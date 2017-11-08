Главные новости Свердловской области 1. Самые влиятельные женщины Екатеринбурга

Самые влиятельные женщины Екатеринбурга 2. Центр Екатеринбурга остался в разрухе и без хозяина

Центр Екатеринбурга остался в разрухе и без хозяина 3. Автобус с детьми из Екатеринбурга врезался в грузовик

Автобус с детьми из Екатеринбурга врезался в грузовик 4. На УВЗ не будут выпускать «Айфон на колесах»

На УВЗ не будут выпускать «Айфон на колесах» 5. Чиновникам оказалось мало зарплаты в 100 тысяч

Чиновникам оказалось мало зарплаты в 100 тысяч 6. Прокурор не оплатил оператору свадебную съемку

Прокурор не оплатил оператору свадебную съемку 7. Депутата, шпионившего за дамами в туалете, ждет суд

Депутата, шпионившего за дамами в туалете, ждет суд 8. Вугельман заняла руководящий пост в новом СМИ 23:02 08 ноября 2017 1 Уральские дети зарабатывают на наркотиках по 120 тысяч в месяц «Закладчиков» вербуют через мессенджеры, копируют паспорта, а потом их сажают на 10 лет Александр Пономарев © Служба новостей «URA.Ru» В Екатеринбурге детей массово вербуют наркоторговцы через мессенджеры. «1 из 1000 лохов пишет, что согласен» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU На этой неделе в Екатеринбурге неизвестный мужчина прямо посреди бела дня остановил на крыльце школы №136 12-летнюю девочку и предложил ей подработать курьером. Сказал, что надо всего лишь раскладывать пластилин в указанных местах и он готов за это хорошо платить. Она, не задумываясь, согласилась… Вовлечение подростков в торговлю наркотиками приобретает в регионе массовый характер. По официальной статистике, только за 10 месяцев этого года полицейские задержали уже больше сотни малолетних наркокурьеров. У истории с 12-летней школьницей счастливый конец. Она рассказала про заманчивое предложение своей маме еще до того, как получила на руки наркоту для раскладки. «Женщина тут же позвонила нам, и мы объяснили, как правильно поступить [в таких случаях советуют прекратить контакт ребенка с наркоторговцем и заявить на него в полицию]», — рассказал «URA.RU» вице-президент фонда «Город без наркотиков» Тимофей Жуков. По статистике фонда, количество несовершеннолетних, вовлеченных в наркобизнес, за этот год выросло в 10 раз. «В 2016 году мы участвовали в задержании четырех подростков, в этом — их уже было 43. И это только те, кого довели до суда», — говорит Жуков. Истории о детях в наркобизнесе стали коньком Тимофея Жукова в Facebook: каждую неделю как минимум одна Фото: Анна Майорова © URA.RU Данные правоохранительных органов еще более ужасающие. «Только за 10 месяцев нынешнего года сотрудниками полиции Свердловского гарнизона выявлено 129 фактов сбыта наркотических веществ несовершеннолетними», — сообщил «URA.RU» пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, подтверждая многократный рост статистики. По его словам, цифры говорят о том, что представители криминально мира вовлекают детей в наркобизнес абсолютно осознанно. «Изуверы прекрасно понимают, что несовершеннолетнего не отправят на нары до определенной поры», — считает Горелых. По словам Горелых, детей в наркобизнесе используют, потому что они вызывают меньше подозрений. Поэтому настоящим шоком стало задержание на прошлой неделе 16-летней Софьи, которая во время прогулки с трехлетним братиком, раскладывала по Екатеринбургу синтетические наркотики, таская их с собой в пакете из «Макдоналдса». В квартире у нее нашли еще 6,2 килограмма «синтетики». Именно подростки зачастую наносят на стены трафаретную рекламу сайтов и аккаунтов в соцсетях, где можно купить наркотики, получая за это оплату Фото: Андрей Гусельников, URA.RU Давая показания, девушка призналась, что не хотела финансово зависеть от родителей и решила подзаработать. Якобы поначалу она не понимала, что распространяет наркотики. А когда осознала и решила отказаться, работодатели стали ей угрожать: мол, у них есть ее паспортные данные и не дай Бог, что случится с ее родственниками. До этого Софья не привлекалась, хорошо училась, закончила восемь лет музыкальной школы на скрипке. Теперь девочке грозит 10 лет тюрьмы. Буквально за неделю до этого Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес решение по делу двух 17-летних первокурсниц, также пойманных на распространении. Девушка, которая разносила наркоту получила 3,5 года колонии. А ее подруга, которая к наркотикам не прикасалась, а рассылала координаты закладок через Telegram — 3 года. Обе девушки также из благополучных семей. Одна из них училась в Архитектурной академии. По словам вице-президента «ГБН», барыги ищут распространителей в мессенджерах и социальных сетях. «Делают массовую рассылку в Telegram, WhatsApp, Viber, „ВКонтакте“. Предлагают работу курьером с зарплатой 70 тысяч рублей в неделю. 1 из 1000 лохов пишет им в ответ, что согласен, присылает свои паспортные данные и, считай, к работе готов», — говорит Жуков. Наркоторговцы с закладчиками не встречаются. С анонимных аккаунтов они промывают «курьерам» мозги, что работа не запрещена законом, а если что-то пойдет не так, они обязательно помогут. «Неокрепшее сознание не позволяет детям критически мыслить. Они не думают, что это противозаконно и можно надолго сесть. Они размышляют с позиции: „Нифига, так я за пару недель заработаю пару сотен тысяч рублей!“», — объясняет представитель ГБН. «Закладки» могут быть спрятаны где угодно. В поисках дозы наркоманы нередко причиняют ущерб подъезадм Фото: Александр Кулаковский © URA.RU «Курьерам»-новичкам предлагают разнести не более 10 граммов. Где конкретно раскладывать, сообщается в техзадании, отправленном в мессенджер. За одну «закладку», говорит Жуков, подросток получает 200-300 рублей. За день, в среднем, подросток успевает сделать до 20 «закладок». Таким образом, за месяц постоянной работы он может заработать более 120 тысяч рублей. Если большинство закладок дойдет до конечного потребителя, то подросткам доверяют вес больше. По словам вице-президента ГБН, это похоже на сетевой маркетинг. В дальнейшем можно стать оптовиком, кто принимает сразу 10 килограммов. На проблему вовлечения подростков в торговлю наркотиками также обратил внимание адвокат Сергей Колосовский. По его словам, за неделю к нему обратились родители троих подростков, которые были взяты полицией на сбыте наркотиков. Все они получали команды через интернет. Адвокат призвал каждого родителя поговорить со своим ребенком, «чтобы потом не кусать локти и не ставить крест на его еще толком не начавшейся жизни». «Перспективы закладчиков обречены. Зачастую их принимают уже на первой неделе работы», — сообщил «URA.RU» источник в правоохранительных органах. Он отметил, что на распространителей быстро выходят через технологии биллинга. «Есть отдел „К“ для которого любой мессенджер прозрачен», — говорит собеседник агентства. {{item.comments_count}} Версия для печати {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» прочитать статью полностью Расскажите о новости своим друзьям {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» другие новости сюжета {{item.story_prev.date}} {{item.story_next.date}}