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Звезда «Уральских пельменей» переругалась с мамочками 7. Водителей заставят бояться пешеходов

Водителей заставят бояться пешеходов 8. Путину предложили создать касту VIP-чиновников 01:31 10 ноября 2017 0 В деле о пропавших миллиардах аборигенов Севера всплыл труп Уральской «МММ» заинтересовались силовики. «URA.RU» раскрывает схему грандиозной аферы Вячеслав Егоров © Служба новостей «URA.Ru» Юлия Фролова © Служба новостей «URA.Ru» Аферисты выманили у коренных жителей ЯНАО ваучеры, сделали состояния, а затем исчезли Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В истории с ямальской «МММ», ОАО «Фонд Ямал» — новый поворот. Раскрыта схема, благодаря которой в структуре исчезли деньги, полученные за счет ваучеризации коренного населения автономного округа. От действий аферистов пострадала почти треть ямальских аборигенов. Благодаря им, фонд купил акции «Газпрома» и «Сибнефти», а после ценные бумаги по сделке РЕПО трансформировались в деньги (по разным оценкам, около 13 млрд рублей) и были выведены через фирмы-однодневки и подставные компании. Всю схему для «URA.RU» раскрыл новый кризисный управляющий компании Далгат Шахвердиев. По его версии, процедура банкротства была подстроена. После детального аудита и изучения документов фонда всплыли подозрительные сделки. Историей заинтересовалась полиция Надыма. Ваучеры ямальцев были вложены в акции «Газпрома» и «Сибнефти» Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Среди коренных жителей Севера «Фонд Ямал» — практически легенда. Она тянется со времен первого губернатора ЯНАО Юрия Неелова. Фонд был создан в 90-е годы. Амбициозный в то время проект предлагал коренным жителям региона вложить в себя ваучеры, обещая высокую доходность в виде дивидендов. По официальным данным, более 10 тысяч аборигенов заинтересовались предложением и вложили свои ценные бумаги в структуру. 10 тысяч — это, к слову, треть всего коренного населения Ямала. В арктическом регионе сегодня проживает порядка 39 тыс. представителей КМНС. Официальных данных о деятельности «Фонда Ямал» катастрофически мало. Информацию приходилось собирать по крупицам. Известно, что за счет ямальских оленеводов и рыбаков были получены акции «Газпрома» и «Сибнефти» и переданы под управление КУИ «Ямал». Это частная инвестиционная компания, учрежденная ассоциацией «Ямал-потомкам!» для управления вложениями аборигенов. Дальше, по крайне сомнительной схеме, акции нефтегазовых компаний были выменяны на векселя фирм-однодневок и облигации некой компании под названием «Красный богатырь». «Происхождение облигаций и векселей было неизвестно. Возможно, речь о тех самых ценных бумагах, что были получены от передачи акций «Газпрома», — говорит Далгат Шахвердиев. В итоге цепочка привела к дочерней компании фонда «Агроактивплюс». Именно туда стеклись ценности коренного населения Ямала, и, якобы, были вложены в покупку земли в Подмосковье. Тогда заявлялось, что пропавшие миллиарды ушли на эту сделку. Сейчас Шахвердиев утверждает, что по данным оценщиков, земля не могла стоить более 100 миллионов. Управляющий предполагает, что стоимость изначально завысили. Новый управляющий, назначенный Арбитражем, увидел в истории признаки преднамеренного банкротства Фото: Владимир Жабриков Далгат Шахвердиев был назначен судом для анализа ситуации в фонде. Он стал вторым управляющим, занимающимся делом о банкротстве ямальской структуры. После проведенного аудита и анализа документов, собеседник «URA.RU» уверен, что во многих подозрительных сделках замешан его предшественник — первый арбитражный управляющий Евгений Левченко, который также вел банкротство «Агроактивплюс». В документах и отчетах аудиторы нашли несколько странных сделок, проведенных Левченко, которые загнали «Агроактивплюс» в долги. Так, в компании провели межевание земель на 6,2 млн. рублей. Потом фирма купила еще несколько участков по 1,5 миллиона за штуку, грузовик за 900 тысяч, и участок теплотрассы в Новосибирске за 20 млн. По мнению управляющего, все это было не нужно — деньги просто размывались. «Для меня очевидно, что эти сомнительные сделки проводились намеренно в преддверии банкротства. Доля в теплотрассе, купленная за 20 млн рублей, ранее приобретена у другого банкротного предприятия за 900 тыс. рублей. Понимаете, да, какой коэффициент накручен?», — говорит Шахвердиев. Все собранные материалы конкурсный управляющий уже передал в суд и в правоохранительные органы с заявлением о подозрениях в преднамеренном банкротстве. Однако, в конце октября суд отказал в проведении экспертизы по данному вопросу. «С полицией тоже все непросто. Материал долго циркулировали в треугольнике между Омском, Салехардом, Надымом и никто не хотел его принимать. В конце концов Надым начал рассмотрение. Если и в ближайшей перспективе не будет принято мер, вопрос будет решаться через прокуратуру», — уверяет Шахвердиев. Зацепкой для силовиков могут стать 15 миллионов, пропавшие из фонда в 2015 году. Эти деньги должны были быть распределены между акционерами, но, по версии Шахвердиева, управляющий Евгений Левченко этого не сделал. В итоге из Новосибирска пришел иск — якобы фонд закупил еще в 2013 году некое полиграфическое оборудование у физлица и не заплатил. Это физлицо продало долг другому человеку. Тот через суд получил деньги в банке со счетов фонда, хотя не мог знать где именно и в каком банке хранятся деньги. Эдуард Яунгад уверяет, что держит на контроле ситуацию в фонде Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU «Мы оспорили это решение и выяснилось, что договор покупки оборудования был фиктивным. Суд постановил вернуть в фонд 15 млн рублей. Но, к сожалению, выяснилось, что в сентябре 2016 года (как раз тогда вышло решение суда) взыскатель якобы попал в ДТП и числится погибшим, его позднее установили в числе неопознанных трупов», — комментирует собеседник агентства, отмечая, что до сих пор не известно, куда на самом деле делись деньги. К сожалению, побеседовать непосредственно с Евгением Левченко и узнать его позицию не удалось. Все известные и доступные его номера не обслуживаются, не отвечают или принадлежат другим лицам. Ждет окончания разбирательства и главный акционер «Фонда Ямал» — ассоциация коренных малочисленных народов Севера «Ямал — потомкам!». Председатель правления ассоциации и депутат регионального Заксобрания Эдуард Яунгад рассказал агентству, что они поддерживают связь с конкурсным управляющим и стараются следить за развитием событий. Однако, как выяснилось, последний раз Яунгад и Шахвердиев общались еще весной, и лидер ассоциации не в курсе последних изменений. По официальным данным, «Ямал — потомкам!» владеет около 35% акций фонда. Именно эта структура создала фонд, агитировала оленеводов и рыбаков вложить в него свои деньги, создала КУИ «Ямал» для управления финансами. Версию о том, что руководство ассоциации может быть причастно к исчезновению средств соплеменников Эдуард Яунгад комментировать не стал. «В то время я не руководил ассоциацией и не могу отвечать за действия того руководства, не знаю кого они и как там агитировали», — прокомментировал собеседник агентства. {{item.comments_count}} Версия для печати {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» прочитать статью полностью Расскажите о новости своим друзьям {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» другие новости сюжета {{item.story_prev.date}} {{item.story_next.date}}