованное действие.

По моей информации, оно не было согласовано как с аппаратом партии, так и с администрацией президента», — рассказал Жаров «URA.RU».

Он считает, что за последние годы Зюганов как публичный политик истосковался по ярким заявлениям и поэтому пошел с места в карьер.

В КПРФ продолжает идти обсуждение фигуры кандидата в президенты, заверил «URA.RU» первый заместитель председателя комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Юрий Афонин. «Конечно, кандидатура номер один — это председатель партии, но мы не будем делать заявление до старта избирательной кампании. Решение будет приниматься съездом исходя из момента и текущей ситуации, а также мнения наших сторонников и членов партии» — заметил депутат. Афонин считает, что преимущество Зюганова в известности, опыте и подготовке.

В КПРФ заверили, что СМИ «бегут вперед паровоза»: коммунисты еще не определились с кандидатом на президентских выборах Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Зюганову незачем торопиться с выдвижением, говорит политолог Андрей Колядин. «Как и Путин, Зюганов обладает устойчивым электоратом, который голосует за него вне зависимости от того, что происходит вокруг. У него один из самых высоких рейтингов узнаваемости в стране. Как и Путина, Зюганова не надо знакомить с гражданами. Он может войти в выборный процесс уже на этапе мобилизации электората. Поэтому он никуда не торопится и просто ждет выдвижения Путина, после чего будет определяться со своим участием», — рассказал политолог «URA.RU». Колядин считает, что из-за своей узнаваемости Зюганов — лучший вариант для КПРФ: молодой и неизвестный коммунист проиграет выборы даже Ксении Собчак.

С тем, что Зюганов является лучшей кандидатурой для партии не согласен Жаров. «Ничего дальше третьего места он получить не сможет, а поскольку Зюганов находится на пороге политической пенсии, для него это неприемлемый результат. Я думаю, на съезде может быть выдвинут и другой кандидат, необязательно из рядов руководства КПРФ», — говорит Жаров. Он полагает, что таким кандидатом может стать один из бизнес-спонсоров КПРФ, который готов будет вложиться в президентскую кампанию деньгами и ресурсами. Успеет ли он раскрутиться на федеральном уровне, будет целиком и полностью зависеть от политтехнологов КПРФ.

Несмотря на то, что коммунисты прекрасно понимают, что Зюганов получит плохой результат, он все равно станет кандидатом в президенты от КПРФ, считает профессор «Высшей школа экономики», политолог Олег Матвейчев.

«Зюганов не хочет отдавать партию. В итоге КПРФ получит худший результат за всю историю своего участия в президентских выборах. Однако этот результат станет причиной критиковать Зюганова, у партии появится повод требовать его замены», — рассказал Матвейчев «URA.RU».

Зюганов, как кандидат от КПРФ участвовал во всех президентских выборах за исключением 2004 года, когда КПРФ представлял депутат Государственной Думы Николай Харитонов. Он традиционно занимал второе место, однако количество отданных за него голосов неуклонно снижалось: с 32% в 1996 году до 17% в 2012 году.

О намерениях выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах 2018 года уже заявили телеведущие Ксения Собчак и Екатерина Гордон, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, основатель «Яблоко» Григорий Явлинский и политик Алексей Навальный. Президент Владимир Путин пока не объявлял о таком намерении.