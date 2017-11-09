Чистку пруда в Тюмени хотят оплатить зарплатами облизбиркома

10:43 09 ноября 2017 0

Тюменский общественник предложил перераспределить бюджетные деньги Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Внести изменения в проект областного бюджета на 2018 год и планируемый период 2019 и 2020 предложил тюменский общественник Юрий Рябцев. По его мнению, за счет сокращения финансирования нескольких статей бюджета можно высвободить миллионы рублей, которые целесообразно будет направить на очистку Школьного пруда, а также на «осушение» района Старой Зареки. Свои предложения Рябцев направил в Областную думу в последний день срока, отведенного для публичного обсуждения главного финансового документа региона.

Юрий Рябцев год назад уже предлагал городским депутатам и чиновникам привести в порядок пруд Школьный Фото: radius72.ru

В частности, горожанин предложил сэкономить на финансировании работы Областной избирательной комиссии в 2018 году — соответствующие расходы бюджета запланированы в сумме 34 618 тысяч рублей (данные с сайта Областной думы).

Рябцев отметил, что эти расходы «несоразмерны условиям экономического кризиса в стране», и напомнил, что глава тюменского Облизбиркома Игорь Халин входит в тройку самых состоятельных председателей региональный избирательных комиссий.

Действительно, согласно официальной декларации о доходах главы регионального избиркома, в 2016 году Игорь Халин заработал 9,4 миллиона рублей. Летом федеральные СМИ сравнили отчеты председателей ЦИК субъектов РФ и выяснили, что больше Халина заработали только глава избирательной комиссии ЯНАО Андрей Гиберт (28,4 миллиона рублей) и Ольга Благо из Новосибирской области (15,4 миллиона рублей).

Общественник указал, что расходы на содержание главы комиссии в Чеченской Республике «значительно меньше, чем в Тюменской области» (глава местного ЦИК Умар Байханов в 2016 году заработал 2,9 миллиона рублей, — ред.), при том, что в Чечне явка на избирательные участки выше.

Расходы на тюменский избирком Рябцев предложил установить на уровне 2015 года.

Предложения Рябцев отнес в Облдуму Фото: скан документа

Кроме того, общественник предложил сократить расходы на информационное освещение деятельности Тюменской облдумы, которые по проекту бюджета стоят 30,5 миллионов рублей, и лишить госслужащих и чиновников-пенсионеров добровольного медицинского страхования, на которое запланировано по 15,7 миллионов рублей ежегодно. Еще почти 10 миллионов рублей Рябцев предложил сэкономить на предоставлении господдержки местным СМИ, отметив, что такое финансирование «способствует зависимости средств массовой информации от государства».

Сэкономленные деньги, по его мнению, можно направить на очистку и благоустройство пруда Школьный в Тюмени, а также на «организацию комплексного водоотведения поверхностных и ливневых вод с территории жилого района Старая Зарека» в областном центре.

Вопрос об очистке пруда Рябцев уже поднимал на заседании бюджетной комиссии в Тюменской городской думе ровно год назад: тогда к депутатам пришли жители Восточного административного округа Тюмени и потребовали отменить благоустройство территории у Школьного на 60 миллионов рублей, а новый проект составить с учетом мнения населения.

Игорь Халин не считает, что расходы на Облизбирком завышены Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Как сообщили в пресс-службе регионального парламента, все предложения тюменцев — а их поступило более 60-ти — направлены специалистам думского комитета по бюджету, налогам и финансам, после чего идеи обсудят члены согласительной комиссии.

В бюджетном комитете инициативу Юрия Рябцева намерены детально изучить.

«Я не думаю, что это рационально, уменьшать финансирование областной избирательной комиссии, — отметил в разговоре с корреспондентом «URA.RU» зампредседателя комитета Олег Чемезов. — Мы еще не рассматривали эти цифры на комитете, но, насколько я помню, там разумные расходы. Вопрос о ДМС для бывших государственных служащих можно обсуждать, но это же вопрос повышения имиджа госслужбы. Я думаю, это разумный вопрос. Если есть средства — надо их выделять, если бюджет жесткой экономии — надо задумываться о сокращении затрат. Это не жизненно необходимая статья расходов.

Что касается расходов на информационное обеспечение областной думы, там суммы небольшие. Часть идет на газету, часть — на телевидение. Это не очень большие средства и избиратели должны знать, что в думе происходит. Вопрос в рационализации этих расходов. Кроме телевидения и прессы, наверное, там должен быть интернет».

Депутат признал, что предложения общественника «очень важные мероприятия», но напомнил, что «нынешний бюджет с сумасшедшим дефицитом, никогда такого не было».

Глава тюменского Облизбиркома Игорь Халин считает, что расходы на избирательную комиссию в регионе и так занижены. «Аппарат у нас небольшой, 47 человек всего, в областном центре работает менее полутора десятков людей, нагрузка на них очень большая, — пояснил он корреспонденту „URA.RU“. — Я считаю, что расходы даже занижены по нынешнему времени по сравнению с коллегами из других субъектов, их структурой и их штатами. А Юрию Рябцеву лучше заниматься своими вопросами, а не считать деньги в чужих карманах».

Заседания согласительной комиссии, в состав которой входят представители думских комитетов и органов исполнительной власти, пройдут в ноябре. Как ранее отмечал глава бюджетного комитета Дмитрий Горицкий, основная цель работы комиссии — решение всех спорных вопросов перед рассмотрением и утверждением законопроекта о бюджете на заседании областной Думы.